过去五年对 Xbox 而言可谓跌宕起伏。微软斥资 679 亿美元收购动视暴雪，将 Xbox Series 主机的雄心壮志推向了前所未有高度。然而，尽管 Series X / S 主机堪称 Xbox 迄今为止最优秀的硬件，但销量却不尽如人意，甚至落后于销量不佳的前代 Xbox One，更不用说 PlayStation 5 和横扫市场的任天堂 Switch 了。

因此，微软放弃了旗下所有游戏的主机独占权，甚至包括《光环》《极限竞速》《战争机器》等 Xbox 经典作。首发独占 Game Pass 取代了主机曾经占据的独占地位。但这项服务似乎已经达到了瓶颈，远未达到盈利阶段。微软终于解决了 Xbox One 时代及 Xbox Series 初期一直困扰他们的第一方游戏匮乏问题。但讽刺的是，微软却没处安放这些游戏（除了登陆 PC 和 PS5）。

鉴于此，关于 Xbox 主机走向终结的预言层出不穷。微软已宣布将推出下一代 Xbox 主机。它究竟会是什么模样？以下是我们目前掌握的信息，应该能解答一部分你的疑惑。

最新进展

微软正式公布了下一代 Xbox 游戏主机，并为其命名（至少是代号）：Project Helix。微软游戏部门新任首席执行官阿莎·夏尔玛证实，新主机将运行“Xbox 和 PC 游戏”，此前已有广泛报道，微软也曾强烈暗示过这一点，但并未明确表态。

夏尔玛还表示，Project Helix “将在性能上领跑”，这与微软此前对下一代 Xbox 的定位——即一款“非常高端、非常优质”的设备——相吻合，同时也契合了关于其性能将超越下一代 PlayStation 的报道，尽管售价也会更高。

此次官宣并未披露太多新信息，但夏尔玛通过正式公布代号，迅速安抚了粉丝，并强调了微软对新一代 Xbox 硬件的投入。她表示将在游戏开发者大会（GDC）上与合作伙伴讨论这款主机，届时还将有一场题为“与 Xbox 共筑未来”（Building for the future with Xbox）的主题演讲。

一台价格昂贵的 PC

现在预测下一代 Xbox 主机价格还为时尚早，尤其是在当前电子产品市场动荡（内存涨价）的情况下。Valve 表示，他们目前还无法为计划于今年发布的 Steam Machine 定价——更不用说可能要两年甚至更久才能上市的下一代主机了。

不过，我们有理由预计 Project Helix 的价格将高于历代产品。Xbox Series 主机的价格非但没有随时间推移而下降，反而经历了多次上调（历史上属首次），美版 Xbox Series X 零售价已达到 650 美元（约 4500元）。一款性能更强大的后续机型，其上市价格几乎不可能低于这一价位。

情况还不止于此。前 Xbox 高管莎拉·邦德（Sarah Bond）曾表示，下一代 Xbox 将会是一款“非常高端、非常优质的”设备，这显然是“价格昂贵”的委婉说法。有报道指出，这是一款基于 Windows 系统、类似于高性能游戏 PC 的设备。微软和华硕合作的 ROG Xbox 掌机 X 售价为 7999 元。我们是否会看到下一代家用游戏机也卖出同样的价格呢？

发售时间可能比你想得晚

根据 AMD 首席执行官苏姿丰的表态以及 Windows Central 的报道，Project Helix 暂定于 2027 年底发布。这与 Xbox Series 主机七年的行业标准生命周期相符，Xbox Series 主机于 2020 年底发布。这也与索尼计划的 PS6 发布日期一致。

或者说，至少曾经如此。据报道，由于内存危机导致芯片短缺和各类计算硬件价格飙升，索尼已将 PS6 发布日期推迟到 2028 年甚至 2029 年。科技巨头们正大量采购内存用于建设人工智能数据中心，导致全球计算机内存供应紧张。

目前尚无消息表明下一代 Xbox 是否也会遭遇类似延期。但这似乎很有可能；微软同样无法免受这股市场力量的冲击（尽管正是其激进的数据中心建设加剧了这一局面）。过高定价可能会对 Project Helix 造成致命打击。另一方面，Xbox 销量不佳，因此微软相比索尼而言，提前发布新机风险更小，收益更大。Xbox 360 至今仍是最成功的 Xbox 主机之一，原因就在于它比延期发布的 PS3 早了一年上市。

本质是 PC？

没错，差不多。微软已确认 Project Helix 将支持“Xbox 和 PC 游戏”。多方报道以及邦德的公开言论都强烈暗示下一代 Xbox 将是一款基于 Windows 系统的设备。据说 ROG Xbox 掌机“本质上是下一代 Xbox 的早期雏形”。该掌机所搭载的 Xbox 全屏体验为 Windows 赋予了类主机界面，能适配手柄和电视屏幕。

这种 Windows 方案有利有弊。优势在于：正如邦德所暗示的，Project Helix 将成为开放平台，能运行 Steam 和战网（Battle.net）等其它商店和游戏启动器，让 Xbox 玩家得以畅游一个规模超乎想象的庞大游戏库。

那缺点呢？Windows 并非精致或高效的游戏平台；而且从 ROG Xbox 掌机喜忧参半的表现来看，当前全屏体验在达到其它主机界面那般可靠性和响应速度之前，尚需大量打磨与完善。

游戏阵容？

现在就确定下一代 Xbox 游戏阵容还为时尚早，尤其是考虑到主机有可能延期到 2027 年以后。

不过值得一提的是，其游戏库将与以往任何主机都截然不同。如果微软延续当前策略，Project Helix 可能根本不会有独占游戏。另一方面，它却能够运行海量 PC 游戏，无论是过往的经典之作还是当下的新作。只要这些游戏适配手柄操作，你理应都能顺畅运行。顺带一提，或许正是因为微软下一代主机本质就是 PC，最近才有报道指索尼收紧了移植王牌 PS 独占大作上 PC 的策略。

就微软发行的、可能登陆 Project Helix 的游戏而言，《上古卷轴 6》或许最受瞩目。继今年的《光环：战役进化》重制版之后，一款全面正统的《光环》新作，将成为新主机的绝佳搭档。第三方游戏方面，拉瑞安的新《神界》系列似乎极有希望登陆次世代平台。此外，《巫师 4》或许最终也会作为次世代或跨世代作品亮相。

继续照顾你的游戏库

肯定能向下兼容。尽管这款主机与 PC 颇为相似，但微软已坚定地做出了这一承诺。

目前，像 ROG Xbox 掌机这样的 Windows 游戏设备还无法运行 Xbox 游戏。在宣布微软与 AMD 就新主机展开合作时，邦德誓言将实现“与你现有的 Xbox 游戏库兼容”。

微软工程师将如何实现这一点尚不明确，但这对于这款新主机来说至关重要。自 Xbox One 时代起，Xbox 便引领了向下兼容浪潮，此举甚至倒逼索尼和任天堂做出回应，也让玩家对延续自身游戏库的期待变得根深蒂固。如今，这条路已无回头余地。

硬件要强

关于下一代 Xbox 的技术配置，目前除了微软像像索尼一样再次与 AMD 合作外，尚无任何官方消息公布。这两大主机厂商在过去两代产品中均采用了相似的 AMD 架构，这极大地降低了第三方开发者的开发难度。

据报道，与 PS6 一样，Project Helix 将基于 AMD 即将推出的 Zen 6 处理器和 RDNA 5 图形单元打造。同样，其性能目标也是实现 4K 分辨率下 120 帧运行表现（当然，这绝不意味着所有游戏都能达到这一标准——实际情况相去甚远）。

然而，有传言称，微软这次的目标是在性能上大幅超越竞争对手。爆料人“摩尔定律已死”（Moore’s Law is Dead）指出，最终芯片尺寸将比 PS6 更大，设计更接近 PC 而非主机，性能更强，价格自然也会更高。这些报道与前 Xbox 负责人邦德在 2024 年发表的乐观言论相吻合。她曾表示，Xbox 团队的目标是实现“硬件世代中前所未有的巨大技术飞跃”。

性能超越 PS6，价格也更高：这是一项许久未在主机市场尝试过的冒险策略。能行得通吗？

我如何看待下一代 Xbox 主机

就个人而言，我目前拥有主机御三家的游戏主机，但没有高性能游戏 PC。若 Project Helix 正式推出后能很顺利地玩 PC 游戏，我会考虑入手——哪怕它“昂贵”，因为它能一机实现 Xbox 主机 + 游戏 PC 组合，正是我所需要的。

当然了，对于更广泛玩家群体来说，如果其价格远超当前世代主机价格，且再无独占作品，那玩家们极可能不会考虑之。毕竟价格对了，用户群才会大。

如果微软这回赌错了，可能 Project Helix 就真会成最后一代 Xbox 了。