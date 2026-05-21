跨过800亿美元单季营收后，英伟达需要证明AI基建不是短期风口

日前，英伟达公布了截至4月26日的2027财年第一季度财报。

根据财报，英伟达单季收入816亿美元，同比增长85%，环比增长20%。按通用会计准则计算，净利润为583亿美元，同比增长211%。

在高增长已成为市场预期的背景下，支撑英伟达业绩增长的底层结构正变得更加清晰。本季度，网络业务的放量、客户结构的重新呈现，以及高增长之下稳定的盈利能力，构成了财报的核心看点。同时，下一财季910亿美元的收入指引，则表明AI基础设施建设的强度仍在持续。

黄仁勋在财报声明中将这轮资本开支定性为“人类历史上最大规模的基础设施扩张”，并称“AI工厂”的建设正以惊人速度加速。这也解释了英伟达为何反复将芯片、网络、系统和软件放在同一个框架内呈现——要支撑系统级集群的运行，这些元素必须在统一架构下协同交付，而网络业务的翻倍爆发则为这套说法提供了更直接的财务数据支撑。

从网络业务爆发到AI工厂模式

在数据中心内部，计算业务仍然是英伟达收入的主体，网络业务的放量则更能说明增长结构的变化。

第一财季，英伟达数据中心业务收入达到752亿美元，同比增长92%，环比增长21%，占总收入比例已超九成。按公司原有细分口径，数据中心计算收入达到604亿美元，环比增长18%，同比增长77%。网络收入达到148亿美元，环比增长35%，同比增长199%。

随着Blackwell架构进入放量阶段，AI数据中心在增加GPU采购的同时，对网络、互联、系统和软件的要求也在同步抬升。网络业务远高于计算业务的增速，正好对应了黄仁勋反复强调的“AI工厂”模式：英伟达提供的不只是GPU，而是从芯片、网络到系统软件的完整基础设施。

数据中心+边缘计算=英伟达

在收入结构之外，英伟达也开始重新呈现客户结构。公司第一财季将整体业务重新划分为数据中心与边缘计算两大市场平台，并在数据中心内部进一步区分超大规模客户和ACIE客户。

其中，超大规模客户包括公共云和全球顶级互联网公司，对应亚马逊、微软、谷歌、Meta等客户。该类客户收入为379亿美元，高于去年同期的176亿美元，约占数据中心收入的一半。

ACIE客户覆盖AI云、工业、企业客户，以及各行业和国家建设的AI工厂，收入为374亿美元，高于去年同期的215亿美元，规模已经接近超大规模客户。两组数据放在一起来看，不难发现，英伟达的数据中心需求来源显然不只是围绕几家大型云厂商的采购周期而展开。

边缘计算则涵盖PC、游戏主机、工作站、AI-RAN基站、机器人及汽车等设备。根据财报，这部分的收入为64亿美元，同比增长29%，环比增长10%。

这种披露方式的改变，将市场关注点从云厂商的单一GPU采购量，引向更清晰的需求结构。英伟达正在借此将其市场定位从“AI芯片供应商”推向“AI基础设施平台公司”，并把算力、网络和系统软件作为一整套基础设施生意进行呈现。

值得一提的是，针对第二财季，英伟达给出的收入指引为910亿美元，上下浮动2%。不过，这种需求扩张并不意味着所有市场都在同步放量。英伟达称，这一预期并未计入来自中国的数据中心计算收入。而作为对比，上年同期，中国数据中心Hopper产品曾为英伟达贡献46亿美元收入。

周期性科技顶峰，还是长期计算底座？

在盈利能力方面，英伟达该财季的GAAP毛利率为74.9%，非GAAP毛利率为75.0%。这一水平在Blackwell放量期保持稳定，缓解了市场对新产品放量可能压低毛利率的担忧。

同时，英伟达也新增800亿美元股票回购授权，并将季度股息从每股0.01美元提高至0.25美元。收入规模继续抬高后，英伟达仍有能力维持高毛利率，并通过回购和分红向股东释放现金回报。

这样的财报数据证明了英伟达的盈利韧性，但接下来的问题是需求能否继续支撑这样的收入规模。

财报发布前，路透曾提到，这次业绩展望会成为英伟达维持AI主导地位的一次测试。AI需求正在从训练扩展到推理，微软、Meta等大客户也在推进自研芯片，试图降低对外部GPU供应的依赖。

但大客户自研芯片，并没有改变AI基础设施投入继续扩张的方向。路透在财报后提到，包括Alphabet、亚马逊和微软在内的美国科技巨头，今年AI相关支出预计将超过7000亿美元，高于2025年的约4000亿美元。也就是说，英伟达需要面对更强的客户议价和替代压力，尽管它所在的市场也在变大。

下一阶段，对英伟达来说，真正的挑战已经不只是交出一份高增长财报。随着收入规模继续抬高，市场正在要求它证明，AI基础设施建设不是一轮短期资本开支，而是一条还能持续扩张的长期主线。