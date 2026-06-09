iOS 27 测试版证实苹果即将推出折叠屏 iPhone

众所周知，苹果一直在努力研发可折叠手机。虽然该公司尚未正式宣布该项目，但我们已经捕捉到了不少信号，例如去年发布的实验性 iPhone Air。而今天公布的 iOS 27 首个开发者测试版也透露出了一些确凿讯息。

X 用户 Sam Henri Gold 在 iOS 27 框架中发现了可折叠手机正在开发中的最新迹象。文档中提到了“foldState”（折叠状态）和“angleDegrees”（展开角度），以及主机设备内置显示屏总数的相关描述。所有这些都表明，该操作系统将应用于可折叠设备。 9to5Mac 证实了 iOS 27 中存在这些引用，而 iOS 26 中则没有。

更引人遐想的信息来自苹果自己的开发者“State of the Union”（平台状况报告）环节。该公司在此宣布，将为 macOS 的镜像功能和 iPad 增加“调整 iPhone 应用大小”的支持。这对 iPad 和 Mac 用户来说确实很实用，但在我们看来，这更像是为推出全新形态的 iPhone 做铺垫。

平心而论，一旦人们知道苹果在寻找什么，就很难再隐藏任何信息。一方面，市场上已经有许多其他品牌的折叠屏手机；另一方面，开发者能够深入接触到新操作系统的底层细节，因此想要完全掩饰这种为新形态设备所做的准备工作非常困难。更何况，我们预计 iPhone Fold 可能会在今年秋季发布，这意味着它届时将会运行 iOS 27 系统。