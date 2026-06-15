新加坡推出新一代AI超算，英特尔在越南投资将增至41亿美元｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.06.08-2026.06.14）这一周值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

新加坡推出AI超算ASPIRE 2B，算力比上一代提升100倍。

越南英特尔投资总额将增至41亿美元。

菲律宾电动化车型销量前四个月增长158%。

初创公司方面，本期关注对象包括新加坡先进封装公司Silicon Box和马来西亚Fabless定制芯片设计公司GreatAsic，融资规模从690万美元到约7800万美元不等。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

新加坡推出2035标准路线图，AI标准制定成重点：动点出海获悉，新加坡企业发展局近日推出S&C 2035路线图，计划通过加强标准制定、测试认证和国际合作，强化新加坡在人工智能等新兴技术全球标准体系中的参与度。该路线图将从三方面推进：推动企业更早采用标准以支持经济增长，建设面向未来的测试与认证生态，并加强新加坡在全球标准网络中的可信合作伙伴角色。在AI标准合作方面，新加坡企业发展局已与英国标准协会、韩国技术与标准院、澳大利亚标准协会以及加拿大标准委员会签署多边谅解备忘录，并与美国国家标准协会签署合作协议，将在AI、量子技术等关键和新兴技术领域深化合作。

新加坡推出AI超算ASPIRE 2B：新加坡近日推出新一代国家级超级计算机ASPIRE 2B，用于支持AI研究和高性能计算。该系统由新加坡国家超级计算中心运营，相比十年前上线的ASPIRE 1，计算能力提升100倍。ASPIRE 2B配备超过1500块NVIDIA H200 GPU，最高可提供115 petaFLOPs算力。该系统将支持气候科学、医疗健康、先进制造和金融等方向的研究，也将用于训练本地大模型和运行更高分辨率的科学模拟。

越南英特尔投资总额将增至41亿美元：英特尔在越南运营20周年之际披露，将在当地追加投资26亿美元，使其在越南总投资增至41亿美元。英特尔越南工厂位于西贡高科技园区，已成为英特尔全球最大组装和测试基地，目前拥有约6500名员工。公司称，英特尔越南已累计生产超过40亿件产品，20年来贡献出口额超过1100亿美元。2025年，该工厂出口额达116.7亿美元，占西贡高科技园区出口总额的57%，约占胡志明市出口总额的12%。

新加坡半导体设备产能获5亿美元扩建投资：美国半导体设备公司应用材料Applied Materials近日在新加坡扩建制造和研发业务，新增投资规模为5亿美元。公司称，相关投资使其Tampines Campus先进洁净室产能增加至原来的两倍以上，并强化其全球制造网络。新设施已经进入量产，主要服务正在扩大产能以满足AI驱动需求的芯片制造商。应用材料预计，扩建将在未来几年为新加坡增加约1000个本地岗位。

马来西亚将新增约32MW数据中心规划容量：美国数据中心平台Digital Realty近日宣布设立马来西亚平台，计划在当地开发和扩展约32MW数据中心容量。相关部署位于赛城，将由三个设施组成，并通过专用光纤连接。KUL10现有IT容量为1.5MW，公司计划在2027年第四季度前将容量接近翻倍。KUL11为新收购的15MW数据中心，面向AI和高性能计算负载。Digital Realty还计划在相邻地块开发一座14MW数据中心，目标于2028年中完工。

马来西亚推出3.1亿美元数据中心地产基金：马来西亚Sime Darby Property近日推出第二只房地产开发基金，规模最高为12.5亿林吉特，约合3.1亿美元，重点投向数据中心、工业和物流开发项目。该基金为符合伊斯兰金融原则的封闭式投资平台，基金期限为五年。公司称，基金首关已完成100%资本承诺，种子资产约占目标基金规模的85%，相关项目建设已启动，预计于2027年下半年完工。

奥比中光在越南建设年产500万件工厂：据奥比中光在LinkedIn发布的信息，公司已在越南北宁省启动首个海外制造工厂建设。该工厂占地10万平方米，计划于2027年完工并投入运营，主要面向海外市场生产3D视觉传感器和智能硬件产品，目标年产能超过500万件。奥比中光称，越南工厂将与其顺德智能制造基地形成互补，后者已于2024年底投产，并正向年产超过100万件产品的目标推进。

VinFast第100万辆电动摩托车下线：越南电动汽车制造商VinFast近日完成第100万辆电动摩托车下线，距离其2018年11月开始生产首款电动摩托车Klara已近八年。第100万辆车型为红色Feliz II，在公司海防制造基地下线。VinFast目前电动摩托车产品线接近15款，覆盖30多个版本，2027年还计划推出四款电动运动摩托车。公司称，2025年其电动摩托车销量达到406453辆，并通过全国近750个授权销售点支撑销售网络。

AI数据中心零部件并购交易最高达9亿美元：BizLink Holding近日宣布，将以8.5亿美元现金加最高5000万美元或有对价收购Blackstone旗下Ennovi的新加坡总部部门Interplex Datacom。交易预计于2026年下半年完成。BizLink称，本次收购将强化其在AI数据中心基础设施中的位置。Interplex Datacom主要提供AI服务器机架机械和结构组件，制造布局覆盖中国、越南、马来西亚和泰国，截至2026年3月31日的过去12个月收入约为3.92亿美元。

数据报告

菲律宾电动化车型销量前四个月增长158%：Maybank Investment Bank报告显示，菲律宾汽车行业整体销售承压，但电动化车型仍保持增长。2026年前四个月，菲律宾汽车行业销量同比下降12%，但电动化车型销量同比增长158%，渗透率升至约13%。报告称，混动汽车仍占电动化车型销量约70%，丰田菲律宾因此受益于多路径产品策略。Maybank还预计，比亚迪到2026年在菲律宾大众市场的份额有望达到7%至8%，销量超过3.5万辆。

马来西亚电动汽车进口门槛将推高整车售价：MBSB Research报告显示，马来西亚完全进口电动汽车的政策窗口变化将把部分车型推向更高价位。自2026年7月1日起，完全进口电动汽车需满足最低20万林吉特的到岸价和180kW电机输出要求。报告称，20万林吉特到岸价在加上进口税、消费税、销售与服务税、分销和经销商利润后，终端售价可能超过30万林吉特。MBSB认为，多数品牌可通过本地组装准备缓冲政策影响，但仍完全依赖进口的品牌面临更大压力。

新加坡三分之二雇主愿意为AI素养支付溢价：ManpowerGroup Employment Outlook Survey显示，尽管新加坡2026年三季度招聘情绪走弱，雇主仍愿意为AI相关技能支付更高薪酬。调查显示，新加坡经季调净就业展望为+13%，为2021年四季度以来最低水平。在技能需求方面，66%的新加坡雇主表示愿意为AI素养支付溢价，64%愿意为AI模型和应用开发技能支付溢价。公共部门、医疗和社会服务、专业科学技术服务以及科技与IT服务雇主，对AI素养的溢价意愿最高。

近九成亚太银行认为AI提高了欺诈复杂度：BioCatch调查显示，亚太地区86%的金融机构负责人认为AI提高了欺诈和诈骗的复杂度，79%表示所在机构已遭遇利用智能体AI的攻击。该调查覆盖新加坡、印尼、泰国、印度和澳大利亚340名银行欺诈管理、反洗钱、风险和合规负责人。报告还显示，49%的受访者称其机构每年因欺诈损失超过1000万美元，22%称损失超过2500万美元。81%的受访者表示机构面临的欺诈尝试正在增加，78%称欺诈损失正在上升。

新加坡近两成企业有AI安全政策，却缺少执行工具：JFrog发布的2026年软件供应链安全报告显示，新加坡18%的受访机构制定了禁止未经授权AI工具的政策，但缺少检测违规行为的机制，该比例为亚太最高。相关数据来自全球1508名IT专业人士调查中的174名新加坡受访者。报告显示，新加坡企业在执行层面存在短板，54%的机构需要一周或更长时间为每个应用程序提供合规证明，59%的开发者需要等待一周或更久才能获得新开源包批准。

初创公司

Silicon Box｜先进半导体封装与Chiplet集成公司，新加坡

Silicon Box是一家总部位于新加坡的先进半导体封装与Chiplet集成公司，主要提供面向AI、高性能计算、移动设备、物联网、机器人和航天等领域的先进封装解决方案。公司采用面板级封装和自有SiPlet技术，面向下一代半导体设计中的集成和扩展需求。

公司称，截至2026年一季度，其新加坡旗舰制造设施已累计出货超过2.5亿件产品，良率接近完美水平。Silicon Box此前已完成1.5亿美元B2轮股权融资，并表示其资本结构将支持制造产能扩张和全球部署。

融资方面，Silicon Box近日获得1亿新元债务融资，约合7765万美元，资金来自Ares Management、InnoVen Capital、January Capital Growth Credit和Abound Capital管理的基金。该融资工具还包括额外7500万美元的追加额度，资金将用于扩大产能以满足先进封装市场需求。

GreatAsic｜Fabless定制芯片设计公司，马来西亚

GreatAsic是一家总部位于马来西亚的Fabless定制芯片设计公司，主要面向数据中心、边缘AI和汽车市场设计定制ASIC和AI系统级芯片平台。

公司是较早获得Arm Holdings半导体IP访问权限的马来西亚设计公司之一，已获得Arm Flexible Access和Arm Neoverse Compute Subsystems相关权限。其中，Arm Flexible Access协议已与马来西亚投资发展局完成正式签署。

融资方面，GreatAsic近日获得690万美元Pre-A轮融资，由Vertex Ventures Southeast Asia & India领投，Ehsan Kapital和Gobi Partners参投。本轮资金将用于工程团队招聘、运营扩张，以及推进公司规划中的芯片项目。