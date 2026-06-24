《使命召唤》比漫威更赚钱？Xbox 新掌门人表态引热议

多年来，微软与 Xbox 旗下游戏改编影视项目口碑不一：贝塞斯达联合亚马逊推出的《辐射》剧集、2025 年上映的《我的世界》真人电影均大获成功；但此前真人剧集《光环》以及前传短片《光环：夜幕》却让绝大多数观众大失所望。

不过总体来看，近几年基于 Xbox 游戏 IP 打造的多媒体衍生作品收获了更多正面评价。Xbox 首席执行官阿莎·夏尔马及其他高管在《娱乐周刊》的最新专访中透露：“如今业内想要和我们合作改编游戏 IP 的意愿，达到了历史新高。”

夏尔马解释道：“我们无意去争夺全球头部传统影视平台之类的头衔，但我认为优质游戏本身就是一种文化，而文化即是娱乐。你不妨想想，我们的《辐射》拿下亚马逊平台史上收视第二的剧集，《我的世界》电影跻身 2025 年票房前五，《使命召唤》全系列商业体量甚至超越漫威电影宇宙。各项数据都能印证这一点，现在各方都比以往更愿意和我们合作开发游戏改编作品。”

称《使命召唤》系列规模超过迪士尼旗下体量庞大的漫威电影宇宙，这番说法十分大胆，但从现有数据来看，该结论确实有据可依：公开票房数据显示，漫威电影宇宙累计总营收约 320 亿美元，而各类数据表明《使命召唤》系列累计销量达 5 亿份，整体创收超 350 亿美元。

当然，完全可以辩称漫威电影宇宙的文化影响力更胜一筹，但单从营收层面来讲，《使命召唤》的商业规模确实已经小幅超越这部掀起大银幕超级英雄热潮的经典影视系列。

夏尔马敢于将这一论断视作既定事实，足以体现 Xbox 对自家游戏 IP 整体信心十足，也证明这些游戏 IP 具备改编为其他媒介作品的巨大潜力。派拉蒙出品的《使命召唤》真人电影已在筹备中，该片近期正式敲定 2028 年 6 月上映。

在本次专访中，Xbox 还确认了多项新企划：《盗贼之海》真人电影正在制作；曝光了 Netflix《战争机器》剧集的更多细节；同时官方似乎有意再度尝试打造《光环》改编影视作品。

除此之外，亚马逊将推出《德军总部》剧集，Netflix 也在筹备《我的世界》改编剧集，一档取材于《辐射避难所》的真人竞技综艺也已开拍。

微软其余 Xbox 多媒体衍生项目目前仍处于保密阶段，但有一点十分明确：微软十分热衷于持续将旗下知名游戏 IP 改编为各类娱乐作品，未来几年势必还会有更多游戏改编剧集、电影官宣并投入制作。