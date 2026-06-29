越南拟设立1亿美元国家创投基金，新加坡设立未来金融研究院｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.06.22-2026.06.28）这一周值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

越南拟设立1亿美元国家创投基金。

新加坡设立未来金融研究院。

泰国数据中心在建和规划容量达到944MW。

初创公司方面，本期关注对象包括新加坡AI生物制造公司ChemT Biotechnology，融资规模为400万美元。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

越南拟设立1亿美元国家创投基金：据TechNode Global报道，越南近日提出设立规模1亿美元的国家风险投资基金，计划在2026年至2028年期间启动，并参考以色列Yozma模式设计。根据方案，基金早期将以公共资本作为引导，并在2028年至2035年逐步提高私人资本参与比例，私人资本占比目标为30%至40%。相关计划主要面向战略技术商业化和本土科技企业培育，同时仍需处理国有资本风险容忍度、科技企业估值和退出渠道等问题。

新加坡设立未来金融研究院：新加坡金融管理局日前宣布设立Future of Finance Institute，初期将聚焦AI和金融资产代币化。该机构将整合MindForge、PathFin.ai、Project Guardian和Project Orchid等既有项目资源，并连接金融机构、科技企业和研究机构。新加坡金管局称，相关工作将围绕知识库、行业协作、沙盒测试和实施工具包展开，帮助金融机构把前沿技术从试点推进到更大范围应用。

Carro再传赴美IPO，募资最高或达5亿美元：据彭博社援引知情人士消息称，总部位于新加坡的二手车交易平台Carro正考虑最快于本月以保密方式在美国递交IPO申请，募资规模最高可能达到5亿美元。消息人士还称，Carro也在考虑通过新加坡交易所新的Global Listing Board机制，与纳斯达克进行双重上市。

True IDC在泰国投资1.82亿美元建设第七座数据中心：True IDC日前宣布，将投资超过60亿泰铢，约合1.82亿美元，在曼谷北部建设第七座数据中心。该项目计划于2027年第三季度投入运营，定位为AI Hyperscale数据中心，支持高密度CPU和GPU部署，并配备风冷和液冷系统。True IDC称，该项目将面向云计算、AI和高性能计算需求。

新加坡FAST-P能源转型基金首关2.5亿美元：新加坡金融管理局、Clifford Capital和PIDG近日宣布，FAST-P框架下的能源转型加速融资伙伴关系完成首轮关闭，承诺资本规模为2.5亿美元。该基金面向亚洲能源转型基础设施项目，重点覆盖电网现代化和其他能源转型基础设施。新加坡此前承诺在FAST-P框架下提供最高5亿美元优惠资本，并希望带动最高50亿美元投资进入亚洲绿色转型项目。

菲律宾和越南企业合作4.06亿美元水上光伏项目：菲律宾SunAsia Energy和越南VinEnergo日前签署合作协议，计划在菲律宾邦板牙省和西内格罗斯省开发总装机规模422MWp的水上光伏项目组合。项目总投资约4.06亿美元，预计在2027年至2028年期间陆续商业运营。根据测算，该项目投运后可为超过27.8万户家庭供电，并每年减少约46.09万吨碳排放。

MKS在马来西亚槟城投产9630万美元工厂：MKS近日在马来西亚槟城开设Supercenter Factory，投资额超过4亿林吉特，约合9630万美元。该工厂占地17英亩，建筑面积约35万平方英尺，主要服务晶圆制造设备相关需求。MKS称，项目未来将创造超过1000个就业岗位，并强化其在亚洲半导体供应链中的制造和服务能力。

马来西亚推进无人机和eVTOL监管框架：在首届Low Altitude Economy Forum 2026期间，马来西亚提出将完善低空经济相关监管框架，重点覆盖无人机、空中出租车和eVTOL等应用。当地已有农业巡检、医疗物资配送和基础设施监测等早期案例。相关规则将围绕飞行安全、运营许可和空域管理展开，为低空经济商业化提供基础制度安排。

冬海集团与OpenAI合作服务Shopee卖家：冬海集团近日与OpenAI达成合作，计划将ChatGPT for Business引入Shopee卖家生态，首批覆盖东南亚和巴西市场。根据双方安排，相关工具将面向电商商户提供内容生成、运营支持和客户沟通等能力。双方还计划在新加坡启动Codex Hackathon系列活动，并逐步扩展至越南、中国台湾、印尼和马来西亚等市场。

数据报告

泰国数据中心在建和规划容量达到944MW：BMI Country Risk & Industry Research报告显示，截至2026年第二季度，泰国运营中的数据中心容量约为216MW，在建和规划容量达到944MW，是现有容量的四倍以上。曼谷仍是泰国主要数据中心枢纽，现有容量约145.8MW，在建和规划容量约902MW。春武里所在的东部经济走廊目前约有70MW运营容量，并有约300MW在建和规划容量。报告称，AWS、字节跳动和Google等超大规模云服务商的投资需求，是泰国数据中心扩张的重要来源。

马来西亚数据中心和云项目获批投资达1444亿林吉特：MBSB Research报告显示，2021年至2025年6月，马来西亚已批准143个数据中心和云服务项目，总投资额达1444亿林吉特。报告称，相关建设已带动资本品进口增长，2024年和2025年相关进口额同比增长29%。根据测算，数据中心建设可能在工程、运营、设备维护和配套服务等环节带来3万至4万个就业岗位。

初创公司

ChemT Biotechnology｜AI生物制造公司，新加坡

ChemT Biotechnology是一家总部位于新加坡的AI生物制造公司，主要为生物制造流程提供AI驱动的数字化工具。公司核心平台CelMo用于模拟细胞在不同条件下的反应，服务对象包括制药、生物技术公司和CDMO企业。

公司称，其平台已通过实验室验证，并基于自有测序数据构建模型。商业化方面，ChemT Biotechnology已与超过40家制药、生物技术和CDMO企业建立合作，用于支持生物制造流程优化和研发决策。

融资方面，ChemT Biotechnology近日完成400万美元种子轮融资。本轮融资由Wavemaker Ventures和SEEDS Capital领投，Wavemaker 360 Health、Draper University Ventures和Temasek Life Sciences Accelerator参投。资金将用于建设面向生物制造的AI智能层，并继续推进平台研发和商业化。