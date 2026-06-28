Carro再传赴美IPO

据彭博社援引知情人士消息称，总部位于新加坡的二手车交易平台Carro正考虑最快于本月以保密方式在美国递交IPO申请，募资规模最高可能达到5亿美元。消息人士还称，Carro也在考虑通过新加坡交易所新的Global Listing Board机制，与纳斯达克进行双重上市。

目前，相关讨论仍在进行，发行规模和时间仍可能变化。Carro方面表示，公司会定期评估潜在融资计划，并将在适当时候提供更新。

作为背景，这并非Carro首次传出赴美上市计划。本栏目此前曾报道，Carro去年已被曝准备最快于2026年赴美上市，目标估值超过30亿美元，募资额最高可达5亿美元。相比此前的上市预期，此次消息进一步指向潜在保密递表时间。

Carro成立于2015年，最初从线上二手车交易切入，后来逐步扩展到汽车融资、保险、售后和经销商服务等环节。相比单纯撮合买卖的平台，Carro更接近覆盖车辆交易全流程的汽车服务平台。

过去几年，Carro持续获得外部资本支持。2021年，公司完成由软银愿景基金二期领投的3.6亿美元融资，成为东南亚汽车交易领域代表性独角兽之一。2025年，Carro又完成6000万美元融资，用于扩大日本汽车在亚太市场的需求，尤其是在二手车和新能源车型领域。

随着多轮融资完成，Carro的业务也从二手车交易继续向外延伸。今年6月，Carro宣布收购澳大利亚二手车平台CarPlace，将业务覆盖扩大至8个市场。澳大利亚市场的加入，使Carro进入亚太更成熟的汽车消费市场，也让其跨市场运营、车源整合和本地服务能力更早接受检验。

有观点指出，若赴美上市继续推进，投资者关注的可能不只是交易规模，还包括车辆周转效率、毛利率、金融业务风险、库存管理能力，以及不同市场之间能否形成协同。这些指标会直接影响Carro在公开市场上的定价。

Carro考虑使用Global Listing Board机制，也与新交所近年吸引本土及区域科技公司的方向有关。该机制面向估值超过20亿新元的企业，允许公司通过一套文件在纳斯达克和新交所双重上市。如果Carro最终采用这一安排，它可以在争取美国市场流动性的同时，保留与新加坡资本市场的连接。

不过，Carro面对的公开市场环境并不轻松。过去几年，全球二手车电商和汽车平台经历过一轮估值调整，投资者对高增长、重运营和金融业务叠加的模式更加谨慎。东南亚科技公司若要重启美国IPO窗口，盈利质量、现金流和业务可复制性都会比前几年更重要。

对Carro来说，赴美IPO若继续推进，将成为东南亚后期科技公司重新进入美国公开市场的一次观察案例。在经历估值回调和资本市场降温后，投资者是否愿意为一个覆盖多市场、兼具交易、金融和售后服务的二手车平台给出新的定价，仍有待市场检验。