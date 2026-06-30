马来西亚发布数字行动计划，加速推进AI国家目标

据媒体报道，马来西亚近日推出了名为Malaysia Digital Action Plan 2030（MD2030）的数字行动计划。该计划覆盖2026年至2030年，由马来西亚数字部牵头，目标是在2030年前推动马来西亚向AI驱动型国家转型。

根据计划，到2030年，马来西亚希望将数字经济对GDP的贡献提高至30%，创造50万个高价值数字岗位，通过政府数字化节省45亿林吉特公共部门开支，并让95%的政府服务实现端到端线上化。

这份计划也延续了马来西亚近几年对数字经济的政策重心调整。马来西亚数字部在声明中称，MD2030代表该国数字战略从技术使用者转向本土数字创新供给者。对马来西亚而言，AI不再只是企业采用的新工具，也被放进政府服务、产业升级、数据治理和人才培养的整体框架。

从执行安排看，MD2030分为政府、经济、基础设施、人才、社会、信任与安全、创新七个支柱。每个支柱由相应部门牵头，以跨部门协同方式推进。这样的设计也显示，马来西亚希望把AI和数字化推进从单一部门项目，变成跨部门推进的国家议程。

其中，政府数字化是MD2030中目标最明确的一部分。95%政府服务端到端线上化和45亿林吉特节支目标，直接指向公共服务效率。如果相关系统能够真正打通，企业注册、许可、税务、补贴等公共服务的办理效率，都会影响马来西亚的营商环境。

经济和基础设施部分则与马来西亚近年的投资热度相互呼应。本栏目此前曾指出，马来西亚正试图借先进封装把既有OSAT基础延伸到更高价值环节，数据中心和云服务投资也在推动当地数字基础设施建设。MD2030进一步强调本土创新和数字岗位，也在一定程度上意味着马来西亚的政策目标已经从吸引项目，延伸到培养本地企业、人才和应用能力。

另一方面，AI治理和数据安全也是MD2030的重要组成部分。随着AI应用进入公共部门和企业运营，数据主权、网络安全、模型使用规范和可信治理，会影响外资和本土企业的采用意愿。本栏目此前曾报道，马来西亚已成立国家AI办公室（NAIO），以推动AI投资、创新、政策制定、治理及安全支持等工作。根据计划，国家AI办公室也将负责推动国家AI行动计划和安全AI生态建设。

不过，MD2030的挑战不在目标本身。马来西亚已经不缺数字经济蓝图，难点在跨部门执行、数据系统互通、人才供给和中小企业数字化采用。政府服务能否真正端到端线上化，AI应用能否进入制造业、金融、医疗、教育等核心行业，本土企业能否从基础设施投资中获得实际能力，都会决定这份计划的落地效果。

接下来，MD2030更需要被观察的不是目标数字，而是执行进度。对于马来西亚来说，数据中心、云服务和半导体等领域已经形成投资热度，但这些投入最终能否沉淀为本土企业能力、公共服务效率和高价值就业，才是这份数字行动计划真正要回答的问题。