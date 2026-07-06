越南建设3亿美元AI数据中心，马来西亚发布数字行动计划｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.06.29-2026.07.05）这一期值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

越南G-Group将投资3亿美元建设AI数据中心园区。

马来西亚计划到2030年新增50万个高价值数字岗位。

新加坡将追加25亿新元支持深科技企业和本地上市。

初创公司方面，本期关注对象包括新加坡自主机器人系统公司、医疗机器人公司和商户服务平台，以及泰国AI机器人公司，融资规模从约613万美元到1.25亿美元不等。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

越南G-Group投资3亿美元建设AI数据中心：据当地媒体报道，越南科技企业G-Group已获得投资许可，计划在河内建设AI数据中心园区G-Campus Hoa Lac。该园区占地超过3.8万平方米，包括研发、测试、芯片设计和数据中心等区域，初期IT电力容量为20MW，扩建后将达到30MW，并提供云计算、AI和高性能计算服务。

印度至新马海底光缆计划2029年完工：AI网络连接平台Lightstorm、微软、新加坡电信和塔塔通信近日公布海底光缆项目I-2SEA，拟建设一条连接印度、马来西亚和新加坡的海底通信线路。该光缆全长约3600公里，预计于2029年第四季度完工，主要服务云计算、GPU算力基础设施以及AI训练和推理工作负载。日本电气公司将担任系统供应商。

蚂蚁国际在吉隆坡设立全球发展中心：7月1日，蚂蚁国际位于吉隆坡国际金融中心TRX的全球发展中心正式启用。该中心设有1500个金融科技岗位，其中超过一半为技术岗位，技术团队中约半数成员毕业于马来西亚当地高校。蚂蚁国际称，2026年上半年，马来西亚已有超过60万家商户通过跨境支付平台Alipay+的合作伙伴接收付款，同比增长超过70%。

马来西亚半导体孵化计划首批纳入10家公司：马来西亚科技发展公司近日推出半导体孵化计划SemiconStart Malaysia，重点支持集成电路设计、先进材料、光子技术、传感器、先进封装和半导体自动化等领域的本土初创企业。首批共有10家公司入选，每家公司最高可获得100万林吉特支持，并参加为期260天的技术验证、融资和商业化辅导。

马来西亚发布数字行动计划，加速推进AI国家目标：马来西亚近日发布数字行动计划Malaysia Digital Action Plan 2030，覆盖2026年至2030年。根据计划，到2030年，数字经济对该国GDP的贡献将提高至30%，新增50万个高价值数字岗位，通过数字化节省45亿林吉特公共部门开支，并让95%的公共服务实现端到端线上化。计划还涉及数据中心、云计算、智能城市、人才培养和AI治理等方向。

新加坡追加25亿新元支持深科技和本地上市：新加坡近期发布的经济战略评估提出八项发展方向，并计划在未来三年支持1万家中小企业采用AI、帮助10万名劳动者掌握AI技能。针对成长阶段企业融资不足的问题，新加坡将向深科技企业股权投资计划Startup SG Equity追加10亿新元，并设立第二期规模15亿新元的本地上市基石投资基金Anchor Fund。

新加坡提出金融AI智能体实时安全框架：面向金融机构部署AI智能体可能带来的操作风险，新加坡金融管理局与多家金融机构和金融科技企业发布金融AI智能体实时安全框架SAFR。该框架要求在AI智能体执行任务前设置治理检查点，对相关操作进行验证和记录，并支持实时验证、审计和权限约束。目前测试场景包括支付、财资管理、财富管理、合规审查和客户服务。

Wesco以1.36亿美元收购新加坡数据中心冷却企业：据悉，美国电气和通信产品分销商Wesco International近日完成对新加坡数据中心冷却服务商Newark Engineering Group的收购，交易金额为1.75亿新元，约合1.36亿美元。Newark在马来西亚和印尼设有办公室，主要提供数据中心冷却和热管理服务，2025年收入为6000万美元。Wesco计划借助此次收购扩大在东南亚数据中心冷却市场的业务。

数据报告

东南亚6月融资额升至38.46亿美元：数据平台Tracxn与TNGlobal的统计显示，东南亚6月共有18笔融资，融资总额达到38.46亿美元，约为5月的17倍，同比增长1469.8%。后期融资占总额的86.3%，其中数据中心平台DayOne和云数据库平台Supabase两笔交易合计贡献约78%。新加坡企业获得约37.8亿美元，占区域融资总额约98%。

73%东南亚员工认为管理层不了解其数字需求：办公协作平台Lark发布的报告调查了新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南的900名雇主及超过5000名员工。调查显示，55%的员工每周因数字协作效率问题损失至少三个小时，62%担心AI最终会取代自己的岗位，但仍有88%的受访者希望AI接手重复性工作。

菲律宾仅17%企业称能招到足够AI人才：专业服务机构怡安（Aon）发布的《2026年人力资本趋势研究》显示，72%的菲律宾机构已经部署或正在试点AI，但只有17%表示能够招聘并留住足够的AI人才。94%的受访机构预计AI将创造新岗位并改变技能要求。该研究共调查2361名企业和人力资源负责人，其中504人来自亚太地区。

初创公司

dConstruct Technologies｜自主机器人系统公司，新加坡

dConstruct Technologies是一家总部位于新加坡的机器人技术公司，主要开发面向复杂及无GPS环境的自主导航、三维扫描和现实捕捉系统，服务建筑、巡检、物流和娱乐等行业。

公司的自主机器人系统d.ASH已被工程建设公司Boustead Projects、公共交通运营商SBS Transit和软银机器人新加坡公司等客户采用。dConstruct还计划在新加坡榜鹅数字园区建设一座占地4.2万平方米的全球总部，预计于2026年底完工。

融资方面，dConstruct近日完成1.25亿美元A轮融资。原文未披露本轮投资方及具体资金用途。

Biobot Surgical｜医疗机器人公司，新加坡

Biobot Surgical是一家总部位于新加坡的医疗科技公司，主要开发用于前列腺癌诊断和治疗的机器人辅助手术系统，其前列腺介入机器人平台Mona Lisa结合机器人针头引导和磁共振超声图像融合技术。

该公司已在全球部署超过80套系统，覆盖欧洲和亚太地区的医疗机构，累计服务超过3万名患者，并形成超过50篇真实世界临床研究成果。

融资方面，Biobot Surgical近日获得2000万新元融资，约合1540万美元。本轮融资由生命科学投资机构ClavystBio领投，ZIG Ventures参与，将用于扩大Mona Lisa平台的国际应用、推进美国市场进入计划及补充临床和商业化资源。

Amity Robotics｜AI机器人公司，泰国

Amity Robotics是一家总部位于泰国的AI机器人公司，主要开发面向商场、酒店和大型商业设施的AI接待及引导机器人，并运营自研机器人操作系统。

公司的固定式AI接待设备ARC Base已进入新加坡、阿联酋、沙特阿拉伯、中国香港、泰国、马来西亚和印尼的30多个商业项目，客户包括商业地产运营商Pavilion KL、Siam Piwat，以及洲际、雅高和香格里拉等酒店集团。

融资方面，Amity Robotics近日完成700万美元种子轮融资，包含股权和债务资金。股权部分由东南亚风险投资机构East Ventures领投，500 Global参投，债务部分由AlteriQ Global提供。资金将用于扩大运营、加强系统接入并推进移动机器人ARC Move商业化。

Qashier｜商户运营及支付平台，新加坡

Qashier是一家总部位于新加坡的商户运营及支付平台，为餐饮、美容和零售等行业提供支付、订单管理、库存、客户管理和嵌入式金融服务。

该平台目前服务新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾超过2万家商户，年化支付交易额达到10亿美元，年化经常性收入同比增长61%。其商户贷款业务自2025年6月推出以来，已向超过100家中小企业发放逾1000万美元贷款。

融资方面，Qashier近日完成约613万美元A+轮融资，资金由股权和债务组成。本轮由新加坡风险投资机构Cocoon Capital领投，IFP Securities和BlackSoil Global等参与，将用于区域扩张和产品开发。