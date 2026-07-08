电子产品越来越贵，是时候夺回掌控权了

二战期间，英国发起了一场名为“缝缝补补又三年”（Make Do and Mend）的运动，旨在减少衣物浪费。政府发放了培训手册，各地团体也开设课程，教授人们如何制作和修补衣物。面对如今内存组件成本飙升，我们所有人在对待电子设备时，也该采取类似的态度了。

AI 热潮对数据中心容量的需求，已经彻底吞噬了科技行业的供应链产能。然而，全球能够生产支撑这些机器运转的核心组件的公司，却屈指可数。有能力制造尖端芯片的公司仅此一家，而能生产内存（RAM）和固态硬盘（SSD）的企业也寥寥无几，且无一能满足日益增长的需求。据咨询公司 Kearney 预测，全球“内存危机”很可能会持续到 2030 年。

我们几年前就知道这种成本压力会推高价格，而现在这种压力已经开始显现。苹果公司正在全面提高其设备价格。Valve 备受瞩目的游戏主机替代品——Steam Machine，不含手柄的售价为 1049 美元（约 7150 元）。Valve 表示，这个数字远远超过了他们想要为这款硬件收取的费用。微软还将 1TB 版 Xbox Series X 的价格上调了 150 美元。

面对全球性问题，我们难免会耸耸肩，默默忍受。一系列全球冲突（其中许多本可避免）已将食品和能源价格推至天价。然而，鉴于我们渴望拥有新玩意儿，而且是迫不及待地想要，我们只能默默承受这最新的屈辱，乖乖掏腰包。

那么，如果接下来的一两年内，除非万不得已，我们所有人都选择不再购买任何新东西，结果会怎样？如果我们都采取缝缝补补策略，并尽力帮助他人也这样做，以示团结，又会怎样呢？毕竟，如果我们接受了高昂的价格，那么即便 AI 泡沫破裂，价格恐怕也很难再回落。

尤其是对于许多设备而言，某一组件故障，唯一的选择不应该只有买台新的来替换。多年来，行业一直在暗中削弱我们让设备长期运转的能力，目的正是为了助长这种（被迫换新的）消费心态——比如通过安装系统更新来拖慢硬件速度。既然行业短期内无意回心转意，那么掌控自己设备的责任，便落在了我们自己肩上。

部分原因在于，我们要克服行业灌输给我们的那种对自身设备操作能力的恐惧。说实话，自从把电脑换成 MacBook、手机也变成严丝合缝一体机后，我一度认为自己失去了当年折腾电子产品的技能。直到后来我开始关注科技领域的环保和可持续话题，才发现自己动手维修其实远没有想象中那么难。

正是从这些小小的尝试开始，我逐渐有了底气去应对生活中更多、更复杂的家电故障。还有一次，家里的空气炸锅突然不通电了，送去路边店里修开价要上百，我上网一查，直接在网上花小钱买了个同型号温度保险丝，拧开底盖一换，解决了。

如果你实在不想自己折腾，其实也很简单——多去照顾照顾你家小区楼下的个体数码维修店，或者街边的家电维修摊。在业主群、朋友圈里分享你的维修经验，甚至把家里的工具箱借给邻居，这不仅能帮大家省下一大笔钱，更能让我们重新找回对生活的掌控感。

至少，政府中有一些积极分子已经在这方面采取了有益的举措。比如欧盟一直在大力推动维修权立法，作为治理电子垃圾宏大举措的一部分，规定 2027 年 2 月 18 日之后销售的设备，电池必须易于更换。任天堂最近就宣布，今秋开始在欧洲销售可更换电池的 Switch 2。

当然，更不用说，当设备损坏严重、无法修复时，我们的首选方案应该是去逛逛翻新店（或者看看企业官方认证翻新产品）。我推测，那些销售认证二手硬件的公司已蓄势待发，准备利用这一契机大干一场；看看你所在地二手电子产品店里通常能见到的成堆 iPhone 就明白了。如果你能抵制住无处不在、强塞给你的对最新、最炫装备的诱惑，或许就能以相当划算的折扣，享受到去年的旗舰产品。

归根结底，整个行业不该指望大众温顺地全盘接受并消费摆在眼前的一切。对于那些利用自身财富在 AI 领域进行鲁莽投资，并一手造成了当下诸多困境的公司而言，这一点更是千真万确。是时候对这种观念发起反击了。更重要的是，我们应该重新掌握那些被这个行业竭力让我们遗忘的技能。