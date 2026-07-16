苹果也坐不住了，据称其正全球物色 AI 芯片公司

苹果公司通常不会大手笔收购其它公司，但随着其寻求提升 AI 处理能力，这种情况可能会有所改变。据称，苹果一直在与半导体制造商和银行家洽谈可能的收购事宜，以增强其服务器性能。

据 The Information 称，苹果在其 M2 Ultra 芯片上运行的服务器遇到了性能问题。这些服务器用于一些 AI 任务，但繁重的计算任务（例如 Siri AI 背后的 Gemini 模型）似乎由谷歌云上的英伟达芯片处理。据说苹果曾尝试使用自己的服务器来执行这些任务，但其基础设施显然不足。

彭博社本周报道称，基于 M7 Ultra 的服务器芯片要到 2029 年才能问世，但同时指出，苹果很快将使用 M5 Ultra 芯片升级其基础设施。据报道，苹果原计划今年推出下一代服务器芯片（代号“Baltra”），但这一时间表似乎已经推迟。上周，苹果与博通公司达成协议，将斥资 300 亿美元收购后者在美国生产的芯片。

苹果的芯片设计专长主要集中在消费电子设备领域，因此该公司寻求在服务器端获得更多支持也就不足为奇了。苹果最初涉足芯片制造领域是在 2008 年以 2.78 亿美元收购 PA Semi 之后，但苹果通常不会在收购上挥金如土。今年，苹果斥资近 20 亿美元收购了人工智能初创公司 Q.ai。这是继十多年前以 30 亿美元收购 Beats 之后，苹果第二大收购案。

鉴于芯片对 AI 公司的重要性，苹果在不久的将来可能需要为该领域的任何收购支付溢价。不过，如果苹果决定走这条路，它拥有充足的灵活性。截至 3 月底，苹果拥有 456 亿美元的现金及现金等价物。