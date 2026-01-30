苹果公司已收购以色列初创公司Q.ai。苹果尚未披露交易条款，据《金融时报》报道，此次收购价值近 20 亿美元。如果这一数字属实，那么这将成为苹果迄今为止第二大收购案，仅次于 2014 年以 30 亿美元收购 Beats。

苹果硬件技术高级副总裁约翰尼·斯鲁吉在一份声明中表示，Q.ai“是一家卓越的公司，它正在开创性地探索运用成像和机器学习的创新方式”。

苹果尚未透露将如何利用这家初创公司的具体计划，但其过往的成果表明，苹果有可能进一步拓展 AI 驱动的可穿戴设备领域。《泰晤士报》报道称，“Q.ai提交的专利申请显示，其技术已被应用于耳机或眼镜中，利用‘面部皮肤微动’实现无声交流。”

作为交易的一部分，这家初创公司的创始团队，包括首席执行官阿维亚德·迈泽尔斯（Aviad Maizels），将加入苹果公司。此次收购是迈泽尔斯第二次将公司出售给苹果；他此前创立了一家名为 PrimeSense 的三维听觉公司，该公司于 2013 年被苹果收购。

几个月来，许多科技业内人士猜测，收购可能是苹果在 AI 竞赛中迎头赶上的最佳途径。在 2025 年 7 月的第三季度财报电话会议上，首席执行官蒂姆·库克承认，“我们对能够加速我们发展路线图的并购持开放态度。” 像这样的交易最终可能会促使苹果开发出完全自主研发的人工智能聊天机器人，而不是依赖像谷歌这样的竞争对手为其 Siri 助手提供人工智能支持。