马来西亚推出2.5GW光伏储能计划，东南亚IPO募资额翻倍｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.07.13-2026.07.19）这一期值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

马来西亚2.5GW光伏储能计划投资额最高达36.8亿美元。

东南亚上半年IPO募资额同比增长117%，超过30.7亿美元。

AI可能影响东盟近8000万名劳动者。

初创公司方面，本期关注对象包括新加坡企业AI平台、农业科技公司以及马来西亚保险科技公司，融资规模从390万美元到4000万美元不等。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

马来西亚2.5GW光伏储能计划投资额最高达36.8亿美元：马来西亚公布的第六轮大型太阳能计划LSS6将招标2500MW太阳能发电容量和1250MW电池储能容量，并为马来西亚半岛的土著企业单列150MW太阳能项目配额。相关项目计划在2029年底前投入商业运营，预计吸引130亿至150亿林吉特私人投资，约合31.9亿至36.8亿美元，并在开发和建设阶段创造1.5万至2万个岗位。

IFC拟为马来西亚420MW数据中心提供1.75亿美元融资：国际金融公司披露，拟通过债务和股权融资向AirTrunk马来西亚公司提供最高1.75亿美元，用于发展位于柔佛州的两座超大规模数据中心。现有设施JHB1的容量超过150MW，相邻地块上新建的JHB2容量超过270MW。该融资方案已获国际金融公司董事会批准，目前仍待正式签署。

马来西亚推出2亿林吉特科技企业融资计划：马来西亚金融科技公司CapBay与马来西亚数字经济发展机构合作推出科技企业融资计划，资金池规模为2亿林吉特，约合4910万美元。符合条件的企业最高可申请300万林吉特融资，期限最长60个月，年利率最低6%，并设有六个月宽限期。成立满六个月的初创公司也可申请。

越南和新加坡筹建先进制造联合研究中心：越南工业园开发商Becamex与新加坡科技研究局正在筹建越南先进制造研究中心VAMRC，研究方向包括自动化、机器人、制造业AI、工厂数字化、绿色制造和供应链韧性。该中心计划向企业、高校和研究机构提供共享实验室及测试设施，帮助企业在改造生产线前完成技术验证和原型开发。目前，项目仍处于方案设计阶段。

越南SeABank获得5000万美元贷款：欧佩克国际发展基金近日向越南东南亚商业股份银行SeABank提供5000万美元贷款，用于扩大对微型、小型和中型企业的融资，并支持能源效率、绿色建筑、屋顶光伏和电动交通等项目。双方自2022年开始合作，此前融资也覆盖女性拥有的企业和气候项目。

英国Winnow收购新加坡AI餐饮减废公司Lumitics：英国餐饮减废技术公司Winnow近日收购新加坡Lumitics，交易金额未披露。Lumitics成立于2017年，通过硬件和计算机视觉技术追踪商业厨房产生的食物浪费。收购完成后，其客户将逐步接入Winnow的AI餐饮减废平台。Winnow目前服务全球近100个市场的3500多个厨房，客户包括宜家、希尔顿、雅高和万豪。

数据报告

东南亚IPO上半年募资额翻倍，马来西亚继续领跑：德勤报告显示，2026年上半年，东南亚六个主要资本市场共完成47宗IPO，募资总额超过30.7亿美元，同比增长117%，相关公司的IPO总市值达到150.7亿美元。马来西亚完成36宗IPO，募资13.4亿美元，在上市数量和募资额方面继续位居区域首位。新加坡5宗IPO募资8.68亿美元，越南则在去年同期没有IPO的情况下完成4宗上市。

AI可能影响东盟近8000万名劳动者：国际劳工组织研究显示，东盟约22.9%的就业人口从事可能受到生成式AI影响的职业，涉及近8000万人。其中，约1170万名劳动者从事受影响程度最高的职业，占就业人口的3.3%。新加坡处于这一范围的就业人口占比达到42.2%，菲律宾为28.1%，印尼、越南和泰国分别为21.7%、20.8%和20.6%。报告称，目前没有证据显示区域内已经出现大规模岗位流失。

AI需求推动新加坡制造业二季度增长12.2%：新加坡公布的初步数据显示，受半导体和半导体制造设备需求带动，制造业在2026年第二季度同比增长12.2%，高于第一季度的8%。同期，新加坡经济同比增长5.7%，信息通信、金融保险和专业服务合计增长3.9%。电子和精密工程成为制造业增长的主要来源。

数字监管趋严或使马来西亚初创融资减少26%：牛津经济研究院与Digital Prosperity Asia发布的报告估算，如果数字监管环境进一步收紧，2026年至2035年间，马来西亚初创公司的风险投资金额平均可能减少26%，相当于每年减少约7.92亿林吉特。88%的受访初创公司表示数字监管限制了经营，67%称部分研发资金被转向合规支出。

东盟电动汽车销量2035年或接近92万辆：BMI报告预计，东盟电动乘用车销量将由2025年的约41.95万辆增至2030年的近69万辆，并在2035年达到约91.7万辆，占乘用车销量的22.7%。越南和泰国预计在2026年合计贡献区域超过72%的电动汽车销量，但到2035年占比将降至64%，马来西亚和印尼的市场份额将有所提高。

马来西亚达到成熟AI阶段的金融机构仅占17%：亚洲特许银行家协会调查显示，44%的马来西亚银行和发展金融机构已进入AI能力发展阶段，但只有17%达到成熟或先进水平。仅25%的受访机构愿意依据AI输出作出关键业务决策，26%已制定将AI与业务目标联系起来的明确战略，79%仍面临专业AI人才短缺。该调查覆盖87名银行业和发展金融领域的高级管理人员。

初创公司

Whale｜企业AI平台，新加坡

Whale是一家总部位于新加坡的企业AI公司，主要通过摄像头、传感器和音频数据分析企业线下运营情况，为零售、汽车、餐饮、制造和金融服务等行业提供运营分析及自动化工具。

公司目前服务45个以上国家的1600多家企业，管理超过60万个边缘AI节点。其系统可分析门店客流、停留时间、销售对话和运营流程，并将相关数据用于员工培训和业务决策。

融资方面，Whale近日完成4000万美元C轮追加融资，使其C轮融资总额达到1亿美元。本轮由招银国际和三井住友银行旗下SMBC Asia Rising Fund领投，泰国Krungsri Finnovate、新加坡电信旗下Singtel Innov8、现代汽车集团等参与。资金将用于扩大北美、中东和欧洲团队，并增加企业合作和平台接入。

Rize｜低碳农业科技公司，新加坡

Rize是一家总部位于新加坡的农业科技公司，主要在越南和印尼推广低排放水稻种植模式，并向小农户提供农艺支持、市场接入和碳减排相关服务。

公司目前与约1.7万名小农户合作，覆盖超过5万公顷农田。公司推广的干湿交替灌溉方法最多可减少50%的甲烷排放、降低20%至30%的用水量，并在不降低产量的情况下将农户收入提高最多30%。Rize已向欧洲、加拿大、澳大利亚和新加坡出口1500吨大米。

融资方面，Rize近日完成3100万美元B轮融资，包括2000万美元股权融资和1100万美元债务融资。股权部分由法国巴黎资产管理另类投资部门领投，洛克菲勒基金会、淡马锡和Breakthrough Energy Ventures等参与。资金将用于扩大出口市场、开发面向农户和田间团队的AI工具，并推进碳减排项目。

PolicyStreet｜保险科技公司，马来西亚

PolicyStreet是一家总部位于马来西亚的保险科技公司，主要通过数字平台和嵌入式保险合作，为消费者、零工劳动者和中小企业提供保险产品。

公司成立九年以来累计服务超过1000万名客户，累计保障总额超过100亿美元，并直接或间接服务亚洲超过5万家中小企业。目前，其服务对象中近十分之一为零工劳动者。

融资方面，PolicyStreet近日获得影响力投资机构BlueOrchard追加的500万美元投资，使其C轮融资总额达到2600万美元。资金将用于区域业务增长、技术能力建设、扩大嵌入式保险合作，以及开发面向个人和企业的保障产品。