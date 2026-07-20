超 90% 用户一年后仍在用，拓竹靠软硬件生态留住了人

长期以来，消费级3D打印机往往被打上“极客专属”与“硬核组装”标签，高门槛将庞大的大众消费群体拒之门外。而成立于2020年11月的拓竹科技（Bambu Lab），正试图彻底打破这一行业僵局。

尽管目前拓竹已凭借出货量与营收的快速扩张跻身独角兽行列，但其出海破局之路并非一帆风顺。在欧美等创客文化积淀深厚的成熟市场，新形态硬件想要建立用户信任极其困难。面对高标准的专业玩家，拓竹避开了传统的电商铺货模式，选择以Kickstarter众筹作为产品首秀，并围绕独立站构建起涵盖固件升级、耗材供应链与售后支持的全生命周期服务闭环。

在产品研发逻辑上，拓竹切中了传统3D打印机“组装繁琐、速度慢、易吃灰”痛点。从最初的X1系列，到A1系列，再到搭载行业首创Vortek热端切换系统的H2C旗舰机型，拓竹用开箱即用与高速多色标准，取代了过去高度依赖开源硬件的DIY手工模式。

与此同时，拓竹还察觉到，核心竞争力的建立不能仅靠硬件参数的堆砌，更在于软硬件生态的无缝协同。该公司推出了带有RFID智能自动识别功能的耗材，以及能够实现远程监控与一键打印的Bambu Handy应用。

为了让缺乏3D建模能力的普通家庭也能享受到造物的乐趣，拓竹打造了MakerWorld模型内容平台。目前该平台月活跃用户超千万，拥有近三百万个3D模型，并且每个月还在以近10万件的速度增长，其中大量的活跃度与内容贡献均来自海外市场。

此外，该平台在2025年成功跑通了首个数字模型众筹模式，验证了数字模型的强劲消费潜力。为顺应AI时代浪潮，其旗下的创意数字实验室MakerLab接入了腾讯混元等AI大模型，进一步降低了定制化模型设计门槛。用户留存方面，拓竹科技方面告诉动点科技，超90%拓竹用户在购机一年后仍保持着打印习惯。

随着品牌受众逐渐泛化，拓竹的零售与渠道策略也在改变。2025年，拓竹在深圳湾落地了全国首家线下旗舰店。该公司相关负责人向动点科技表示，其线下门店的使命“并非单纯的货品陈列与销售”，而是作为与大众消费者“第一次握手”的关键触点，通过成品展示与应用案例，让3D打印技术更直观。

在海外市场，拓竹采取了更为灵活的策略，例如携手Best Buy等零售商设立线下展示柜台，以此扩大品牌的实体接触面。与此同时，面对全球贸易环境的诸多不确定性以及日益严苛的供应链本地化要求，拓竹选择了坚持长期主义原则。

在专业场景里，拓竹的渗透率已经相当可观。打印农场领域的设备保有量超过15万台，也大范围进入了国内高校的教学环节。但随着体量快速膨胀，挑战依旧现实。全球贸易摩擦下的地缘风险需要应对，大众市场对3D打印应用场景有限的固有印象，也还没有真正被打破。

面对这些不确定性，拓竹的选择是把合规放在首位，持续投入长期研发，拒绝做短期投机式的业务调整。资本市场对其长期价值仍有关注，2024年4月公司完成了IDG资本投资的1.5亿元C轮融资。有了资金支撑，3D打印能否从极客工作室真正走进普通家庭的桌面，还需要更长时间的市场检验。