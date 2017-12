爱德华·斯诺登开发了一款应用,让你的 Android 手机变成监控系统 新闻

前美国中央情报局职员、美国国家安全局外包技术员 Edward Snowden(爱德华·斯诺登)最近开发了一款 Android 应用,让你通过手机监控周边的一切。这款名为“Haven”的应用是开源的,它可以在任何 Android 手机上运行,哪怕是廉价或者性能较差的手机。

安装 Haven 后,你的手机就会变成一个监控系统,它运用手机的摄像头、麦克风和加速器等来监测移动并通知机主。举个例子,在酒店内,你可以在笔记本电脑旁的保险箱里放一部安装设置好 Haven 的 Android 手机,如果有人进入房间从电脑中盗取资料,甚至是打开保险柜,手机就会将录像录音通过短信、信号等方式反馈到你那里。

该应用程序由 The Guardian Project(保卫者项目)、Freedom Of The Press(新闻自由)和 Snowden 联合开发,可以在 Google Play Store 和开源 Android 应用商店 F-Droid 下载到。

The Intercept 的作者、Freedom Of The Press 成员 Micah Lee 帮助测试了这款应用,他提到 Haven 存在一些缺陷,比如系统会因为推送通知的需求而时刻保持联网,还有屏蔽电池电量低提醒等。当然,对于那些希望进一步保护个人隐私和重要文件的人来说,Haven 这款应用确实能起到一定的作用。

目前仍在俄罗斯“逃亡”的 Snowden,之前开发了一款 iPhone 保护套,帮助用户监测手机传输信息数据的情况。Snowden 也一直坚持他对隐私问题的看法,他此前建议用户远离 Dropbox 等网盘服务,以及建议用户不要使用 Google、Facebook 等产品。