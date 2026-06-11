索尼独占是必需品，微软独占只是公关（目前为止）

在上周的 Xbox 游戏发布会上，微软宣布 Xbox 主机独占策略将部分回归。《战争机器：事变日》（Gears of War: E-Day）以及 inXile 工作室的蒸汽朋克角色扮演游戏《发条革命》（Clockwork Revolution）将不会登陆 PlayStation 5（或任天堂 Switch 2）。这扭转了微软近期将《极限竞速：地平线 5》《天外世界 2》《夺宝奇兵：古老之圈》等第一方游戏发布在竞争对手平台上的策略。

为了消除疑虑，微软明确表示“这些并非限时独占游戏”。这两款游戏将永远不会在 PS5 上发布。不过，它们将推出 PC 版本；微软依然致力于实现 Xbox 游戏在主机与 Windows 平台间的互通与融合。

然而，微软也表示“已经宣布跨平台发布的游戏将坚持原计划”。这表明《极限竞速：地平线 6》《光环：战役进化》《神鬼寓言》这三款 Xbox 第一方瑰宝依然会登陆 PS5。微软小心翼翼地重新试水独占策略，这对上述游戏以及 Xbox 旗下其它系列游戏的未来意味着什么，目前仍非常不明朗。

新任 Xbox 首席执行官阿莎·夏尔玛（Asha Sharma）此前已多次暗示独占政策将发生变化。在谈及《事变日》和《发条革命》时，她写道：“我们希望人们选择 Xbox 是因为这里有出色的游戏和体验。这也意味着要为大家提供专为 Xbox 打造的内容。”注意是“部分”内容，但绝非全部。

夏尔玛的副手、首席内容官马特·布蒂（Matt Booty）在接受 Gamertag Radio 采访时尽可能清晰地阐述了这一点。“我们的大型多人游戏和实时服务型游戏将继续跨平台发布，”他说道。这呼应了索尼近期的政策：让叙事型单机游戏成为 PS5 独占，但对 Bungie 的《失落星船：马拉松》等游戏则推行跨平台发布。

这就自动排除了微软产品组合中许多游戏的独占可能，其中包括《使命召唤》、暴雪的《暗黑破坏神 4》和《守望先锋》等，甚至可以说还包括了《光环》和《极限竞速》系列。

“如果我们已经向玩家承诺了什么，我们就会兑现那个承诺，”布蒂在提到已宣布登陆 PS5 的《极限竞速》《神鬼寓言》《光环》时说道。“接下来，我们将做出正确的决定，而不是最仓促的决定——我们将在未来继续思考这个问题……原则是，当我们宣布发布日期时，我们就会同时宣布登陆平台。因此，这将视具体情况而定，但我们会把立场表达清楚。”

布蒂的声明远非最终定论。“视具体情况而定”才是关键所在。游戏制作成本攀升、游戏市场增长停滞，以及玩家注意力被其它媒体和像《堡垒之夜》与《Roblox》这样长线运营的实时服务型游戏所分散，这些因素削弱了除任天堂以外所有厂商推行独占的经济效益。对于平台来说，拥有独占游戏固然重要，但哪些游戏适合采取独占策略，则取决于诸多特定条件。

在 Xbox 发布会前夕，夏尔玛在彭博社一场活动上谈到了独占游戏，并承认这是“棘手话题”。她指出微软正处于进退两难境地：作为发行商，其庞大体量要求产品必须触达尽可能广泛的受众；而作为平台方，独占策略又必不可少。“我认为我们必须非常谨慎地对待每一款游戏，思考我们要如何定位它，并借鉴业内类似案例的经验，”她说道。

从选择《战争机器：事变日》和《发条革命》来引领主机独占回归的举措中，我们能得到什么启示？答案恐怕少得令人沮丧。微软决定不违背此前让《光环：战役进化》和《神鬼寓言》登陆 PS5 的承诺，束缚了手脚，使其无法将这些本可能希望重新纳入新计划的游戏转为独占，从而大大削弱了此次发布会的震慑力。

在发布会展示的 15 款第一方游戏中（包括 10 款来自 Xbox Game Studios、3 款来自 Bethesda 以及 2 款来自动视的作品），仅有两款是独占游戏，这很难传达出明确的战略信号。另一方面，《事变日》将于 10 月初发售，且其 PS5 版本开发工作想必已相当深入，这似乎表明，在拥有自主权的情况下，微软确实愿意放弃既有投入并调整战略方向。

然而，Xbox 的游戏阵容并非全线如此。发布会还包括了其它几款满足布蒂所有独占条件的游戏——非多人游戏，且此前未宣布登陆 PS5——但它们依然将进行跨平台发布：比如 Ninja Theory 的《塞娜》（Senua）和动视的《小龙斯派罗：天外国度》（Spyro: A Realm Beyond）。这进一步证明了微软的新政策是有多么依赖前提条件，且完全是“视具体情况而定”。

《小龙斯派罗》保持跨平台发售合情合理：在收购动视暴雪面临监管压力之后，微软尚未对该发行商的任何游戏强制执行独占策略；同时，《小龙斯派罗》的制作方也希望能够进入任天堂 Switch 2 市场，并触及那些伴随该角色长大的 PlayStation 玩家。

但《塞娜》呢？很难说这款游戏与《事变日》和《发条革命》有什么不同。也许是因为该系列在微软收购 Ninja Theory 之前最初是一款跨平台游戏——或者因其受众规模太小且不够稳固，作为独占游戏在财务上行不通。

显然，微软渴望通过主机独占回归向 Xbox 社区传达一个信号；布蒂将其称为“奖励” 老玩家的一种方式，这很能说明问题。但同样清楚的是，由于各种原因（无论是自身还是其它），微软在此领域的选择极其有限，而且它也不愿做出任何重大决定。微软目前进退两难，未来还有更多艰难的抉择摆在眼前——尤其是如何处理 Bethesda 的《上古卷轴 6》，这款游戏是微软目前最受瞩目的单人游戏。

夏尔玛和布蒂的团队将极其密切地观察《事变日》和《发条革命》的表现，从中寻找下一步行动线索。但由于这种试水的局限性，其参考价值必然会被削弱。如果没有更多数据，微软将很难确切得知独占策略是否真的发挥了实质性作用，还是仅仅停留在公关层面的作秀。

所以就目前而言，这仍然只是一场公关秀。尽管索尼和微软在独占问题上的立场表面上看似相似，但两者之间仍然存在着巨大鸿沟。PlayStation 的主张非常明确：如果你想玩《漫威金刚狼》《战神：劳菲》或任何同类游戏，你就必须要有一台 PS5。这不是奖励，而是必需品。

除非 Xbox 能够鼓起勇气提供如此清晰明确的信息，并推出与之匹配的游戏阵容，否则它永远无法赶上 PlayStation。