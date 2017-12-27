聚宝盆下的文娱众生相 | 2017 年终回忆录 新闻

观点

编者按：2017 年即将过去，在创业大潮中忙碌的你还好吗？这一年，共享出行大起大落、人工智能遍地开花、比特币涨破了天际……为此，动点科技将和你一起回顾今年这些最热门的领域和它们背后的故事。2017 有你的精彩，2018，也有你的星辰大海。

今年，互联网文娱领域注定不平凡，一些行业的爆发呈井喷之势，融资拿到手软，也有公司擦枪走火屡屡违规，触碰到监管和舆论的底线。无论怎样，我们已经看到整个文娱市场的繁荣之势，特别是那些备受瞩目的明星企业，它们能否在 2018 带领行业来一波开门红呢？我们一起来看。

1 月关键词：ZAKER 二更 优酷&新浪

新年伊始， 个性化订阅和资讯聚合平台 ZAKER 公布了 C 轮数亿元人民币的融资消息；宣布好消息的还有 二更 ，在 A 轮融资的 10 个月后，二更于 1 月 19 日宣布完成了 1.5 亿人民币的 B 轮融资。在“短视频成为次时代图文”的呼声越来越高时，二更 IP 的多元化，令其在流量红利低迷时期，仍旧可以在去年下半年达到单月 10 亿次的播放量。

1 月 7 日，阿里旗下 优酷 和 新浪 联手，两者围绕旅游内容共同发布“旅行新势力计划”。阿里文娱以资金和流量的扶持方式，打通微博和优酷平台间的内容生产和推广资源，帮助更多的旅游 KOL 来生产旅游视频内容。双方希望在未来涌现出更多的旅游网红实现内容变现并提升自身影响力。

2 月关键词：京答 爱奇艺 荔枝直播

2 月 18 日消息，荔枝直播获得首轮融资 5000 万元；2 月 21 日，爱奇艺完成 15.3 亿美元的可转债认购 。百度方面表示，在保持行业第一的前提下，爱奇艺全年增长也超过行业平均水平。凭借付费业务的快速发展，爱奇艺在全球热门应用综合收入排行 TOP10 位列第七，实现亚洲在线视频平台在全球收入榜历史最高排名。

2 月 22 日，京东 正式进军知识付费领域，旗下图书文娱孵化的短语音问答平台“京答”正式上线。京答作为付费产品，更强调知识变现，其运营策略主要是维护答主利益。

3 月关键词：小米音乐 阿里 Papi 酱

3 月上旬，小米音乐与华纳音乐签署音乐版权合作协议。用户可以收听更多的优质音乐，同时华纳旗下艺人还拥有这一新的发行渠道。至此，小米音乐内容覆盖了华纳、环球、索尼三大国际唱片公司。据 TalkingData《移动音乐应用行业报告》数据显示，小米音乐用户覆盖率位列第三。

3 月 14 日，阿里巴巴宣布，原优酷土豆旗下的合一影业团队并入阿里影业，同时阿里影业将与优酷合资成立艺人经纪公司，为影视及相关内容合作提供人才，还将联合优酷、阿里文学共同出资并开发网络大电影。

也是在同一天，papi 酱 所属公司春雨听雷并入经纪公司泰洋川禾。随后，papi 酱投资方真格基金、光源资本及星图资本股份也都转移至泰洋川禾。泰洋川禾 CEO 杨铭既是旗下艺人 Angelababy 的经纪人，又是 papi 酱的创业合伙人，两家公司统一后，向资本市场开放融资。

一周后，阿里文娱脚步仍未停歇，宣布全资收购 国内最大票务平台大麦网 ；3 月 23 日， 快手完成由腾讯领投的 3.5 亿美元 D 轮融资 。

4 月关键词：头条 优酷 WeGame

进入 4 月， 今日头条 估值近 110 亿美元，这得益于其完成了 10 亿美元的 D 轮融资。但对于不对内容进行生产、加工的信息分发平台来说，版权问题一直是头条的软肋。4 月 26 日，今日头条遭到腾讯和搜狐诉讼，理由是其涉嫌侵犯其所属作品的信息网络传播权。就在同一天，新华社、人民日报等数十家主流媒体成立“中国新闻媒体版权保护联盟”。

4 月 18 日，优酷与阿里文学、阿里影业共同投入 10 亿元人民币，为网络电影内容生产者提供开放的平台、IP 和资源。

4 月 20 日，腾讯游戏平台 WeGame 正式上线。该平台面向全球及国内玩家，直接将游戏开发者与用户互连；提供游戏资讯、购买、下载、助手、直播和社区功能等一站式服务；发掘海量的游戏内容，创新玩法类型。作为拥有国内 2 亿用户的游戏公司，WeGame 直接对标 Steam。但面对同质化的商业游戏，如何破解新用户的需求，是腾讯应该思考和解决的。

5 月关键词：直播 融资 违规

5 月初，猎豹移动宣布旗下直播子公司 Live.me Inc 获得 6000 万美元的新一轮融资 ；两周后，虎牙直播 公布了 A 轮 7500 万美元的融资消息；而花椒直播和王思聪创办的熊猫直播搭上末班车，分别以 10 亿元 B 轮融资和 1 亿元 A 轮融资在最后一周被爆出。

同月，欢聚时代率先公开了今年 Q1 季度财报，旗下 YY 直播和虎牙直播先后以 16.8 亿元和 3.8 亿元人民币的营收，同比增长 52%。 据陌陌公布的 2017 年 Q1 季度财报显示 ，其一季度净营收达 2.652 亿美元，同比增长 421%。其中，直播业务扛起了陌陌的营收大旗，以 2.126 亿美元占据总营收的 80.14%，而这一数字是去年同期的 1557 万美元的 14 倍。

除了资本的注入，各家直播平台同样暗流涌动。今日头条旗下 火山小视频 不仅斥资挖来“快手一哥”MC 天佑，还豪掷 10 亿，作为贴平台创作者的专项资金。同样大手笔的还有斗鱼，其同样拿出 10 亿成立文创产业基金，用于培养网红、电竞战队和赛事，以及发展大数据、直播电商产业链集群。

直播繁荣发展的背后，也触犯了红线。在 5 月底，文化部开始对网络表演市场内容违规行为进行集中执法检查和专项清理整治。在这次行动中，斗鱼、花椒、火山、全民、哔哩哔哩、在直播、飞云直播、蛙趣等直播平台均涉违规内容的网络表演；10 家网络表演平台因此关停，48 家网络表演经营单位受到行政处罚；关闭了 30235 个直播间，整改直播间 3382 间，处理表演者 31371 人次，解约表演者 547 人。

6 月关键词：纪念碑谷 2 遏制明星绯闻

随着 1 代喜获丰收，《纪念碑谷 2》 在年中登陆 App Store 后，迅速跃升成为最热门的游戏。值得一提的是，腾讯游戏获得了《纪念碑谷 2》国内独家代理发行权，虽然单款游戏的收入不高，但腾讯借这款万众推崇的高人气游戏，提高自身知名度，早已不是单从营收层面考虑那么简单。

6 月 7 日，北京市网信办依法约谈了微博、今日头条、腾讯、一点资讯、优酷、网易、百度等网站，责令网站采取措施遏制演艺明星绯闻隐私、炒作明星炫富享乐、低俗媚俗之风等问题。随后，第一批违规账号风行工作室官微、全明星探、中国第一狗仔卓伟、名侦探赵五儿、长春国贸、娱乐圈揭秘等被关停。不久，包括严肃八卦、毒舌电影、南都娱乐周刊、关爱八卦成长协会、超高能 E 姐、男人装、芭莎娱乐等一批自媒体也未能幸免。

7 月关键词：王者荣耀 B 站《战狼 2》

7 月 3 日，人民日报发文批评《王者荣耀》给青少年带去的负能量。次日午间，腾讯控股暴跌 5%，市值蒸发超 1300 亿港元。7 月 10 日，“王者荣耀”今年的季度收入为 60 亿元人民币，预计将为腾讯今年整体带来 11% 的贡献收入。

7 月中旬，B 站大量影视剧突然被下架引起多方关注。B 站回应下架行为纯粹是对于内容运营的策略性调整。高晓松清谈节目《矮大紧指北》作为 蜻蜓 FM 今年内容主力军颇受用户欢迎，上线一个月来，付费用户规模已经超过 10 万人，收入累计 2000 万。

正值暑期，阿里影业以 13.33 亿的价格，回购淘票票 9.12% 的股权。动画电影大护法最终以 8760.3 万元的高评分低票房尴尬收场，片方承诺的票房过亿就出续集的誓言难以兑现；7 月 27 日，《战狼 2》力压《建军大业》，单日票房过 4 亿，刷新华语电影单日 3.5 亿的票房新高。

8 月关键词：暴走漫画 微博 知乎大 V

8 月 1 日，暴走漫画获得 1 亿元 D 轮融资；14 日，短视频平台二更获云锋基金领投的 1 亿元 B+轮融资。月初，微博发布的 Q2 季度财报显示，其 MAU 增长至 3.61 亿，移动端 MAU 用户占比达 92%。并且，微博商业变现效率也在稳步提升，Q2 季度的营收和净利润均超过华尔街分析师平均预期，其中营收达 17.3 亿元，79% 的同比增速较去年同期提高了一倍有余，净利润则实现了 152% 的大幅增长。受利好财报影响，8 月 9 日盘前微博股价再度攀升，市值首次突破 200 亿美元大关，创历史新高。

8 月 29 日，知乎大 V“恶魔奶爸”在朋友圈爆料，今日头条签约知乎大 V，并禁止签约作者在知乎上发文，这则朋友圈截图反响强烈。对此，今日头条予以否认并回应称，悟空问答从未禁止任何人在其他平台发布内容。而知乎表示，其早就通过用户反馈得知类似消息，不过有价值的知识分享，是无法简单粗暴地用批量生产的方式实现的，知乎绝不盲目追逐流量、不使用肤浅的手段拔苗助长。

9 月关键词：蜻蜓 FM 一条视频 新浪微博

进入 9 月，美食内容 IP 日食记宣布完成由火山石领投的数千万元 B 轮融资；9 月 8 日，一条视频完成 C 轮融资，估值约 3.5 亿美金；月末，留白影视又宣布完成 1.5 亿人民币的 D 轮融资，融资后估值达到 15 亿元。同时，在内容付费和人工智能的感召下，蜻蜓 FM 与微影资本深入合作，并完成了由微影资本和百度领投的近 10 亿人民币的新一轮融资。

9 月 15 日，新浪微博发布的《微博用户服务使用协议》引发巨大争议。协议称，用户在微博等平台上发布的信息，未经微博平台事先书面许可，不得自行或授权任何第三方以任何形式直接或者间接使用微博内容。因此，这在很多人眼中成为了霸王条款，并难以接受，尽管微博随后对条款予以更新，但似乎并不奏效，很多大 V 表示会将内容转移至其他平台发布。

10 月关键词：《羞羞的铁拳》《绝地逃生》《阴阳师》

继《夏洛特烦恼》成为现象级黑马后，今年国庆档，开心麻花携《羞羞的铁拳》爆笑出场，累计票房 22 亿，捍卫了开心麻花品牌的口碑和地位。而在 10 月 12 日，横店影视在上海证券交易所上市，募集资金净额 7.72 亿元，其中 6.37 亿元投入影院建设项目，1.35 亿元补充流动资金。公司市值达 100.79 亿元。

10 月 27 日，游戏工委下发通知，里面明确表态，不建议引进游戏《绝地逃生：大逃杀》，不建议其他公司平台引进，也不建议电竞、直播平台为此类游戏提供宣传、推广。换言之，国内不论发行渠道，还是推广渠道，都要堵上了。

11 月关键词：《功守道》猫眼电影 维密秀

11 月份的焦点莫过于一年一度的 双十一 购物节。今年的双十一，马云圆了自己的电影梦，其主演的电影《功守道》阵容号称来了“半个娱乐圈”，但观众看完影片后对其议论纷纷，不少网友吐槽道：“有钱真的可以为所欲为”。与此同时，猫眼与微影完成合并，并获腾讯投资的 10 亿人民币。

11 月中旬，网易云音乐宣布与亚洲数字音乐服务品牌 KKBOX 达成战略合作，打造全球最大的华语音乐宣传平台；一点资讯和梨视频先后完成 1.121 亿美元和 1.67 亿元的融资。11 月 20 日，腾讯市值破 5000 亿美元，力压阿里巴巴跃居中国互联网第一大市值公司。同日，斗鱼直播宣布完成了 D 轮融资。

12 月关键词：快看漫画 火山小视频 优酷

12 月 1 日，漫画消费平台 快看漫画宣布完成 1.77 亿美元的 D 轮融资 。随着《见字如面》《朗读者》《中国诗词大会》等文化综艺节目收视口碑双丰收后，本月央视鉴宝类综艺《国家宝藏》一炮而红，文化综艺的一股清流席卷而来。12 月 7 日，局座张召忠全新付费音频节目《局座讲风云人物》正式上线蜻蜓 FM。

12 月 12 日，今日头条斥责新浪在关于 12 月 10 日咏宁事件的报道中，存在部分不实言论。在两次致函说明情况无果后，火山小视频将新浪诉至北京市海淀区人民法院 。目前，双方私下已达成和解。而头条系另一款产品抖音将人气带到日本，在日本 App Store 下载量排行第一。

12 月 14 日，优酷与 NBC 环球、索尼影视达成版权战略合作，签下两家电影公司在中国地区的最大片库。这意味着优酷用户可以观看数百部好莱坞影片。18 日，哔哩哔哩组建电竞俱乐部“Bilibili Gaming”，新组建的 BLG 战队将代表 B 站征战 LPL（英雄联盟职业联赛）的 S8 赛季。



