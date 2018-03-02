微信朋友圈疑似屏蔽今日头条，腾讯回应“禁止诱导分享行为”

今天下午有用户称，自己从今日头条分享到微信朋友圈的消息无法被好友查看，不论是刷新信息流还是直接访问对方朋友圈页面，都无法看到用户分享的内容。

针对这一消息，腾讯表示，被分享的内容所使用的域名违反了《微信公众平台运营规范》和《微信外部链接内容管理规范》中的相关规定。微信明确禁止诱导行为，所以微信从 2 月 11 日起对这些违规内容在朋友圈的传播进行了限制。

腾讯称，如果违规内容已经完成整改，便可发起申请恢复访问，审核通过后即可恢复。

动点科技尝试在微信朋友圈分享一条来自今日头条的链接，发现不论是否设定查看范围，任何好友都无法看到这条链接。

不过和以往“无法发布”的情况不同的是，这一次消息的分享者不会收到任何提醒，并且能够看到自己的消息已经成功发布到朋友圈。据称，微信也曾在聊天窗口中采用 类似机制 ，发布消息的人以为自己的消息被发送出去了，但实际上除了他自己，谁也没看到。

微信朋友圈已经是很多中国人分享日常生活、碎碎念或针对一些问题发表看法的一个重要途径。根据微信官方公布的数据，仅仅是从今年的除夕 0 点到正月初五 24 点，就已经有 28 亿条朋友圈 被发出。