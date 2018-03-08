HOLLA：全美第一的随机视频社交 APP，00 后的世界了解一下？| 创业 初创公司报道

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HOLLA 一举收购了自己最大的竞争对手 Monkey，最先伸出橄榄枝的是对方。

这是一款只要轻轻点击，便运用随机配对系统，让用户以最快速度和全球各地的人建立视频聊天的社交 APP。“其核心价值就在于，让你足不出户就可看到世界各地的人，直接对话。”创始人陶沙告诉动点科技。

这让 HOLLA 在极为依赖社交网络的青少年一代里迅速蹿红。2017 年 5 月，HOLLA 进入美国社交软件榜前 30；8 月完成 20 亿用户配对。如今，HOLLA 已被翻译成 17 种语言、覆盖 200 多个国家和地区，也使得 HOLLA 赢得上千万人民币的投资，每年有几千万元的可观收入。

HOLLA 还刚刚完成了对澳洲同类竞争对手 Monkey 软件的收购，这使得 HOLLA 在随机视频细分领域中几乎占据统治性地位。

此前，在北美实时视频社交的赛道上，HOLLA 是身先士卒的老前辈，Monkey 则是不甘示弱的佼佼者，双方同属陌生社交的随机匹配派，主打 00 后用户。

据陶沙透露，此次并购是 Monkey 创始人主动伸出橄榄枝并以低价出售给 HOLLA 的，而并购的完成意味着 HOLLA 在北美视频社交这个细分领域已可以占据 90％以上的份额，而 HOLLA 自身的产品也将触角延伸到了近 200 个国家和地区。

陶沙 1991 年出生于南京。他的成长路径，可谓是大多数“码农”的典型。

凭借出色的成绩，高中毕业后，陶沙不仅拿到了“美国本科第一工程学院”Rose-Hulman Institute of Technology 的录取通知书，还拿到了全额奖学金，就读计算机科学专业。这一选择，为他将来的休学决定埋下伏笔。

大三那年，他做出了一个大胆决定，回国创业。

那一年是 2014 年，被称作“中国创业元年”，和互联网挂钩成为创业新常态。在陶沙看来，那更像是疯狂的一年，“所有人都在找融资，都在投钱，而我也是这个疯狂年代的产物之一。”

在幸运融到资后，陶沙毅然加入了这股风起云涌的创业浪潮中。他的第一个创业项目是蓝鲸直播。该项目先后完成两轮融资，第二轮达到百万级美元。但遗憾的是，维持不到一年后，陶沙决定终止项目。“生意是门好生意，但不是每个人都可以做。”陶沙如此总结道。

经过长达一个多月的琢磨和思考，陶沙终于又有了新的灵感。在一次南京到北京的火车上，在短短两个小时内，他便写出一款移动端随机视频聊天 APP 的程序 Demo。2016 年末，陶沙及团队终于推出了 HOLLA 的正式版本。

早期，HOLLA 通过第三方排名推荐、基于需求的同类产品搜索等渠道完成了冷启动。Omegle 用户基于需求会去 APP 端搜索同类产品，商店会自动匹配到 HOLLA 这样的相关产品。 半年前，HOLLA 开始和 Youtuber 合作，一些 Youtube 上的网红会使用 HOLLA 来制作一些有趣的内容。陶沙透露，在 Youtube 上，有关 HOLLA 的视频已经有超过百万的收藏。

在陶沙看来，一开始很多人使用陌生人视频应用是出于结识异性的欲望，但实际上，线上陌生人社交需求是极为多元的，“有的人可能刚刚来到一座陌生的城市，没有家人，没有朋友，就是想通过 HOLLA 看看身边有什么人。”HOLLA 会根据用户的个人信息、社交行为进行数据分析，学习其偏好，预测其跟谁匹配会更合适。

HOLLA 是一个轻运营的公司，但陶沙很看重社区的调性，他希望能够建立一个“健康、积极、友好”的社区。为此，HOLLA 建立了一套复杂的审核机制，采用机器学习技术，实时监控聊天中的截图，机器监控 90%，剩下的需要 24*7 人工审核。一旦发现违禁内容，HOLLA 会立即封禁用户。

在变现上，陶沙也不愿意透支社区的调性来获取短期利益。目前，HOLLA 在美国地区的男女比例接近 6:4，但总体来说仍然是男多女少，针对那些确实有结识异性需求的用户，可以通过购买宝石获取匹配异性的机会。

“女性是这个平台的稀缺资源，但我们不会把女性当物品来卖，给平台的钱不是给女性的打赏，打赏本质上是交易，只要有交易，就是在提供服务，就会出现裸聊的情况。”

做了社交之后，陶沙关于人与人之间关系的想法也跟最初不同了。他一开始假定每个人都是有话题可以聊的，但通过 HOLLA 呈现的数据，他发现，由于地域、文化、经济水平等差异，其实人和人是很不一样的。

“这个社会隐形的玻璃很多，要实现‘地球村’任重道远，HOLLA 的职责之一就是在不一样中找一样，做满足更多人需求的东西。”陶沙说。

在 HOLLA 上有一个功能叫 tag（标签），基于机器学习算法，能在几秒内通过标签快速匹配用户，目前已经归纳了 LGBTQ、青少年、游戏、吐槽、宠物、才艺等标签。陶沙觉得，陌生人社交就是想倾诉，那就给他们制造一些话题，让他们倾诉。

合并之后，HOLLA 下载量达数千万，月活数百万，其目标是成为海外市场最大的陌生人社交服务商。“海外像 Tinder 这样的陌生人社交产品很多，我们希望通过新颖的产品形式和丰富的产品矩阵，挑战成为一个更年轻的社交应用。”陶沙说。

融资方面，HOLLA 已于今年 5 月完成了五岳资本和大观资本投资的数百万美元的 A 轮融资，黑桃资本、唐彬森、王刚和 GGV 资本均参与早期投资。