趣店 CEO 罗敏：公司市值 1000 亿美元之前，不领薪水和奖金 新闻

3 月 12 日，趣店集团（NYSE：QD）CEO 罗敏通过个人微信公众号 宣布 ，在公司市值达到 1000 亿美元之前，他不再从公司领取一分钱薪水和奖金。

今天是他的 35 岁生日，趣店的市值为 52 亿美元。 这家公司成立于 2014 年，短短三年之后，2017 年 10 月 18 日，趣店在美国纽交所上市 。

从纽交所回来后，罗敏在 2017 年 11 月创办大白汽车分期，目标是成为全球最大的汽车零售平台。

目前这个决定已经得到董事会薪酬委员会的批准，下图是罗敏签字的声明。

科技圈 CEO 不拿年薪，或者象征性拿 1 元年薪的不少。乔布斯、扎克伯格在担任 CEO 期间，每年工资是 1 美元；刘强东每年基本工资为 1 元，没有现金奖励。

这种薪水模式有几个好处：一是有助于企业宣传，二是对企业来说，可以缴纳更少的高管个人所得税，三是将 CEO 与公司利益绑定，提升市场对企业的信心。

此外，不领年薪对 CEO 个人的收入和生活影响有限。CEO 的消费往往由公司承担，而且他们持有公司股份，可以通过出售股票得到收入。

以下是罗敏文章全文：

今天是我 35 岁生日，也是趣店上市第 146 天。我做了一个决定。

1983 年 3 月 12 日，我出生在江西抚州宜黄县的凤岗镇，那里距离最近的地级市 64 公里。小时候家境贫寒，直到 1997 年念高一，我去参加一个奥林匹克竞赛初赛，才有机会第一次离开县城去到抚州市区。

2000 年 9 月，我 17 岁，考取了江西师范大学，第一次来到江西省的省城南昌市，那里距离北京 1400 公里。在南昌，我第一次坐上公交汽车，见到小时候从来没有见过的高楼大厦。

2005 年 11 月，我 22 岁，来到北京，准备跨专业报考北大光华管理学院的管理学研究生。

也许当年高考失利，我心底就埋下了一颗想去北大考研的种子。我在北大南门租了一个床位，当起了旁听生。北大三角地的各类讲座信息吸引了我，他们有的是知名企业家，有的是知名教授学者，有的是大咖主持人，甚至还有外国元首……这些讲座几乎都不需要门票，每次讲座我总是坐第一排最中间那个位置，提问环节我总是第一个举手，讲座结束总会想法设法和主讲嘉宾聊到最后，哪怕不提问我也会在旁边听着，直到嘉宾离开教室。

如果说贫穷限制了我的想象力，那么北大这段“蹭讲座”的经历可以说帮我开了天眼。每天和这个世界上最牛的人一起沟通，仿佛未来我也可以成为他们中的一员。半年 200 场讲座听下来让我脱胎换骨，我不再纠结于名校情结，决定创业。

刚开始加入创业大军的我无所畏惧，那时候的我也很无知。实际上我并不具备任何创业的基础技能，唯一拥有的是一颗敢拼的心。创业 13 年，九十九死一生，现在想起来很多经历都像放电影一样，历历在目。

2008 年 6 月，我 25 岁，收到第一笔天使投资 200 万元，来自互联网界前辈鲍岳桥，他是我遇到的第一个贵人。

2014 年 3 月 21 日，我 31 岁，创办了趣店，一开始公司估值只有 200 万美元。

2017 年 10 月 18 日，我 34 岁，带领趣店在美国纽交所上市，公司市值一度超过 100 亿美元。纽交所 CEO 告诉我，趣店是他们交易所历史上最短时间从 0 到 100 亿美元的公司，只用了三年半的时间。

2017 年 11 月，集团 IPO 回来后，我没有止步，又创办了大白汽车分期，目标是成为全球最大的汽车零售平台。

经常有很多年轻人问我，为什么创业这么多次还能坚持下来，趣店都已经 IPO 了为什么还要继续创业，不辛苦吗？不害怕吗？我的回答从来都是我很享受这个过程。我仿佛是为创业而生，总觉得人生苦短，有太多事情要去做，有太多事情可以去做。在实现了敲钟这个阶段性的小梦想之后，我们已经有能力也有机会走向世界，去实现更大的梦想……想想几年后，我们可能在全球几十个国家拥有办公室，可能和来自几十个国家的员工一起共事，创业 13 年，现在梦想真的才刚刚开始。

因此，2018 年 3 月 12 日，我 35 岁，这一天公司市值 52 亿美元，我决定，在公司市值达到 1000 亿美元之前，我不再从公司领取一分钱薪水和奖金。

创业从来不是为了钱，而是为梦想而来，为了给社会带来微小而美好的改变。

我在 35 岁之前遇到了很多贵人，正是因为他们的帮助，我才能从江西的一个小镇走向纽交所的舞台。我很感谢他们，更感谢这个新时代，能让我实现自己的中国梦。

35 岁之后我肯定还会遇到很多贵人，这时的我也拥有了一些小能力，希望未来我也能像他们帮助我一样，去帮助一些优秀的年轻人实现自己的小梦想。

35 岁生日这天，我依然在继续招募特战队队员，我会像一个战士，继续向着 1000 亿美元的目标攀登；也希望能和这些队员一起，去爬更高的山峰，领略山顶的风景。