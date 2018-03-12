联想证实摩托罗拉裁员，币安 25 万美金悬赏黑客线索 | 早 8 点档 区块链

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联想证实摩托罗拉总部裁员，精简模块化手机团队

摩托罗拉曾经是手机巨头，但是，它在当今智能机市场的表现不温不火。被联想收购后，摩托罗拉推出的模块化手机让手机拥有拍照、音乐等的出众性能，但是，这些模块价格高，导致模块化手机的销量平平。比如 Alexa Moto 模块，可以让你通过手机与 Alexa 交互，但是其价格比直接买一台亚马逊 Echo 还贵 。

近日，外媒报道称，联想集团确认旗下的摩托罗拉公司，将在芝加哥总部裁员。联想没有透露具体的裁员人数，但是否认了总部裁员一半的说法。另外，联想表示不会放弃模块化手机。

2014 年 10 月，联想集团斥资 29 亿美元完成对摩托罗拉移动的收购，后者位于芝加哥总部的员工加入联想，主要负责旗下高端模块手机 Moto Z 系列。但是，收购摩托罗拉品牌并没有拉动联想的手机业务，反而一直亏损，Moto Z 系列的销量也没有起色。

螳螂捕蝉，黄雀在后：外媒称英特尔可能收购博通

3 月 10 日消息，博通企图收购高通的事件依旧扑塑迷离 ，而就在这时，据《华尔街日报》报道，英特尔 正在考虑收购博通。芯片行业即将上演一场“螳螂捕蝉，黄雀在后”的好戏。

为《华尔街日报》提供消息的知情人士称，博通和高通若合并，将对英特尔构成严重的竞争威胁，英特尔正密切关注这笔收购，并渴望看到博通收购失败，如果博通最终占了上风，英特尔将以向博通发出收购要约的方式介入。

英特尔女发言人表示，该公司不会对交易传言置评。

当当网卖身海航旗下天海投资，李国庆朋友圈回顾创业历史

海航系资本收购老牌电商品牌当当网的传闻由来已久，但是此前被后者的创始人李国庆否认。

直到上周五，海航旗下天海投资发布公告表示，将收购北京当当科文电子商务有限公司以及北京当当网信息技术有限公司的相关股权，但是没有披露具体的收购方案和金额。

这次李国庆的回应是深夜在朋友圈发了一条状态，回顾当当网创业，似乎默认出售当当网。

据介绍，本次交易将通过发行股份购买资产完成，交易不会导致公司实际控制权发生变更，目前方案仍在商讨中，双方尚未签订正式的重组协议。

告别牛电科技，李一男转任梅花天使创投合伙人

日前，据新京报寻找中国创客报道，前牛电科技创始人、CEO 李一男 已于近日加盟梅花天使创投并担任 合伙人 职务，负责旗下成长基金投资业务且其已经辞掉牛电科技创始人、CEO 等职务，但仍保留股份。

2017 年 12 月，因内幕交易获刑两年半的李一男终于出狱。据消息人士称，但因牛电科技欲在 2018 年筹备上市，李一男身份难以符合其需求，才选择辞去牛电科技职务，而全身心加入梅花天使创投。

很多人认为李一男是充满传奇色彩的“天才”。据公开资料显示，李一男 1993 年，李一男毕业后即加入了华为。两天时间升任华为工程师、半个月升任主任工程师、半年升任中央研究部副总经理、两年被提拔为华为公司总工程师/中央研究部总裁、27 岁坐上了华为公司的副总裁宝座。

币安交易所遭遇黑客攻击，赵长鹏 25 万美金悬赏黑客线索

3 月 7 日晚，黑客钓鱼获得全球第一大加密货币交易所（按交易量）币安的账户，大量卖出代币，买入比特币，随后又将比特币换成小众的 VIA 代币。比较幸运的是，币安针对 VIA/BTC 交易对异动，触发自动 停止了提币 ，黑客没有提走币安账户的这些加密货币。

尽管如此，黑客操纵币价导致加密货币 全线暴跌 ，比特币价格 减少 10%。

币安创始人赵长鹏昨天在 Twitter 发文，称提供 25 万美元赏金，寻求关于 3 月 7 日黑客的线索。