Windows 10 强制自动更新何时休？ 作者专栏

在最近的 Windows 10 Insider 测试版本当中，微软终于从善如流，开始对系统的更新机制做出一些重要的变化，据称这些变化将会逐步减少对用户的打扰，以及违背用户意愿强制升级的频率。

没有意外的话，这种更新将会在今年 3 月份的一次大版本升级中向全体用户推送。

回想 2015 年 Windows 10 刚刚推出的时候，微软曾经满怀豪情地认为，可以通过大概一年半，最多两年的全免费升级福利，让全球绝大部分符合条件的用户，都能成功升级到 Windows 10。

事与愿违，直到 2018 年，Windows7 甚至是 XP 系统，依然还坚挺地保留着很大一部分市场份额，在中国尤其如此。更糟糕的是，放眼所有的智能设备市场，Windows 的份额正在遭到 macOS、iOS 和 Android 的不断蚕食。

由于一部分用户实在是不想用 PC，导致一些网络服务和生产力工具的客户端，针对手机和平板进行优化，使得人们原先认为只是娱乐用途的设备，也逐渐开始担当起生产力工具的作用。这个进程虽然缓慢，但绝不可小视。

从一系列的媒体报道中我们能看到，微软起初相当困惑：为什么自己创造了一个比以前要好用得多的系统，还是免费提供的，但是人们却并不买账。

结果，大家坚韧不拔地投诉了这么多年，就算石头也应该开窍了。问题就出在微软的强制更新上。就算是自己觉得再好的东西，只要是强制喂给别人的，那么大家反感也就不要觉得奇怪。

血泪

说起 Windows 的自动更新，很多用户都是满眼血泪。

设想你在机场见到客户，掏出 Surface 马上要改一个 PPT，就改一小部分；或者是在地铁途中想要拿出“写生本”快速的绘制草图，结果只能看到屏幕上不断旋转的一个圆圈，你会做何感想就不言而喻了。

特别是使用微软的亲儿子 Surface 系列时，由于它忠实的执行微软的更新策略，一旦有安全补丁推出，不管青红皂白，它会雷打不动的下载和执行更新。更因为便携平板所带的存储空间一般不多，往往购买最低配置的“乞丐版”时，下载好的升级文件和上一个版本的 Windows 备份，会严重的挤占硬盘空间，使得在后台下载好更新之后，即使不会马上重启，整个系统也慢的令人无法忍受。

对于有需要长期开机进行复杂运算或渲染，或者临时有需要开机进行突发性的工作这两类情况时，遭遇强制自动更新，是最让用户抓狂的。这也对 Windows 的稳定性口碑和生产力定位造成了巨大的损害。

不管是机场航班指示牌，广场、会议室和电视台演播室的大屏幕，体育比赛的记分牌，还是与 3D 打印机连接的机器，实验室中正辛勤处理数据的电脑……不管在进行多么重要任务的机器，都有可能惨遭自动更新的黑手，说给你重启就重启，长时间跑出来的数据和还没有保存的文档都毁于一旦。

偏听

Windows 10 已经发布三周年了，为什么在这个时间点，微软终于想起来要彻底地解决强制升级这个对用户体验造成严重影响的问题？

其中一个可能性，就是微软之前压根不认为这是个问题。

微软从 Windows 7 开始，就引入了把更多普通人拉到产品测试行列中来的行动，在 Windows 10 的时期更是将此固定为一个叫做 Insider 的计划，不设置任何门槛，让普通人有机会测试功能更新，并且提出反馈意见，避免之前 Vista（Longhorn）闭门造车导致的巨大失败。

总体上来说这个策略非常成功。实际上，如果不带偏见的去使用 Windows 10 的话，就会发现他的很多功能更新都非常贴心，并且解决了之前版本当中的一些重要的问题。

但是这个计划也造成了让微软始料未及的影响，就是放大了一部分活跃的用户的声音，而把另外一部分沉默的用户拒之门外。

乐于使用新版本，并且提出反馈意见的人，一般来说对产品的问题和缺陷，都相对其他人要更加容忍。就像参加了 Insider 测试计划的用户，可能面对自动更新的频率，比正常人要多很多，几乎每隔一两次开机就会完全更新一次，有的时候还会因为功能不兼容导致系统故障。但是他们为了能够尽快体验到新功能，都会无怨无悔。

因此那些“自动更新的受害者”的叙述，只能通过媒体偶尔披露出来，相对的，官方的反馈渠道里更多人不认为频繁的自动更新是一个缺陷，连带着微软的开发人员也会这么认为。

苦衷

当然也不能完全把频繁更新的问题都归结于开发者的闭目塞听，微软也有一个无论如何都要坚持更新的理由，那就是之前放任全球用户的电脑不更新，而受到了多次惨痛的伤害，不得不为用户不更新造成的经济损失，以及由此给微软带来的信誉损失承担最后的兜底责任。

历史上，由于 Windows 的使用率相对较高，占据了绝大多数的 PC 市场份额，因此针对它的电脑病毒及恶意软件也是比较多的，但用户不会管这些，他们只会纯朴的认为 Windows 就是容易中病毒，而苹果的电脑就不容易中。

在 XP 时代，造成重大影响的就有“冲击波”和“震荡波”两次大规模的病毒爆发。就算是到了 2017 年，也还是有众多电脑，甚至其中一部分是用户故意关闭了所有主动防御措施的 Windows 10 系统，中了 WannaCry 勒索软件，而导致不可逆转的数据丢失。

在知乎上 有人吐槽 女朋友借了自己的电脑一个星期之后的景象：

“累计下载各种浏览器 6 个，各种 USB 驱动 6 个，美图软件两套，360、百度杀毒各一套（自有微点杀毒收费版，被她关闭了，说 360 说有冲突），百度云盘，360 云盘，优酷，土豆的客户端，软媒管家，炒股和期货软件，WPS 一套，桌面上各种图，回收站里几十 G 的韩剧美剧。还把我的 Minecraft 给删了。一开机十几个弹窗，简直酸爽。”

这可能只是一个略带夸张的段子。但是在我们的亲友当中，由于电脑使用和保养习惯不太好，而导致电脑中的多种不忍直视的乱象则并不鲜见。

这些状况复杂的机器由此可能成为一部分软件厂商的盈利来源，甚至成为黑客入侵的跳板，也就是所谓“肉鸡”。微软对此类大多数情况无能为力，但是至少对有把握通过更新解决的问题，它没有理由不给这些用户解决。

自动更新以及被另一些用户反感的用户账户控制（UAC）是微软绝对不可能放弃的，这正式为沉默的大多数“嫌麻烦”的用户负责。

出路

1803 中新的升级机制，将会对毫无预警的强制升级作出规范。如果用户选择了静音（Snooze）按钮，那么微软保证 Windows 在用户这一次开机的过程当中，绝对不会自作主张的重启，不管这次开机持续多长时间。

但是，不是所有用户都是因为干扰了正常工作而害怕微软的自动更新，另一些用户则是对微软好心好意准备的功能更新并不领情。

他们刚刚用习惯了上一代系统，觉得就像是机器的仪表盘一样，很多年都不会变的界面，突然一觉醒来，发现改得连爹都不认识了。还有一些人是怀念 Windows 7 时代的圆润的、晶莹剔透的 Aero 透明风格界面。

虽然微软声称 Windows 10 是最后一个大版本号，此后将不会有更多的版本号更新，但是每一年基本上都会进行 2 次相当于过去大版本升级的更新，也即 1507、1511、1607、1703、1709 和即将到来的 1803。（这些数字的前两位是年份，后两位是月份。）

所以，同样叫 Windows 10，现在的系统已经和三年前刚刚推出时大不相同，甚至很多操作习惯都又一次改变了。这种勤快的升级频率是一些新用户的“蜜糖”，自然也是学习能力不那么强的中老年人的“砒霜”。

然而微软将会在升级界面对用户明确说明：“Windows 是一项服务”，而不是你花了几百元钱买回来就高枕无忧的“产品”。

同样，CNET 记者曾代表所有受害用户，对微软愤怒的质问。 微软在回复当中指出 ——自动升级是一项“功能”（feature），而不是一个“缺陷”（bug）。

这种近乎“指鹿为马”的讲法，只能让人想起同样傲慢的苹果（乔布斯时代）。真的不知道为什么微软跟谁学不行，非得学苹果。

而且微软跟苹果学过来的还不是它做的好的地方，现在的 macOS 的强制更新频率，以及对用户进行提醒的方式，远远没有 Windows 10 这么天怒人怨，以至于自动更新已经成了免费给 Mac 打的广告。

我想，在一切因素的综合作用最终对整个 Windows 系统的市场份额，以及销量产生重大影响之前，对于有关自动更新的这一切，我们什么都做不了。如果 1803 这次更新能不毁掉我们重要的文档，已经算是一种莫大的恩惠。