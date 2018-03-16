智伴机器人：儿童机器人形形色色，性价比高得感人的就这一款 | 创业 初创公司报道

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《中国网》 曾将智伴机器人评价为“儿童机器人中性价比最高的产品”。这个软萌机器人 2017 年的订单数量已经超过百万，它为什么这么受欢迎？

新一代辣妈辣爸要进得了职场，还要带得了孩子。

但“去工作我就无法陪伴你，不工作我就无法养育你”是目前很多年轻父母与孩子之间的关系现状。“上有四老，下有一小”的家庭结构，和充满竞争的就业环境，的确让年轻父母的精力捉襟见肘，很难陪伴孩子的成长全程。

2015 年时，我国 0-14 岁儿童数量已经达到 2.42 亿人。此外据统计，中国有 56% 的空巢家庭，将近 7000 万的留守儿童，即便是生活在一起的父母和孩子交流的机会也偏少。怎样解决家长工作与家庭之间的平衡问题，如何让孩子的童年没有成长的缺陷和遗憾？儿童智能陪护机器人的出现弥补了这一空白。

2016 年开始，儿童陪护机器人市场慢慢热闹起来，360 机器人巴迪、布丁豆豆、阿尔法小蛋等机器人相继进入到孩子们的日常生活。智伴机器人 也在此时加入了这场“革命”。智伴机器人由智伴科技研发，借助了前沿人工智能技术，为现代社会的孩子提供实时陪伴。

智伴机器人有三个功能模块：在线教育、人机互动和智能管家，可以帮助儿童教育，儿童心理问题检测和发现儿童的兴趣爱好。

首先，和市面上的儿童陪护型机器人相似，智伴机器人在外观设计上花费了大量心思。智伴机器人圆滚滚的呆萌形象，由知名设计公司洛可可合作设计。该机器人的机身材质是无毒环保的 ABS+TPU 材料和食品级硅胶构成。智伴机器人的联合创始人应喆向动点科技解释到：

“独特的设计是我们产品最重要的特点。首先，机器人头顶上有一个蓝色的精灵触角，它使用了食品级硅胶材质。通过这个触角可以实现移动端调控夜灯，小朋友也可以舒适地抓握，最主要的是该触角还可以作为孩子的磨牙棒。其次，它的外形融合了卡通形象，像一个小外星人，可以让小朋友第一时间就喜欢。而且机器人的大小和重量也可让小朋友随意提起。最后，我们的机器人没有 led 屏幕，主要目的能预防小朋友近视。”

市面上有琳琅满目的儿童智能机器人，都有可爱的外观和可教育、娱乐的功能。但是有人认为很多儿童陪护机器人并没有想象中那么智能，更像是卡通包装的“平板电脑+故事机”。对此，应喆介绍，智伴机器人不仅仅只是一个会英汉互译、加减乘除、古诗词背诵、天气查询的“书呆子”，它在交互方面有创新：

“智伴的语音系统是由美国 nuance（苹果 Siri 供应商）提供，整合了语音识别、语义理解和内容交互三个部分。我们的系统打通了三个环节，从语音识别环节获取你想要知道什么，再进行深度理解，然后形成自然语言进行回答。而且我们的机器人有 20 种表情，囊括喜怒哀乐，机器人结合不同的对话场景，在人机互动过程中借助“表情”与用户进行紧密的情感交流互动。在不断交互的过程中，机器人还可以更深层次的学习。小朋友经常问的问题，它的检索速度和回答速度会渐渐提升以及回答内容也不会完全一致。”

智伴机器人在语音交互方面，采用了国家普通话一级甲等标准发音，可以正确引导孩子发音，同时支持多种地方方言，方便与孩子对话。此外，智伴机器人在 5 米内语音识别率为 97%，可识别 25 种语言。而且，小朋友只需一次轻触智能触碰区，即可长时间与机器人进行双语对话闲聊，不用每次互动都要重新触碰感应键。

机器人通过语音存储功能可以将孩子闲聊的信息私密地上传到云端，父母可通过移动端了解到孩子和机器人的对话内容，观察孩子的心理变化。此外，智伴机器人还和腾讯合作增加了微信微聊功能。这个功能类似于电话手表的功能，通过在一定的网络环境下，小朋友通过机器人连接到父母，父母在移动端给小朋友传递各种信息。

应喆表示，通过线上线下相结合的宣传推广方式，智伴机器人已经取得不错的成绩：2017 年订单数量已经超过百万。与同类产品相比，智伴机器人不仅带来了新的体验，而且在价格上也有优势。市面上的同类产品定价多在千元以上，而智伴机器人的市场零售价是 798。智伴机器人在市场上已经拥有较高的占有率，近期也相继在央视及湖南卫视等通过儿童类综艺节目进行产品植入等广告的投放，产品知名度得到进一步的提升。

前不久，智伴机器人和微软小冰，新东方等在内容方面达成合作，以丰富机器人的内容数据库。今年 1 月份，智伴机器人也和保险公司建立合作关系。围绕着机器人，智伴科技做了很多新颖的尝试，不过应喆表示：“我们目前重点会放在内容端，希望能够针对不同年龄层次、不同使用场景、不同教育需求”的小朋友做不同的内容升级。另一方面，因为我们是人工智能产品，所以也会在人工智能技术研发上面不断投入，从而实现整个交互方式贴近于人的交流方式。”