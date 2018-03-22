美团打车野心初显，滴滴外卖围魏救赵

“灭饿除滴”看起来果然不仅仅是美团的一句口号。

3 月 21 日，美团打车正式登陆上海。动点科技的记者亲身体验了一把使用美团软件打车的感觉 ，并和前来接驾的司机聊了聊这个既熟悉又陌生的“搅局者”的看法。

根据美团方面公布的数据，美团打车在上海上线不到 20 个小时，日订单量即突破 10 万单。在随后的几个小时内，订单量进一步超过 15 万单。

为了达到这个数据，美团推出了比几乎占据垄断地位的竞争对手滴滴更加优惠的策略。相比于滴滴目前针对快车、专车 20% 的抽成比例，美团抽成仅为 8%。而且，前 20 万名乘客注册可以拿到打车券，前 5 万名司机则可以享受零抽成。

短期内看来，搅局者在一家独大的场面下杀出一条血路来，对于乘客和司机们来说都是一大利好消息。虽然早年的补贴大战可能不会再出现，但是小小地薅一波羊毛应该还是有机会的。

这种以己之短攻彼之长的打法让人不得不感叹美团领导层的勇气，而且这个故事显然还将持续精彩下去。 因为 4 月 1 日，滴滴外卖将在无锡正式上线运营。

美团的欢喜与隐忧

美团首日的成绩单不错，这种拓荒精神和补贴策略起到了立竿见影的效果，但也旋即招来了市交通委、市公安局、市价检局的联合约谈。主要内容包括：

要求所有注册车辆和人员必须获得本市网约车相关经营许可证件且正式营运前必须将注册车辆及驾驶员的相关数据接入上海市行业监管平台。美团打车平台不得向未获得许可证件的车辆及驾驶员提供注册、发布召车信息并从事营运活动。

要求合理确定网约车运价，实行明码标价，不得有为排挤竞争对手或者独占市场、以低于成本的价格运营扰乱正常市场秩序等不正当价格行为。宣传广告中不得出现类似“一元钱出发”、“低价出发”等误导消费者行为，已经发布的类似宣传广告应予以撤销。

要求已设置的巡游出租汽车打车软件，按照有关规定不得具备类似“感谢费”等加价功能，在相关巡游出租汽车车辆和司机注册信息尚未接入上海市出租汽车信息服务平台前，不得开启巡游出租汽车打车软件营运业务，现已上线营运的应立即予以整改。

美团打车从一开始策划到现在，不是第一次感受到来自监管层面的压力。今年一月，美团试图在北京率先推出相关打车服务，但却因“未依法在北京市申请开展网约车业务、不具备北京网络预约出租汽车经营许可资质”而被北京市交通主管部门约谈，至今未能恢复业务。本次在 上海虽然是拿了《网络预约出租汽车经营许可证》合规上岗的，但很明显在与相关监管层打交道方面还缺乏经验。

美团打车市场部工作人员透露，已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，在业务筹备和运行过程中，美团打车将依法依规开展网约车经营服务。

关于美团为什么要冒险去开拓自己并不熟悉的网约车市场，分析人员认为， 一是因为作为新生代 TMD 巨头（头条、美团、滴滴）中的其中一级，美团感受到了强烈的危机。 以滴滴 565 亿美元的估值、今日头条 400-600 亿美元的估值来看，美团 300 亿美元的成绩显然落后了一点。

二是因为美团用户有需求。 美团点评高级副总裁王慧文表示，打车业务源自用户需求驱动，美团点评日活跃用户 2.5 亿中，30% 有出行需求。

三是因为出行行业油水多。 数据显示，滴滴每天的订单量是 2500 万单，美团每天的订单量是 2200 万单，而滴滴的估值将近美团的两倍，很明显滴滴打车每单的平均收益高于美团外卖每单的平均收益。

四是因为市场好撬动。 虽然滴滴在网约车的头把交椅上已经坐了两年，但美团打车已经实力证明了这个市场其实并没有那么稳定。以动点科技在上线首日与司机的对话结果来看，只要美团肯咬咬牙把补贴坚持打一段时间，应该还是可以迅速吸引一波数量很客观的用户的。

虽然美团打车首日的成绩值得兴奋，但“司机只接单不现身”、“非优惠用户发现美团并不比滴滴便宜”等负面消息也伴随着监管压力接踵而至。美团要想在自己并不熟悉的市场抢得一席之地，明显还有更多的路要走。

滴滴的防御与反击

美团觊觎网约车市场的野心早已是路人皆知。滴滴创始人程维在接受《财经》采访时显得非常淡定，“美团进入打车领域，对滴滴来说只是在 350 个网约车平台对手里增加了一个数字。”

程维确实有淡定的理由。据极光大数据发布《网约车 APP 行业报告》显示，2017 年滴滴出行凭借 12% 的高渗透率成为第一梯队，每 100 个移动互联网用户中就有 12 个使用滴滴出行；第二梯队的神州专车相比滴滴量级差距较大，渗透率仅为 1.37%，其余网约车 APP 均低于 1%。

这次涉足外卖行业，更像是滴滴应对美团的一场反击战。

3 月 6 日，滴滴外卖宣布首批上线的 9 个城市有无锡、南京、长沙、福州、济南、宁波、温州、成都和厦门。对应美团打车宣布进入的九个城市（北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门），滴滴和美团将在成都、福州、温州和厦门四个城市里硬碰硬。

据了解，目前滴滴外卖的骑手已经开始招募和培训。滴滴将骑手分为忠诚骑手和自由骑手两大类，忠诚骑手每月工资保底一万元，而自由骑手可自由上线随时接单，收入亦可翻倍。

虽然滴滴外卖针对用户和商家的优惠政策还未完全公开，但从对骑手的待遇上来看，滴滴这一次也不是空手来的。而且和美团相比，滴滴更加不差钱。3 月 19 日，滴滴拟发行 100 亿资产支持证券（ABS）正式获批，虽然滴滴公司工作人员表示，这笔钱并不是用于外界关注的新业务拓展，而是用于出行业务运力提升，但至少滴滴的财力也可见一斑。

2017 年，滴滴曾提出“修炼内功、智慧交通、专车制胜、国际布局和洪流落地”的口号，这一年看来，无论是基础的网约车业务，还是瞄准大出行的共享单车投资，还是面向未来的无人驾驶研究，滴滴都算是搞得热热闹闹。

今年春节期间，滴滴升级了智慧交通 FT 为智慧交通事业部，该事业部包含城市交通业务、公共交通业务以及车载设备业务，主要致力于解决智能交通问题，例如提供治拥堵方案、提高出行效率等等。另外，滴滴还新成立了战略业务事业群，包括：战略部、国际事业部、金融事业部等。这意味着新一年滴滴在投融资、战略重点业务升级、国际化、新业务孵化等领域将重点布局。

相比滴滴这两年来稳步拓展的出行业务，这一次进军外卖行业多少让人有些摸不着头脑。抛却与美团赌气的因素不谈，滴滴此举到底缘何？

不少分析人士拿 Uber 举例，称 2014 年 Uber 在美国推出了外卖业务 UberEats，至今已至少覆盖全球近 29 个国家。UberEats 的市场表现让人惊喜，其增长速度甚至超过了 Uber 核心的打车业务，其外卖流水占据全球近 10% 的市场份额。

但以笔者本人短暂的美国生活经历来看，美国的外卖行业与国内还是有天差地别。事实上，不论使不使用 UberEats，外卖配送费都非常高，再加上给送餐员的小费，一顿饭下来比亲自去餐厅吃要贵很多，大部分普通收入水平的美国人日常并没有叫除了披萨以外的外卖的习惯。另外，UberEats 覆盖的 29 个国家也是市场情况各异，但它们中的任何一个都没有饿了么或者美团。所以，在国内完全不同的外卖环境下，UberEats 其实并没有什么参考价值。

而且，作为一个打车起家的软件，要培养用户在滴滴上形成叫餐习惯也有非常大的难度。在饿了么与美团已经吞掉了大量一二三线城市餐厅的情况下，离开自己所擅长的线上运维工作，去依靠地推团队开拓线下市场，积累自己完全没有的商家资源，对于滴滴来说也将是一个非常巨大的麻烦。滴滴外卖将成为一个新的巨头品牌，还是无疾而终、始乱终弃，仍然有赖长期观察。