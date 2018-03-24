涂鉴 | Uber 自动驾驶汽车撞死人，Facebook 用户数据泄漏 新闻









Uber 的一辆自动驾驶汽车 3 月 18 日晚在美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）撞倒一位 49 岁的女性 ，这位名叫 Elaine Herzberg 的女性被立即送往医院，但不治身亡。社交网络巨头 Facebook 在上周末被曝出公司有史以来 规模最大数据泄漏问题 ，WhatsApp 联合创始人布 莱恩·阿克顿（Brian Acton）如今也加入到 #DeleteFacebook（卸载 Facebook）运动的行列中。Facebook 曾在 2014 年以 190 亿美元的价格收购了 WhatsApp，这笔交易也让阿克顿赚得盆满钵满。

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