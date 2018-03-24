涂鉴 | Uber 自动驾驶汽车撞死人，Facebook 用户数据泄漏
快速扫览本周科技圈搞了哪些大新闻。
Forbes 援引法医专家 Bob Moledor 的描述称，2016 年 11 月发生在美国俄亥俄州立大学的持刀袭击事件中，名为 Abdul Razak Ali Artan 的学生砍伤多人，最终被警察击毙。在其死亡大约 7 小时后，美国联邦调查局（FBI）探员尝试用死者血迹斑斑的食指来解锁他那台拥有 Touch ID 功能的 iPhone。
目前警方采用这种办法来获取 iPhone 资料的情况十分常见，譬如解锁吸毒过量死者的 iPhone 很可能会找到一些关于毒贩的信息。
当地时间 3 月 18 日晚，叫车平台 Uber 的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）撞倒一位 49 岁的女性。根据当地警方描述，这位名叫 Elaine Herzberg 的女性被立即送往医院，但不治身亡。
北京市自动驾驶测试管理联席工作小组已经向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。
Dropbox 于当地时间 3 月 23 日周五进行 IPO。消息人士表示，Dropbox 将发行 3600 万股。定价后，Dropbox 估值超过 82 亿美元。
消息应用 WhatsApp 联合创始人布莱恩·阿克顿（Brian Acton）也加入到#DeleteFacebook（卸载 Facebook）运动的行列中。Facebook 曾在 2014 年以 190 亿美元的价格收购了 WhatsApp，这笔交易也让阿克顿赚得盆满钵满。
中国国家新闻出版广电总局 3 月 22 日下发特急文件《关于进一步规范网络视听节目传播秩序的通知》（以下简称《通知》），要求网站不得制作、传播歪曲、恶搞、丑化经典文艺作品的节目，严格管理包括网民上传的类似重编节目，不给存在导向问题、版权问题、内容问题的剪拼改编视听节目提供传播渠道。
Twitter 也将计划禁止加密货币和 ICO（首次代币发行）广告投放。在此之前，Google 和 Facebook 也都开始屏蔽上述类型广告。
德国亚琛工业大学（RWTH Aachen University）的研究人员发现，目前大约有 1600 个文件存储在比特币的区块链中，其中至少有 8 个为色情内容，一个可能是虐童图片，两个含有 274 个虐童内容的链接，还有 142 个链接指向暗网（Dark Web）。
这是区块链中存在的非法色情内容首次得到证实。
Uber 的一辆自动驾驶汽车 3 月 18 日晚在美国亚利桑那州坦佩市（Tempe）
撞倒一位 49 岁的女性 ，这位名叫 Elaine Herzberg 的女性被立即送往医院，但不治身亡。社交网络巨头 Facebook 在上周末被曝出公司有史以来 规模最大数据泄漏问题 ，WhatsApp 联合创始人布 莱恩·阿克顿（Brian Acton）如今也加入到 #DeleteFacebook（卸载 Facebook）运动的行列中。Facebook 曾在 2014 年以 190 亿美元的价格收购了 WhatsApp，这笔交易也让阿克顿赚得盆满钵满。
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