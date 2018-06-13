越南通过新网络安全法，公众担忧限制言论自由

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越南政府通过了一项承诺对网络言论自由实施更严格限制的新法律，包括 Google、Facebook 和 Twitter 在内的科技巨头对此表达了严重关切。

本周通过的新法律加强了政府对互联网进行审查的立场，这引起了 国际特赦组织（Amnesty International）的谴责 ，称此举让越南“再无让人们自由发声的安全场所”。 亚洲互联网联盟（AIC） 是一个代表 Facebook、Google、Twitter、LinkedIn、Line 和其他公司的组织，他们进一步警告说，这将损害该国数字经济的发展。

据报道 ，越南的新网络安全法禁止互联网用户以反对国家为目的组织或训练其他人，传播虚假信息，诋毁国家成就或破坏国家团结，等等。

“这一决定可能给越南的言论自由带来毁灭性的结果。在该国政治高压的气氛下，网络空间相对来说是一个避难所，让人们可以分享想法和意见，而不必担心当局的责难。”国际特赦组织在一份声明中补充道。

互联网审查在越南并非新鲜事，但新法律增加了当局采取行动的可能。 越南在过去一年中发生了一系列逮捕事件，一些博客作者因为在网络上讨论 环境和政治等问题 而被关进监狱，这已经引起人们的高度关切。

除了限制言论自由之外，新的网络安全法还给外国互联网公司施加了压力，这些公司现在被要求在越南本土开设办事处以及存储用户信息。目前，就 Google 和 Facebook 来说，其越南用户的数据被存储在新加坡和香港这些境外地区。

Google 和 Facebook 都拒绝发表评论，但他们是亚洲互联网联盟的成员，该组织倒是发表了一份谴责新法律的声明。

“规定数据在本地进行存储，对影响言论自由的内容实施控制，要求在本地开设办事处，这些无疑会阻碍该国通过第四次工业革命实现 GDP 和就业增长的雄心壮志。”亚洲互联网联盟在声明中写道。

“不幸的是，这些规定将对越南的数字经济造成严重的限制，破坏外来投资环境，并伤害本地公司和中小型企业在越南内外的发展机遇。”该组织补充道。

越南人民同样对新法律表达了不满。 彭博社报道称 ，在越南国会举行投票表决之前，周日爆发了示威活动。