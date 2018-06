Facebook 也来玩“付费入群”,推出月订阅制的群组服务 新闻

Facebook 今天 宣布 ,将允许群聊管理员设定入群费用——每月 4.99 美元至 29.99 美元不等——通过付费订阅制让群成员获得独家会员资格,以获取独家内容。初期测试阶段,育儿、烹饪和家庭清洁群组将优先获得体验资格。

就目前而言,免费群组功能不会有变动,但他们很快可以选择推出提供优质内容的子群组。比方说,生活时尚博主 Sarah Mueller 的 Declutter My Home 群组正在组建一个名为“Organize My Home”的小组,每月花费 14.99 美元可加入。Grown and Flown Parents group 正在组建 College Admissions 小组,大学辅导员的入群费用为 29.99 美元。

在过去,Facebook 群组都是免费的,收取入群费用可以让成员得到某种“尊贵感”,对于想花钱获取更优质内容的人来说这是好事,但付费墙的存在可能会让更多人选择离开。

Facebook 表示,这项新功能可以让群组管理员花费时间和精力发展社区,同时也可以从中获取一定的利益。该公司还表示,管理员可以利用他们挣得的钱为群组创造质量更高的内容,无论是帖子、视频还是线下会议和活动。

现阶段,该功能只在移动端进行测试,Facebook 也不会对订阅费用进行打折。当然了,基于 App Store 和 Play Store 的应用内付费项目政策,苹果和 Google 会向 Facebook 抽取一定比例的订阅费用。