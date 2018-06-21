正在投资圈外围徘徊的 ICO 区块链

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一家创业公司突然有了 4800 万美元 ，他们会做什么？如果把数字提高到 1.3 亿美元 ，又会怎样？17 亿美元 呢？这是 ICO 疯狂的缩影，直到目前为止，刚才的问题也没有特别好的答案。不过有意思的是，ICO 和数字货币的发展方向，似乎从产品项目变成了投资基金。

昨天，我们报道了 波场币（TRON）创始人孙宇晨 1.4 亿美元收购 BitTorrent 的新闻，里面写道：“一位股东向我们 TechCrunch 透漏了波场收购 BitTorrent 的两个目的。首先，它将被用于确保波场业务的“合法化”（波场争议极大，一度被怀疑为“空气币”。项目白皮书被曝 大幅抄袭自 FileCoin 与 IPFS，因此被以太坊创始人维塔利克·布特林在 Twitter 嘲讽过）。其次，BitTorrent 将会作为协助波场挖矿的潜在网络，进而实现 BitTorrent P2P 架构与其庞大用户网络的充分利用。”

波场的市值已经达到 48 亿美元，花 1.4 亿购买心水的网络公司，哪怕这家公司同样拥有一段争议缠身的黑历史，也只是毛毛雨。更何况，购买这样一家成熟的技术公司，应该有助于抹去他们的耻辱史，比如曾经 夸大宣传自己的合作伙伴 ，或者前面提到的一个个收割韭菜的伎俩。

简而言之，所有这些大规模 ICO 行为都不是为了给公司招兵买马推进白皮书里写好的项目。无论说得如何天花乱坠，这些脑袋好使但是动机存疑的“创业者”，感兴趣的绝不可能是产品本身。他们希望搞一桶金，成为投资人，获得大量的人力物力支持，从币圈大佬一跃成为投资教父。而后，这些完成 ICO 的组织往往会游走于各地之间进行登记注册，从而使它们的“券商”身份合法化。这样，它们就能合法接管大笔大笔的现金投资。总之，如果你觉得任何成功 ICO 的公司都可以给到承诺的产品而不是乱七八糟的变种，那你尽可以掏钱买币。

创业公司起步的艰难并不是特例。无论白皮书中描绘的多么光明伟岸，成功 ICO 的项目都不具备半点的技术优势。专家学者们往往会有满脑子的伟大构想，然而当这些构想迈入现实时，他们大多都会溃下阵来。创业公司死掉的原因通常都是资金不足，而资金不足大多就是因为目标太不实际，风险过高。

从另一个角度讲，ICO 就是一场豪赌。如何合理安排财富，币圈里的玩家比谁都清楚。等收割完毕了，他们比谁都不清楚。这场赌局里，正在 ICO 的公司希望拿到一万来个以太币或者几百个比特币来支撑起项目的长久运转。这场赌局里，信徒们盼望着手中的那点数字财富能够一跃成为改变人生的巨款。靠发布一款产品就能轻易实现财富自由的时代早就过了。人们需要分散投资，多管齐下。

在可以预见的未来（还需要一些时间），“古典”风投的报价对手就会成为刚刚完成 ICO 的币圈大佬。大型投资机构可能不会受到巨大冲击，小规模的风投机构就有极大可能会失去一大批合伙人，这些合伙人会带着他们的资金大局进军马耳他（马耳他是 ICO 的一大聚集地），而不是沙山路。

所以，假如你拿了 ICO 公司的投资，就不要奢望能给手下换一个带落地窗的办公室，和更好的乒乓球台子，就算他们掏了钱，那也不是你想的那样。