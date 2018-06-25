比特币跌破 6000 美元，再创半年新低 区块链

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据第一财经报道，比特币价格周日再创半年新低，日内下跌超 3.5%。一度跌破 5800 美元，相对历史最高点下跌近 70%。监管趋严令比特币近日跌势加剧，仅最近三天比特币就跌了近 1000 美元。

虽然比特币的涨跌依旧牵动着许多人的心，但是这样的起伏已经不实特大新闻了。从去年比特币大火，身价猛涨后，受到很多人的追捧。但是同时多国政府都在严密的监管其生长，和比特币自身的市场规律导致价格不断大幅度涨跌。

前不久，比特币刚经历过一次增长。5 月 5 日晚，比特币在多个平台上的交易价格升破 9900 美元。其中，在 OKCoin 比特币报价平台价格业已突破 10000 美元大关。4 日，Cryptona 网站介绍，比特币在 3 日晚持续走高，并收于 9759 美元，达到 3 月 7 日以来最高价位。届时，不少分析师预测周末比特币价格有望达到 10455 美元。

当时，Market Watch 援引 Cracked Market 的 Jani Ziedins 的博客文章称，“目前看，比特币会保持在 9000 美元上方。但需要注意后劲不足，已经无力继续向上。”文章警告“尽管数字货币再度兴起，但不要指望它会一路向上。人们需要格外小心，比起往里投钱，卖出是个更好的选择。”

没想到没过多久，比特币再次跌落。据一财报道，加密货币投资公司 BKCM 的 CEO 表示，近期加密货币市场发生了多种不利事件，这对比特币的影响很大：多家交易所遭黑客攻击、不同国家对加密货币的监管变得严格以及 ICO 吸收了超过 100 亿美元。