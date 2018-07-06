TC 杭州：面朝各种下半场，投资人的方法论也有了新版本

七月是杭州一年最生机盎然之际，西子湖畔好一番蝉鸣雀跃百花争艳的景象，骄阳似火般的热情同样传递到了宾客云集的云栖小镇上。

这里不光迎来了数百家前沿创新团队赴本次 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 大会，光临本次投资人峰会的还有数十家投资机构，它们代表的是当下中国创业生态圈中你能看得到的最热门赛道，投资人们带来的最“燥”的投资干货分享和最纯粹的投资逻辑。在整个下午投资人论坛上，我们陆续探讨包括不局限于消费升级、人工智能、医疗健康等相关议题。特别关注的还有九零后投资人专场，三位九零后新锐投资人分享了投资界“小鲜肉”所走过的心路历程。我们用本文作回顾总结：

消费升级的下半场，前路在哪里

本场论坛的高潮发生在时下热门的新零售话题论坛中，新零售也是消费升级下半场的必争之地。主持人的问题也从这个点抛出——一些鱼饼干、喜茶、奶粉相关的网红店铺甚嚣尘上，投资人如何看待这种新零售模式？三位投资圈大佬还是认为网红店本身具备了一定突出的消费体验才能获得消费者认可，但对于投资角度来说需要更多的沉淀和观察，可能需要比互联网产品的流量周期更长的耐力和挑战。

创世伙伴的合伙人梁宇表示，新人群的消费能力显现之后，大家都在寻求某种程度的变现也就是一个触及消费者的渠道，但这个渠道的建立是否可持续取决于产品本身的生命力——如果这个产品本身可以不断重复消费，那就可以把过去网红经济中的流量沉浸下来。如果不行的话可能也会成为过眼云烟。

真格基金华东区负责人顾旻曼则认为，通常来讲网红店都有几个特质的综合：像喜茶这样的网红店，我们把所有市场上的奶茶都看了一遍，喜茶味道确实挺好的。所以从它的投资价值来看还算是立得住的一个产品。但不少现在的网红体验店是把体验和产品购买这个事情结合，所以如果我们看所有的网红产品，它如果能够火至少半年到一年，对于消费品牌来讲——它其实会度过一个比互联网产品更加漫长的时间，它需要长时间先做产品的迭代、开发，再到品牌的注入，距离你看这个品牌的历史往往已经三四年的时间了，只是最近一两年大家才发现它很火 。所以投资人相对于纯互联网产品可能需要更多一点耐心。

光速中国助理合伙人杨陶提到了三个观点：1. 网红在中国非常有可能出现自己本土的好的品牌，这点非常确定；2. 很多网红品牌，我们看到它能够吸引到流量本身是有价值的，长期来看这个流量是不是能够持续下去，如果它能够持续，其本身获客成本也会比较低。现在不管从线上来看还是从线下来看，总体来讲获客成本非常高。如果它开始是一个网红品牌，其粉丝通过体验吸引到消费者，那么它的获客成本就比较低。3. 长期能不能把用户长期留存下去？如果留存下去有可能成为一个品牌。这个时间可能比较长一点，可能跟我们投互联网项目不太一样。但虽然沉淀的时间长一点，但是它的后劲也会比较强，这点我们投的汤先生算是一个例子。

区块链的时代到来了吗？

怎么理解数字货币和区块链之间的关系，来听听行业从业者和投资人怎么看。现场两位来宾谈到了时下热门的流派之争——Link VC 合伙人张力谈到：“现在有一个流派，认为区块链跟数字货币是离不开的，因为在区块链世界里面，在整个系统里面你的数字货币是有用的，是整个经济体系。最浅显的说法，你是一个互联网企业，你做的这个事情离开互联网是没有办法（完成）的，你跟别人唯一的不同可能是百度是做搜索的，腾讯是做社交的，但是你逃不开互联网。数字货币是在区块链上发的，是基于区块链技术的，它可以有不同的应用，可以做溯源、积分体系等等，这两者完全分不开，它是未来很主要的形态，基本上是主打的形态。”

创世资本 CEO 丰驰表示：“其实可以理解区块链是一个支付赛道，最近说的所谓通证派，如果区块链项目真正看过白皮书，我们认为它是在构建自己的一个世界，白皮书某种意义上是它这个世界的宪法。数字货币我们更愿意理解它为经济体系，也就是这个世界里面的经济运作规则，所谓社群就是它的公民。你判断一个项目的好坏或者有没有用，你就假定它的社群的公民，你愿不愿意参与这个游戏或者进入这个世界？如果你愿意，某种程度上是成立的，当然你得是它的受众。因为大部分人参与这个行业是因为看到很多人挣到钱，或者炒币涨了 10 倍，我觉得这肯定是一个假象，因为不可能所有人都能挣到钱。”

“所以很多人说这个行业是泡沫，但是我认为泡沫是一件非常好的事情。泡沫带动了两件事，第一带动了钱的入场，第二带动了人才的入场，这样会反推这个行业去发展。至于这个泡沫破不破某种程度上不重要，这是媒体角度，更多从创业者角度来说或者从我们角度来说，是在每一个阶段做重要的事。所谓今天熊市的阶段，我觉得项目方必须要考虑一点，就是价格，现在价格是项目的差异化，就是让每个人更好地记住你，能去了解你的一个手段。”

人工智能，拥抱还是畏惧

人工智能威胁论甚嚣尘上，投资人们会对这个问题有哪些标新立异的看法，这个论坛或许可以给你答案。

启迪之星副总经理郑庆伟的几个观点让人反复回味。他说：“人工智能我们应该去拥抱，本身从进化角度来说，将来人类的进化不光是物体的进化，技术本身也会进化到更加智能的角度。第二个观点威胁论可能还为时尚早，人工智能能够做的事情基本上我们能够看到，能说话了你让它对话做不到，目前来说它只能解决感知层，到后面的逻辑层或者作出最终的决策，其实中间的路还很长。第三个观点，人工智能的发展关键看最终人给它一个什么样的价值观导向，因为人工智能有可能是按照它自己的路子发展，但是需要人去引导，所以最终应该拥抱人工智能，与人共同发展。”

中经合董事总经理彭适辰表示：“第一次工业革命把人的双手解放了，劳力、体力解放了，你可以做别的事。人工智能是把重复性脑力工作给取代了，所以可能各位有的要失业了。但是你想不要再做重复的事情，可以做更有创意对这个世界更美好的事情，我想人类肯定是有办法的，你要想怎么运用这些科技，怎么能够帮助你，帮助你或者你的企业。我觉得往这个方面想，至少现在人工智能的威胁还看不到。但是有一点大家要注意，现在在讨论人工智能伦理的问题，很多人拿人工智能做武器，可以杀人、伤害人，这确实可以做到的，很多国家已经利用人工智能做更精密的武器，做一些以前你想象不到的事情。我觉得这是人工智能伦理的事情，这并不是说人工智能要取代你，只是不同的人去做也许不是对人类社会有益的事情，这我认为反而是很严重的问题。”

宽带资本董事练叔凡说：“不管是个人对人工智能怎么看，这个趋势是不可改变，已经在发生的。所以与其考虑人工智能到底会不会取代人，还不如想一下哪些事不会被人工智能所取代。不管对于个人来说还是对于创业者来说，我现在做的事会不会被 AI 所取代，或者反过来我现在可以做一些什么事，利用 AI 去取代原来别人的生意，去取代别人的市场，我觉得这是更关键的点。”

文娱产业：Pick 哪个风口？

《创造 101》等选秀节目大火之后，关注这一行业的投资基金是否会更多关注粉丝经济类的或者网红孵化器的赛道？几位来自文娱投资以及社交电商的投资机构代表自然有话要说。

赛富基金的金凤春讲到他最近观察到有一个很有意思的现象：“不管是腾讯也好，百度也好，阿里也好，还是头条也好，最近都在投内容，但是内容需要人，不光是创意人才，同时艺人本身也变得越来越稀缺了，不管是网大、网剧还是网综，以及现在的偶像，最后消费的本质上还是人。所以一个极其有意思的现象，现在北电中戏和上戏表演系的在校学生据说已经被抢光了，那就有极强的溢出效应，我们就可能去找这些会红的小哥哥或者小姐姐们，有可能是由于内容的火导致人也火起来了。”

北极光创投严彬回顾到了最早的“超女”时代：“那时候李宇春、张靓颖，粉丝经济不断地在更新换代，所以这方面的投资会持续在看着，当然今年可能是谁，明年是谁，这会不断的变化。但相对男团或者演员，男性某种程度上比女性更加有优势，对于女生来讲确实有一定的挑战。总体来讲，因为这一块还是围绕用户的需求去投资布局，所以只要用户需求存在，80 后有 80 后的，70 后有 70 后的，90 后有 90 后的，现在 00 后也在读大学了，只要这个需求在，我们会围绕用户的需求不断去投资和孵化一些项目。”

头头是道的张鼎则给我们举例说明了一下：“你现在去访问清华的学生或者北大的学生，或者国外很多的学生，你问很多女生第一志愿是什么，她会说做网红，说明现在大家越来越重视，也越来越有机会。我们现在头头是道对男团、女团都有布局，如果看消费赛道，我们有两点比较关注，第一是有没有超级用户，第二是有没有批量生产超级用户的领域，不管在消费领域还是文娱领域都是投这类企业要重点关注的。”

不一样的精准医疗机会

现在医疗比较火的概念是精准医疗，因为随着目前 AI 技术的发展，大家都在往精准医疗方向努力，听听行业人士怎么说吧。

远毅资本的杨瑞荣为我们做了一个粗浅的梳理：“首先从基因测序开始，因为每个人的基因都不一样，所以最早精准医疗提出的可能是诊疗这个方向，所以基因到现在为止能解决的问题只是诊疗。沿着这条路下去，因为第一个爆发点比如像唐氏综合征的筛查，原来唐氏综合征的筛查是要做羊水穿刺的，成本比较高，而且有比较大的风险。基因测序从技术角度上解决了这个问题，通过一个理论，即孕妇血液里有胎儿的 DNA，这个发明是获得过诺贝尔奖的，通过抽孕妇的血就能够达到 99.96% 的准确率，就能够检测到婴儿是否有唐氏综合征。沿着基因测序领域细分下去，在癌症的筛查、癌症个性化诊疗方向上还会有很大的机会。最后精准医疗是通过基因测序或者单细胞测序等等来对身体做全面的评估，根据每个人独特的症状来制定一个细胞学的解决方案，这可能是大家所期待的能够解决癌症治疗的一个办法，这两条线在精准医疗中是谈的比较多的。”

杨瑞荣同时也谈到，基因组计划下一步要攻克的，这其中也涌现出非常多的创业和投资机会。

崛起的 90 后投资人

年轻确实是我们 90 后的一个资本或者说优势。这几年也已经涌现出来非常多年轻人投身到了创新创业浪潮当中，那么同样是 90 后，投资人和创业者有什么相似之处呢？

华旦天使基金投资总监王冠首先开腔：“我们不会投看上去弱弱的，这样的人我们不会投；看哪些创始人对未来有明晰的规划，比如我们投的一个 90 后的创始人，他讲了 5 年之后我自己会成为什么样的一家公司和成为一个什么样的 CEO，这是非常重要的。”

梅花创投投资总监邱建威说：“现在创业者越来越年轻了，其实我们投的很多项目都是投向非常年轻的优秀创业者。至于一个年轻的优秀创业者应该具有哪些特质，这是非常主观的一个问题，每个机构、每个投资人想的都不一样，但至少应该包括几点：一个是内心非常强大，心理特别强。比如他特别能坚持、特别能战斗，不容易放弃。比如他有非常强的同理心，他能知道别人在想什么。这都是创业者非常优秀的特质。”

盈动资本投资总监徐佳欢补充了一点：“韧劲！很重要的是你做这件事情的目的是什么，是不是为了成就一个伟大的事业，是不是为了提升社会效率，做有价值的事。这个初心还是必要的，这是我很关注的。创业者表面上都是很傻，但是骨子里很聪明，创始人需要这种信念，就是我做的事情一定是未来有价值，或者符合他初心的事情。因为任何一家公司在发展过程中一定会有起伏，这样才能够坚守住自己的初心，坚持自己的想法，在最低谷还能够把这个事业做下去。”

看到这里，各位是否有了溢出干货的满腹感，不如先收拾下心情好好消化一会儿。我们投资江湖再见…..

宇廷 对此文亦有贡献。