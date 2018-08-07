搜狗 CEO 王小川谈“Google 回中国”：多一份竞争多一份选择 新闻

针对最近的“Google 重返中国市场”传闻，搜狗 CEO 王小川 在微博上发帖称 ，如果 Google 回返中国，提供更多选择，大家“在对比中更容易关注到搜狗的努力和差异化”，并表示没有得到 Google 返回中国的确切消息。

王小川在微博帖子中称：如果 Google 回返中国，提供更多的选择，大家在对比中更容易关注到搜狗的努力和差异化：搜索全球英文信息并实时翻译成中文、以及承载权威医疗信息的明医搜索。多一份竞争多一份选择。可我并没得到 Google 返回中国的确切消息。

今天早些时候，百度创始人 李彦宏在微信朋友圈表示 ，“如果现在 Google 回来，我们正好可以真刀真枪地再 PK 一次，再赢一次。”与此同时，人民日报在 Twitter 上表示“欢迎 Google 重返中国大陆，但必须遵守中国法律。所有在中国的外国互联网公司都应该遵从中国的互联网管理”。

上周，多方传闻表示 Google 将重返中国市场，提供符合中国法律规定的搜索服务、聚合新闻应用和云盘、文档等云服务。

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