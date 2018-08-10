极光大数据：第二季度华为、OPPO 保持国内手机保有量冠亚军 新闻

极光大数据发布《2018 年 Q2 智能手机行业研究报告》，从智能手机保有率及销量、主流手机品牌用户忠诚度、主流 Android 手机品牌用户画像、手机 app 安装情况和国内运营商市场等维度分析当前智能手机行业的市场格局。

智能手机保有率

极光大数据显示，2018 年 Q2 国内主流手机保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo 和小米，其中华为和 OPPO 分别以 20.6% 和 19.4% 的保有率名列第一和第二位。

根据极光大数据统计，2018 年上半年 OPPO 和 iPhone 保有率较为接近，截至 2018 年 6 月底，OPPO 保有率为 19.4%，iPhone 为 18.9%。

极光大数据显示，在 Q2 各主流手机品牌城市等级分布中，iPhone 用户中新一线城市用户占比最高，OV 用户中约六成来自三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀。

在 Q2 主流手机品牌型号分布中，iPhone 的型号分布最为集中，top 5 占了约七成。

极光大数据显示，2017 年 Q4 发布的新机型 iPhone X、iPhone 8 Plus 和 iPhone 8 在 iPhone 用户中的占比分别上升至 9.3%、5.8% 和 3.2%。此外，iPhone 7 Plus 占比上升至 15.1%，超过 iPhone 6 居于各机型占比首位。

智能手机销量

根据极光大数据统计，2018 年 Q2 国内手机品牌销量份额 top 5 分别是华为、OPPO、小米、vivo 和 iPhone，其中华为以 24.7% 销量份额居于首位，OPPO 以 17.3% 销量份额居于第二位，小米销售份额超过 vivo 居于第三位。

极光大数据显示， 华为 在 2018 年 Q2 的销量份额为 24.7%，OPPO 销量占比增长至 17.3%，，小米销量份额为 16.3%，超过 vivo 紧追 OPPO。

Q2 所售智能手机中，2000 – 2999 元的机型为 Q2 国内手机市场贡献了 28.1% 的销量，华为此价格段手机销量占比为 34.5%，OPPO 此价格段手机销量占比为 46.8%；小米主要聚焦于低端机，iPhone 则聚焦于高端机。

极光大数据显示，2018 年 3 月底发布的 OPPO R15 以 4% 销量占比强势登顶，成为 Q2 销量占比最高的机型，vivo X21 和 OPPO R11s 分别居于二、三位。

主流品牌用户忠诚度

极光大数据显示，华为的换机用户忠诚度不断提高，超四成用户会继续选择华为。iPhone 对华为换机用户的吸引力提升，华为换 vivo 用户比例降至 9.4%。

极光大数据显示，OPPO 换机忠诚度达近一年新高，为 33.9%；vivo 对 OPPO 换机用户的吸引力在这一季度明显削弱；换机时选择华为、vivo 和 iPhone 的用户均超 15%。

iPhone 用户忠诚度极高，有 62.3% 换机不换品牌。根据极光大数据统计，2018 年 Q2 换手机的 iPhone 用户中，有超过六成会继续使用 iPhone，其余部分流失到华为、OPPO 等品牌，iPhone 换华为用户比例为 12.2%。

极光大数据显示，2018 年 Q2 有 25.9% 的 vivo 用户换机不换品牌，该比例相比 Q1 明显下降；另外有 21.9% 的用户转向使用兄弟品牌 OPPO，转向华为的 vivo 换机用户占比增长至 17.9%。

极光大数据显示，小米用户忠诚度保持稳定，三成用户换手机后继续使用小米。Q2 的小米换机用户中 18.9% 转向华为，16.1% 转向 iPhone，12.4% 转向 OPPO，对比 Q1 占比均有所上升。

主流 Android 手机品牌用户画像

极光大数据显示，67.7% 的华为用户为男性，26 – 35 岁用户占比一半以上；华为用户爱看电影、倾向通过具有知识青年、运动健美属性的渠道交友。

根据极光大数据显示，OPPO 用户以年轻女性用户为主， 88.3% 的用户在 35 岁及以下；对服装饰品的兴趣表现明显，对文艺小清新的社交风格最为偏好。

极光大数据显示，vivo 男性用户略超女性用户，对运动健美风格的交友渠道偏好明显，对美容美妆也很感兴趣。

根据极光大数据统计， 小米 用户中有 70.2% 为男性，其中 83.9% 的用户不到 35 岁；爱好是直播聊天、运动和动漫，最偏好二次元社交风格。

极光大数据显示，平均每台高中低端手机中安装的 app 分别为 51 款、47 款和 35 款，低端机用户安装的 app 数量与高中端机有一定的差距，或受运存和内存等因素的影响。

极光大数据显示，高中低端手机最偏爱的 app 分别是凤凰新闻、语音助手类 app 小爱语音引擎和聚合视频类 app 云视听·企鹅；各自的 top5 偏好 app 中，中端机有 3 款是系统工具类，低端机有 4 款是网络视频类。

极光大数据显示，华为、OPPO、vivo 和小米用户最偏爱的 app 分别是华为运动健康、搜狗输入法、聚美优品和多看阅读。

根据极光大数据显示，中国移动、中国电信和中国联通的市场份额分别为 73.3%、15% 和 11.7%，意味着在中国每 100 个移动互联网用户中，有接近 73 个中国移动用户。

根据极光大数据统计，OV 拉动了移动用户在整体市场中的占比。此外，iPhone 用户中，中国联通用户占比 16.8%，比整体市场中国联通用户占比高 5.1%。

三大运营商市场占比变化趋势中显示，中国电信在 2018 年 Q2 市场份额进一步扩大，而中国移动和中国联通均有所下跌。

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