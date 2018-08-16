乐护：如何用 AI、大数据、区块链画一个智慧养老的“圆”| 创业 初创公司报道

人工智能

区块链

智慧医疗

智能硬件

高投入，低收入，为何大多智能养老硬件现状惨淡？人工智能、大数据、区块链，养老服务闭环怎么连？对于健康，我们总是以事后诸葛亮的态度的话，那又有多大意义？

“以养老床位多少去衡量养老市场的发展，这有点好笑。“提到对养老市场的界定与认知，朱继平有点激动。

的确，一提健康养老，绝大部分人自然而然地想到养老地产，养老床位。不过，朱继平表示这是对养老行业的不理解。“绝大部分老人是在家养老，养老院的老人一般都是需要人工照料的。”他说。其实，有很多的调查报道都佐证了朱继平的观点。《现代快报》曾报道江苏的空巢老人，有 8 成愿意在家养老。另外也有数据指出上海有 6 成老人偏爱在家养老。事实证明，基于中国老人的观念，选择在家养老的老人比选择机构养老的老人多。

那么，这些在家的空巢老人的衣食住行、健康安全、情感诉求等问题怎么办？这促使了 LIF 乐护 的产生。乐护是一家提供智能健康管理服务的公司，目前已完成 A+ 轮融资。基于人工智能，大数据，区块链，它打造了一个健康服务体系的闭环，其产品有智能终端、管理软件工具、监控指挥中心以及服务生态等。

智能养老硬件现状 惨淡

首先，基于传感器的智能硬件可实时自动监测和记录用户生命体征（如：血压、心率、呼吸、体温等）、行为习惯（如：饮食、睡眠、情绪、运动等）及其它医学指标（如：血氧、皮电、心电、脉率等），然后再利用人工智能大数据分析方法对生命和健康即时人工智能评估并分级管理，最后给出相应可视化报告，并且与第三方机构（互联网医院、传统医院等）合作给出就医指导（如去哪家医院挂什么门诊）。此外，乐护还建立了监控中心，用户的身体状况有问题，系统会第一时间联系用户的子女亲属。如果无法联系上亲属，系统会马上联系最近的社区服务中心。

虽然，老人、孕妇和突发病人群都是乐护的目标用户。不过，老人这个用户群体最庞大，需求也是非常强烈。新华社曾报道过，据相关数据表明，截至 2017 年底，我国 60 岁及以上老年人口有 2.41 亿人，占总人口 17.3%。

因为养老市场的规模与强烈的需求刺激，智能养老市场早就开始热闹起来，就像动点科技之前曾报道过的 e 伴 、守护云 等智能养老硬件产品。不过，值得注意的是，智能养老硬件以智能手环为主，而且这个品类的高频程度已经让人觉得毫无新意。为什么乐护依旧执着于智能手环等终端呢？“我们 2011 年开始做，那个时候手表是一个很新的尝试。这些年，我们也不断做过很多新的尝试，如背甲、吊坠、皮带等，不过，我们分析下来依旧觉得人习惯用手表。”朱继平说。他表示，不仅是手表，现在很多智能养老硬件产品都面临着不实用或者功能不完善的问题。

据悉，目前市面上的智能养老方式主要分为三大类：一是“一键呼”，就是老人如果有需要帮助的话，按一个键就有人上门服务。这种设备可以安在家里，也可以放在身上，不过这种方式需要老人主动去求助，而且并不能保证第一时间得到帮助；二是智能床垫、智能手环等监测睡眠状况的智能硬件；三是如日本这样老龄化人口较早、或较严重的地方，会在用在家里安装多个超声波的探头监测。

这三种方式中，最贴合智能养老概念，目前国内市场普遍存在的无疑是第二种。不过，在养老领域，由于高投入，低收入，“监测”类的智能手环或者别的硬件产品大多活得并不好，这是为什么？

朱继平认为这个问题是目前大多智能养老硬件的关键问题——没有找到根本的用户价值。“这主要表现在三个方面：一是人必须主动做一个动作才能够监测到某些与健康有关的参数；二是给出用户反馈参数，让用户自己理解；三是没有服务闭环，类似于自己管理自己或者说自娱自乐这种形式。”他说。很明显，一个用户并不想只看到血压多少，心率多少，而是想知道自己究竟哪里生病了，应该怎么办。“没有给用户带来价值，退出历史舞台是迟早的事情。”他说，“我们要从用户的角度出发，理解老人需要什么，而不是自己拍脑袋想做什么做什么。”

养老服务闭环怎么连？

对于朱继平来说，无论是手环还是别的硬件形态，一个完整的服务闭环体系和高度的实用性才是保持用户粘度的关键。当然，这也是乐护最核心的竞争力。

“人是有惰性的，我们的愿景是随时随地、主动智能地监测老人的状况，并且给他们提供一整套完整的方案。”朱继平介绍道，与市面上大多智能养老硬件产品相比，乐护的产品亮点主要体现在四个方面：

一，自主研发的无创传感技术动态监测。我们的产品不需要人去做任何动作，即可自动、实时的监测。

二，给用户可视化的、看得懂的报告，人工智能大数据的分析会将用户的健康状态分级管理。“基于和数千万例人的医疗数据和生活数据，我们用人工智能分析建立了相应的人的健康模型，将人分成健康、亚健康、生病、病重、病危几种状态。”据朱继平介绍，用户及其亲人在智能终端或电脑看到的报告是用户处于哪种状态，有什么症状，有什么风险。

三，将很多医疗指标集成在一个设备里。“我们的设备可以同时测多种指标，生活指标，生理指标都可以监测。这样的话就能够更准确地反映这个人的健康状况。”他说。

四，用区块链保证用户的健康数据流通安全。要打造一个养老服务的闭环，所以整个流程中数据的流通或者用户产生的数据安全则是一个重要的问题。乐护加入区块链的因素，用户在乐护系统里产生的数据都为自己所有，并可以决定这些数据开放给谁看。如乐护打通了与医院的数据渠道，用户去医院就诊时，医生可以根据乐护监测的数据辅助诊断，不过前提是用户开放权限。此外，用户每次的异常情况等等都会被记录在链上。

养老市场模式待突破

中国养老市场足够大，需求足够痛。所以政府也很重视，很多大企业也在这一领域开始落脚，如中国电信。但朱继平并不认为乐护与这些大企业存在竞争关系：“中国电信做的是一键呼系统，它的价值是有限的。而且对于这样的大企业来讲，它更多的不是寻求直接的商业价值，而是一种社会责任。”

尽管目前智能养老领域并未出现头部企业，但朱继平认为这样的企业一定会出现；“没有头部企业是因为目前全球还没有找到合适的突破模式，但市场未来一定是可期的。”当然，朱继平也大量投入，希望探索出合适的模式。他认为闭环的服务体系是理想的状态，所以，尽管已经投入上亿元资金，他也表示这件事情还会继续。

工程师、ABS 系统开发者、产品经理、投资人、物联网创业者，一路走来，朱继平体验过非常多的角色，但这一次的事业是他非常特殊的决定。朋友的突然离世让朱继平震惊：“科学发展到今天，我们却连自己都保护不了。”所以引他决定“主动保护生命”。经过调研，他发现现有的医疗体系都是“事后被动”的模式，所以，他希望将被动变为主动保护的模式。的确，对于健康，我们总是以事后诸葛亮的态度的话，那又有多大意义？