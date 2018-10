定了!苹果宣布10月30日举办发布会,iPhone XR预购下午三点多开启 | 早8点档 早8点档

苹果宣布10月30日举办发布会

今晨苹果正式发布媒体邀请函,宣布将于 10 月 30 日在纽约布鲁克林举办新品发布会。新款 iPad Pro 、新款 Macbook 以及新的 Mac 产品线很有可能会在此次发布会上亮相。现在,苹果一般会在位于硅谷苹果新总部的乔布斯剧院举办新品发布会,但此次选择在纽约着实让人有点意外。邀请函还附带了几个不同配色的苹果 Logo ,同时下方统一配文:There’s more in the making. 向世界宣布 “我们还有好东西藏着呢”。

双卡双待不是梦! iPhone XR将于今天下午3:01 起开始预购

苹果今年一共推出了 3 款新的 iPhone,iPhone XS 和 iPhone XS Max 已经率先和消费者们见面了,而更加多彩的 iPhone XR,也将于今天下午(10 月 19 日星期五)3:01 起开始预购,并将于 10 月 26 日星期五开始在苹果店内发售。iPhone XR 中国版本可支持两个 nano SIM ,让你在手机上保持两个号码的畅通。价格方面,iPhone XR 分为 64GB/128GB/256GB 可选,售价分别为 6499/6999/7899 元,届时感兴趣的朋友可以在苹果官网、Apple Store App 和天猫苹果商城进行购买。iPhone XR比XS系列晚了一个多月发售,苹果并没对外解释太多原因。但不妨碍它成为这款手机在分量上成为今年苹果最特别的产品。

小牛电动今晚赴美IPO

牛电科技(小牛电动)将于当地时间10月19日在纳斯达克挂牌交易,股票代码为“NIU”,牛电科技将在IPO(首次公考招股)中发行830万股美国存托股(ADS),发行价区间在每股9美元至10美元之间,低于之前公布的10.50美元至12.50美元的价格区间。牛电科技成立于2014年,是一家智能城市出行解决方案提供商,致力于为全球用户提供更便捷环保的智能城市出行工具,让城市的生活更加美好。核心团队主要来自宝马、英特尔、微软、华为、麦肯锡和KKR等全球顶尖公司。

牛电科技董事会成员与高管包括,董事长兼CEO李彦,董事、研发副总裁胡依林,董事李宏玮(Jenny Hongwei Lee),独立董事Changqing Ye、李骁军、程美玮、华裕能(Julian Juul Wolhardt)、John Jinshu Zhang,还有设计副总裁刘传凯(Carl Chuankai Liu)和CFO Hardy Peng Zhang。在本次IPO之前,公司高管持股35,710,180份,占比26.5%。

联合国统计数据显示全球互联网接入增长急剧放缓

根据新数据显示,全球互联网接入的增长已经大幅放缓,这表明数字革命将成为地球上数十亿最贫困和最孤立的人们的遥远梦想。在与卫报分享的一份未发表报告中描述的引人注目的趋势表明,自2015年以来,世界上网率大幅下降,妇女和农村贫困人口基本上被排除在互联网可以提供的教育,商业和其他机会之外。联合国数据的分析中描述了这种放缓,这些数据将在下个月由万维网发明者蒂姆·伯纳斯 – 李创建的组织Web基金会发布。数据显示,全球互联网接入的增长率从2007年的19%下降到去年的不到6%。网络基金会的研究主管Dhanaraj Thakur说:“我们低估了经济放缓的速度,现在增长率确实令人担忧。”2014年,联合国预测到2017年将有一半的世界人口上线,但放缓意味着该线路将在2019年5月之前完成,距离联合国可持续发展的目标,即到2020年为所有人提供可负担得起的互联网接入目标仅有数月时间。联合国定义的在线,是在过去三个月内至少在任何地点使用过任何设备连上互联网。