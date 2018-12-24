广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心正式投入运营——11支“区块链+”金融科技团队角逐“灯湖论剑”总冠军

灯湖论剑导师团队及决赛团队合影

12月20日，广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心（下称“孵化中心”）正式投入运营，将为“区块链+”金融科技企业和创业团队提供孵化办公空间、政策指引、项目资源对接、项目投融资等综合服务，引导应用场景的挖掘，推动技术成果转化和应用。与此同时，广东金融高新区“区块链+”金融科技投资链盟正式成立。

此外，第六届“灯湖论剑” 广东金融高新区“区块链+”金融科技创投大赛决赛正式落下帷幕。来自全国各地的11支优秀的“区块链+”金融科技团队经过成都、杭州、广州、深圳四地城市赛，披荆斩棘来到广东金融高新区，上演了一场“巅峰对决”。

20多家企业进驻“区块链+”金融科技产业孵化中心

孵化中心座落于广东金融高新区“区块链+”金融科技产业集聚基地（原佛山民间金融街）内，由广东金融高新区与蚁米控股共建打造，是广东省内首家定位于“区块链+”金融科技的专业孵化中心和粤港澳大湾区区块链联盟副理事长单位，将为“区块链+”金融科技企业和创业团队提供孵化办公空间、政策指引、项目资源对接、项目投融资等综合服务，引导应用场景的挖掘，推动技术成果转化和应用。目前，孵化中心已有28家企业签约进驻。包括孵化中心在内的“区块链+”金融科技产业集聚基地，总面积达12万平方米。

广东金融高新区“区块链+”金融科技产业孵化中心揭牌仪式

蚁米控股董事长张锦喜介绍，蚁米设立了规模2亿元，专注于“区块链+”金融科技的私募股权投资基金，并通过为孵化中心引入蚁米“教创孵投”四位一体的闭环生态孵化模式，打造创新创业生态圈，助力孵化中心发掘一批“区块链+”应用的创新项目，培育优秀的“区块链+”金融科技人才，引导优秀的“区块链+”金融科技企业和人才在广东金融高新区扎根成长。

蚁米控股董事长张锦喜致辞

广东金融高新区的相关负责人表示，广东金融高新区正积极探索区块链技术为切入点发展金融科技产业的实施路径，将借助孵化中心培育一批“区块链+”金融科技产业。接下来，广东金融高新区将加强区块链理论研究和底层技术的突破创新，围绕金融和实体产业的重大需求和主要痛点，鼓励区块链等技术在金融、制造业、贸易、民生项目等行业开展先试先行，推动区块链等技术与应用场景的有效结合，形成一批可复制推广的应用模板，引进和培育一批“区块链+”金融科技企业和创新团队，努力建设立足佛山、面向粤港澳大湾区的“区块链+”金融科技创新与应用高地，为全省金融科技发展探索出一条卓有成效的道路。

广东金融高新区管委会招商统筹局副局长谢永欣致辞

当天，由蚁米控股、磐丰投资、壹善投资、头狼资本、追梦者基金、黄飞红创投发起组建的广东金融高新区“区块链+”金融科技投资链盟正式成立。联盟旨在整合及协调行业资源，推动投资机构与企业创新合作，促进项目的孵化与落地，打造“区块链+“金融科技生态投资圈。

广东金融高新区“区块链+”金融科技投资链盟成立

此外，广东金融高新区与中山大学郑子彬教授团队、香港中文大学吕荣聪教授团队、澳门科技大学共同启动粤港澳大湾区高校“区块链+”金融科技创新合作，通过整合粤港澳大湾区高校资源，吸引和培育一批金融科技专业人才，为广东金融高新区金融科技产业创新发展提供强而有力的人才支撑。

粤港澳大湾区高校“区块链+”金融科技创新合作启动

11支创业团队“灯湖论剑”决高下

第六届“灯湖论剑”决赛围绕“区块链+”金融科技、区块链技术、区块链场景应用等领域展开，参加“灯湖论剑”决赛的11支创业团队纷纷拿出各自的看家本领，从项目亮点、技术优势、商业模式、市场前景等方面展开了激烈的较量。最终，众多行业专家、投融资界资深代表作为大赛评委通过现场打分，公开、公平、公正的评定出了前三名团队。赛后，蚁米基金与三甲团队进行了签约，三甲团队将会获得蚁米基金战略投资，获得充足的资金以推动“区块链+”金融科技技术研究。

灯湖论剑冠军

灯湖论剑亚军

灯湖论剑季军

灯湖论剑特别奖

第六届“灯湖论剑”从成都、杭州、广州、深圳四站城市赛到决赛历时两个多月，吸引了国内众多拥有真正优秀核心技术、熟悉行业与应用场景、能解决现有产业痛点的“区块链+”金融科技团队踊跃报名参赛，引发了业界强烈反响和激烈讨论，风投基金高度参与，众多新闻媒体高度关注并持续报道。赛事成功挖掘出一批优秀的“区块链+”金融科技项目、团队和人才，有效地将国内零散的“区块链+”金融科技资源整合，将产业、资本、创新团队有效链接起来，推动了技术成果的转化和应用。

今年以来，南海区推出了一份扶持措施、一个产业集聚基地、一个产业孵化中心、一批产业引导基金等一系列措施，推动广东金融高新区建设成为立足佛山、面向粤港澳大湾区的“区块链+”金融科技创新与应用高地。面对“区块链+”金融科技时代，广东金融高新区将始终坚持“国际化金融后台基地”和“现代产业金融中心”双定位不变的战略，并以区块链为切入点，融合大数据、云计算、人工智能等技术，大力发展金融科技产业，促进金融、科技、产业跨界共享，高度融合，促使金融更好地服务于实体经济。