来电在全国百余城上线押金自动退款功能，明年将在全国推广

据新浪科技报道，从今天开始，包括北京在内的全国 100 余个城市已上线来电共享充电宝押金自动退款功能。在已上线该功能的城市，租借来电共享充电宝的用户可体验押金自动退款服务。该功能将于 2019 年在全国上线推广。

用户在使用微信租借来电共享充电宝时，在支付界面只需勾选“归还成功后自动退回”选项即可体验押金自动退回服务。

共享充电行业的专利纠纷目前正打得热闹。动点科技此前发布了关于来电回应街电指控的报道：

关于押金问题，任牧随后在回应动点科技采访时表示，来电从 2016 年就接入了芝麻信用免押金，是首家接入的共享充电宝企业。他透露，目前来电超过 70% 是免押金订单。而作为对比，街电是从 2017 年才开启免押金，来电比街电早了一年。 关于“侵权苹果”的问题，任牧说，来电的充电线不具备传输数据功能，只有充电功能。而苹果只对数据线做认证，对于充电线，苹果是没有办法做强制认证的；在设计方面，来电采用了线体与充电插头呈 90 度的设计，与苹果 MFi 认证要求的线体、插头呈 180 度的设计不同，因此不在获取 MFi 范围内；此外，他还介绍，来电的充电线是飞毛腿生产和认证的，在品质和安全上并不存在问题。 “充分暴露了他们不懂法、不懂硬件、气急败坏的特性”，任牧补充说，已经对陈欧、原源以及街电高管的涉及此事的微博、朋友圈做了证据保存，下一步就是采取法律措施，“造谣不上税这种事儿我们没法忍。”任牧说。

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