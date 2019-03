Google 即将关闭其 VR 电影部门 Spotlight Stories。Google 发言人证实了这一消息。

Google 方面表示: “自成立以来,Spotlight Stories 努力重新构想 VR 故事。从《Son of Jaguar》、《Sonaria》 《Back to The Moon》这样雄心勃勃的短片到《Pearl》(艾美奖获得者和首次获得奥斯卡提名的 VR 电影)的一致好评,Spotlight Stories 团队对沉浸式故事讲述产生了持久的影响。我们为团队多年来所做的工作感到自豪。”

该工作室收视率最高的作品《Pearl》获得奥斯卡奖提名并于 2017 年获得艾美奖。该团队还与 Wes Anderson 合作,为电影《犬之岛(Isle of Dogs)》制作了一部 VR 幕后花絮。去年 11 月,该团队发布了最后一部重要作品《Age of Sail》,这是一部可以在移动和高端 VR 设备上观看的叙事电影。