人脸识别已经不是新鲜词汇，这家小而年轻的创业公司如何另辟蹊径突出重围呢？

“垃圾是放错地方的资源”这句话放在大数据领域再合适不过了。近日，记者接触到一家想要将数据“变废为宝”的公司——爱莫科技。

成立于 2018 年 6 月的爱莫科技，是一家基于计算机视觉技术的人工智能企业，用前沿技术创建新零售、智慧教育、大安防等线下场景的数据获取方案，挖掘数据价值，为客户提供数据驱动式的市场调研与品牌营销，助力行业升级。

创始人杨恒表示，从新零售场景入手，是想用科技切实改变人们的消费模式，让传统线下零售更早、更精准的获取消费者，提升转化率。“人们每天都在消费，新零售是能够让大众切身感受人工智能和计算机视觉这些所谓高深技术最好的切入点，通过提升效率、降低成本、创造价值，实现技术的场景化落地。”

而线下新零售又普遍存在着互联网程度弱、数据积淀少质量差、商品数字化成本高诸多问题。对于那些更新迭代快、品类多的快消品行业，高昂成本更是很多商家难以接受的。爱莫科技充分结合自身技术与市场优势深耕一类高销量的快消品，采用机器智能技术，低成本高效率地实现其快速数字化和多场景下的高精度识别。通过创新型智能终端设备实现消费者画像、产品画像与商圈画像的互联，实现该快消品场景的全维度智能化。方案运用了大数据分析助力商家了解消费者偏好，结合消费者行走轨迹、物品停留时间等分析商品受关注度，为商品陈列进行实时监测，评估；商圈画像为店铺选址、营销推广提供参考依据，提升交易转化率与消费者体验。目前爱莫科技已与该快消品的世界第一大外企与国内排名靠前的几个企业开展了深度合作。

人工智能和人脸识别，都已经不是新鲜词汇，互联网巨头和新星创业公司都对这一领域虎视眈眈。这家小而年轻的创业公司如何另辟蹊径突出重围呢？杨恒谈到通常人工智能公司的数据都是依靠人工标注收集得来，而爱莫科技则选择用计算机图形学、仿真技术合成数据，大大降低成本同时提高算法效能。商业层面上，爱莫科技细切新零售快消品领域，深耕细分领域开花结果后再拓展其他领域。

在落地新零售领域后，爱莫科技在今年决定涉足智慧教育方向，主要是保障校园安全的前提下对学生在校行为进行大数据分析。其旗下主要的产品有：晨检机——基于爱莫自研人脸识别算法的机器人硬件，实现无医生条件下的快速健康状况监测；接送机——基于爱莫⾃研⼈脸识别算法的机器人硬件，家长通过人脸识别实现儿童接送；另外还有分析儿童行为、主动记录和分享儿童精彩瞬间的助手教育精灵；支持不同年龄段儿童学习编程的 STEAM-AI 学习套件。

杨恒表示，大数据应用和人脸识别技术是适用于不同领域和行业的，只要能够持续带来价值就是“变废为宝”的转变。除了智慧零售，智慧教育之外，爱莫科技还涉足了大安防系统，研发出了公安动态布控系统，该系统布控点可实现前端设备的实时检测以及跨地点、跨场景、跨时间的目标人脸跟踪，有效协助使用者迅速发现异常⼈人员，预控异常行为事件，充分发挥警力资源的效能。在未来，爱莫科技也将不断研发出适用于不同行业的基于深度学习的⼈物检索定制化系统。

截止目前，公司成立不到一年期间，杨恒透露爱莫科技已有 3000 多万元订单。目前公司的智慧安防产品在浙江、深圳、湖南等地落地；智慧教育在山东、广东、河北等省份学校落地，同时通过国际代理商形成了良好的产品代理合作关系。

创始人杨恒系剑桥大学博士后，伦敦大学博士，曾任ULSee Inc.（优微视）CTO。曾参与过国家 863 和 973 项目、中国第一代无人驾驶汽车、嫦娥登月工程、欧盟 FP7 REVERIE 等项目。爱莫科技团队中 85% 是研发人员，70% 以上硕⼠学位，其中包含多名外籍高技术专家。

去年 10月爱莫科技完成 2000 多万元天使轮融资，投资方为华泰证券、亿迅资本。目前正在进行 5000 万元左右的 A 轮融资，资金主要用于新零售快消品特定场景智能化的深度研发与市场推广、智慧教育等方向的持续投入开发。