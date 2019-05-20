当谈到精准医疗和基因的结合时，多数人会想到肿瘤相关的精准用药服务。很显然，这种下意识的想法是一种局限思维，基因检测在精准用药方面的潜力远大于此，如益序医疗目前所瞄准的高血压等市场。

作为一家专注慢病精准用药的检测企业，益序医疗在 “【AI 赋能 · 智能医疗】M-TECH 2019 硬科技产业创新峰会” 上的出场也获得较高的话题度。很多人持有同样的疑问：为什么 “不走寻常路”，切入慢病精准用药？

“这其实是一个更大、更长远的领域。” 益序医疗的 CMO 王雯静说。她解释道，几乎所有的循环系统的重大疾病都是慢病，而益序医疗希望从慢性阶段控制患者的用药。“与肿瘤的用药需求相比，慢病市场的用药需求更大。肿瘤精准用药主要是让患者不花冤枉钱，延长生存期，但其市场有限。” 她表示，因为肿瘤疾病的生存期较短，即意味着增量不会很快。但是慢病市场拥有很庞大的存量恶化增量。“以高血压为例，现在全国接近 3 亿的高血压患者，每年新增 800 到 1000 万例。而且这些人要会生存三、五十年。这么庞大的人群和漫长的病程，把药吃对，增加寿命和生活质量对于患者来说很有必要，另一方面也可以帮助医保控费。” 她解释道。

目前，益序医疗的产品涉及高血压、高血脂、三高合并用药等。“我们能够把人的基因和药物的研发数据相匹配，找到每一个人适合哪些药物，解决临床用药的实际问题，真正实现慢病的管理。” 王雯静很形象地说明，益序医疗在产品设计的过程中，是考虑做一个人体药物基因代谢的 “高德地图”。“人体的机体代谢是错综复杂，而我们传统的临床用药就像我们以前没有高德地图的时候全要凭司机的经验。这是一个不断试错累积经验的过程。” 她说。

但现在通过基因检测技术，益序医疗研发出的应用可以告诉医生，哪一种药进入体内可以是最佳的路径。“而且会像高德一样推荐三个推荐方案，然后医生在这三个推荐方案里，再根据患者的真实情况选择适合的。” 王雯静表示此方式的应用性很强，可以很大幅度提高效率。“我们既没有改变医生，也没有改变药品，只是把患者、医生、药品三者结合，做了更好的效率提升。” 她补充道。

益序医疗出来的相关分析报告，与临床验证的吻合度很高，特别是对于不良反应的干预，据悉所有干预过的入组患者不良反应率可下降到百分之一。据介绍，目前该公司的产品已签约全国 170 多家医院，十几个医联体，遍布 20 多个省份，参与了近万例难治性高血压的临床精准用药治疗，这些患者的诊室达标率高达 58.6%，改善率为 74.7%，其中 336 例患者的严重药物不良反应均得到改善和控制。此外，据抽样调查结果显示，经过半年的精准用药治疗，综合医疗费用下降了 22.95%。

而这样的实用性与准确率是益序医疗很核心的竞争力。“我们以前是做基因检测上游的，后来看到慢性病个性化用药市场很大，就自己研发了应用。” 王雯静透露益序医疗有资历较深的核心团队，此前有丰富的 2B panel 定制的经验，同时拥有许多核心技术专利，在成本、产品设计的、团队的权威度、临床合作的深度及广泛性等方面都有一定的优势。

“基因测序领域是’ 数据 (量) 大’ 而非’ 大数据’，原因之一就在于单样本数据量大且测序成本高，在缺乏后续医疗服务的情况下，难以积累起伴有临床数据的大规模样本。” 王雯静补充解释道，益序医疗的核心专利技术，能在保证测序数据精准度的同时实现同业极低的测序成本，为基因样本大数据库的积累提供保证。

此外，除了在基因测序的应用上别出心裁，益序医疗还注入了 AI 技术。不过，王雯静表示，与市场上通过大量的数据，剥离冗余信息，找出潜在的规律的方式不同，益序医疗不是将 AI 用于发现新的规则，而是去训练规则，将顶级医疗能力复制下沉到基层医疗机构，帮助基层医生进行经验的优化。她解释道，这其中主要包含几层逻辑：

一是基于规则的算法、文本挖掘与自然语言处理技术，解决 “病与药” 的关系：依据临床路径及合理用药指南提供可选药目录；

二是整合权威药物基因组学相关的生物信息学数据库和文献数据库，进行关联分析与知识发现，来解决 “药与药” 的关系：不同药物之间协同或拮抗的相互作用提示。同时，还可以进一步解决 “药与饮食” 的关系，在确定治疗方案和用药方案的基础上，对日常饮食的优选和禁忌进行推荐，避免食药相抗。

三是依托药物基因组学的临床应用，和基于基因分型的个体药物剂量预测的算法，来解决 “药与人” 的关系：推荐最佳用药方案及医学证据支持，辅助临床处方决策；

最后是解决 “病与病” 的关系：结合患者的持续性诊疗、用药及随访数据，预测三高并发症的趋势及风险，早筛、早诊、早治。

“我们希望建立中国人群慢病药物基因组学数据，参与制定行业标准，推出慢病合理用药指南。” 王雯静分享了公司的大愿景。

此外，据悉，该公司在 2018 年，完成了澜峰医疗投资的数千万元融资。