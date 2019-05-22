科技的创造力总是会诞生一些新的名词，例如诸如 “FinTech”（金融科技），“PropTech”（房地产科技）。当然，这些新鲜词汇只是对于传统行业与新兴科技融合现象的总结归纳，具体如何理解 “科技+”，传统大企业和新兴企业有自己的看法。

“初创企业可能主要考虑如何用科技去占领某一市场，去创造。但对于一个有两百年历史的企业来说，我们更多是需要转型和拥抱。” 仲量联行上海及华东区董事总经理吴允燊分一个房地产服务商在这次科技潮流中的 “策略”。

仲量联行作为一家国际化的房地产服务公司，主要专注于房地产领域的专业服务和投资管理公司。据悉，其目前已经涉及的管理物业和设施面积达 46 亿平方英尺，完成总计 33,700 宗租赁交易，租赁面积总计达 7.84 亿平方英尺。不过，据仲量联行透露，其近年来的显著策略是成为一家在房地产领域的科技公司。

“不同的企业有不同的原因去转型。而我们是一家上市公司，股东对公司有要求和期待。我们自己也深知不变革的话，在市场上是没有很大竞争力的。” 吴允燊直言从一个大企业的角度考虑，与时俱进必要性。“我们现在已经不再讨论做还是不做，而是怎么去做，要做到什么样。”

那么，对于一个拥有海量房地产相关数据和服务经验的资深企业，仲量联行如何看待房地产科技市场的变革，其自身又是如何引领这场革命？对此，吴允燊做了很详细的分享。

“想要转型的话肯定需要从上而下，由内至外。我们的需求和考虑更多是关于成本和效率。这些科技创新在我们内部跑起来以后，再这提供给客户。” 吴允燊表示，首先在企业内部的管理运营方面，会利用科技赋能，提升效率；此外，在对外提供的产品和服务方面，仲量联行主要从 “ ATM ” 三个方面，即分析、交易、管理，做相应的尝试。

据吴允燊解释，分析方面的科技探索是走得最快、最靠前的。分析主要包括两方面：数据和分析的能力。“毋庸置疑我们在此前的很多交易中，积累了很多的行业数据。在分析能力方面，我们对市场的规律非常理解，此前也定义了很多甲级办公楼等，这方面是我们的强项。” 他介绍道，仲量联行已经拥有了房地产领域的 “百度”，这是一款智能分析应用，通过该应用，手机对一栋楼拍张照，系统就会出现这栋楼的价值数据，租金数据、其他信息等。这对于有相关评估需求的企业来说，的确是一个非常省心的应用。

交易方面，吴允燊介绍道，近年来，很多房地产行业的线上交易平台出现，但是最终成功的非常少。“目前的阶段还没有办法完全抛开线下服务。” 他认为，很多线上交易平台没有获取成功，最大的原因是他们缺乏 offline 方面的认识。“我们在上海有 60 个办公楼的代理，一年能成交 50 多万平方的交易量，这些交易并不是搬到网上面就能够自然成交。” 不过，他认为这些 online 的能力可以与仲量联行的 offline 能力相结合，整个交易应用将会更加通畅。

管理方面，仲量联行主要在控制中心方面注入了一些 AI 产品。“我们管理了上千栋的甲级办公楼，也希望改变整个管理的模式。” 他解释到，一般来说每一个项目需要请 100-200 个人管理。如何借助科技力量减少人力投入，成为了仲量联行的一个急迫需求。在 AI 安防应用的帮助下，其做了一个智能控制中心，即在大楼里面装很多的传感器，能够准确的知道哪些地方出了什么问题，然后反馈到相关人员处再进行处理。“传统方式就是依靠人力按时巡逻，耗时耗力，效率比较低。” 他补充解释道。

当然，在转型的道路上，仲量联行目前并没有打算成为了一个自主研发核心技术的大企业。据吴允燊表示，仲量联行给自己的定位是一个连接房地产企业和科技企业的平台。“很多大企业在转型科技的时候，可能会凭一己之力，自己成立一个新的科技部门。但是我们是开放的态度，因为自己是没有办法把所有的事情做完。” 他解释道。

“我一直强调要去创新之余要做连接。” 他以仲量联行的物业管理业务为例：“这是一个较为复杂的场景，并不是某一个产品就可以解决，而是需要非常多的产品共同作用形成一个成熟的系统。这就需要更多的科技企业参与。“他表示，很难要求一个两百多年的传统房地产公司突然间会发明一些东西出来。“今天并不是你要创造一样从无到有的新物种。很多创新的事情都是组合而来的。” 他说。

除了本来业务上的复杂场景需要多元的产品，“连接” 还是地产开放商等企业和科技行业的枢纽。吴允燊表示科技企业和传统的房地产企业中间有信息真空地带，双方相互不了解会导致整个科技化的过程很缓慢。特别是对于科技企业来说，如果应用很无法做出规模，其能量很有可能发挥不出来。此外，他认为，当一个房地产科技产品没有连接上下游服务的话，其价值其实没有得到最好的体现。

在科技企业如何获得地产开发商客户的经验上，吴允燊也分享了自己的看法。“房地产这个领域就像一只巨大的恐龙，体积大，走得慢，很古老，其还有最鲜明的一个特点即重资产。对于开发商来说，科技投入没问题，但是科技一定要改变他们的回报才行。” 他强调 “能获得巨大的效益”。“如果一栋楼 50 个亿，一项科技应用可以令回报增长 1%。这就会让房地产企业很有动力。” 他说。

当然，尽管转型房地产科技是一件非常性感的事情，但是对于一个拥有 8 万多名员工的大企业来说，面临的挑战也不小。吴允燊透露，转型科技的最大障碍是，如何融入和引进更多科技人才。“从传统公司转型为一个房地产科技公司，一大挑战是如何让所有的员工走进科技。其实，这也是很多企业其实都需要走的一步。” 他表示，为了普及科技的理念，公司也积极通过培训和各项科技活动参与营造教育环境。