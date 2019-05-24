涉嫌传播淫秽色情，晋江文学城关闭停更相关栏目、频道

据中国扫黄打非网 23 日消息，5 月 23 日，北京市 “扫黄打非” 部门联合行动，查处晋江文学城涉嫌传播淫秽色情信息行为，关闭停更相关栏目、频道；对违法行为，执法机关将进一步追查。

北京 “扫黄打非” 办公室介绍，根据群众举报，5 月 23 日，北京市 “扫黄打非” 办公室组织市文化市场行政执法总队、市公安局治安管理总队、市委网信办、市新闻出版局、市通信管理局等单位，对北京晋江原创网络科技有限公司运营的晋江文学城网站进行联合检查。经查，在该网站登载的网络作品中，《不知悔改的男人》《妖孽养成日记》等作品涉嫌传播淫秽色情内容，对公众特别是未成年人的身心健康有毒害。

北京 “扫黄打非” 办公室表示，鉴于北京晋江原创网络科技有限公司对相关网络出版物内容疏于监管，未尽合理审查义务，相关部门依法责令其立即进行整改，配合执法机关调查，全面清查网络出版物内容，完善审核编辑制度，对存在问题立行立改。对该网站涉嫌违法行为，执法机关将进一步依法作出严肃查处。

特斯拉下调 Model S 和 Model X 起售价，最高下调 3000 美元

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉近两个月多次调整电动汽车的售价，在 3 月份上调了旗下三款在售电动汽车中 8 个版本的售价，最高上调了 5000 美元，而在 4 月底，特斯拉又对车型进行了一次调整，Model S 和 Model X 的标准续航版再次上架，上周二，特斯拉又将 Model 3 的售价上调了 400 美元。但在当地时间周二，特斯拉又调整了部分电动汽车的售价。

从外媒的报道来看，特斯拉周二调整的，主要是 Model S 和 Model X 这两款售价相对较高的特斯拉电动汽车中的标准续航版，也就是起售价分别下调了 3000 美元和 2000 美元。具体而言，在调整之前，Model S 的起售价为 7.8 万美元，调整之后为 7.5 万美元；Model X 的起售价为 8.1 万美元，较调整之前的 8.3 万美元降低了 2000 美元。

华为自研操作系统：已注册 “华为鸿蒙” 商标

华为消费者业务 CEO 余承东确认华为正在研发自有操作系统，最快会在今年秋天、最晚明年春天面市，报道称华为自有操作系统会被命名为 “鸿蒙”。5 月 24 日消息，国家知识产权局商标局网站显示，华为已经申请注册 “华为鸿蒙” 商标，申请日期是 2018 年 8 月 24 日，注册公告日期是 2019 年 5 月 14 日，专用权限期是从 2019 年 5 月 14 日到 2029 年 5 月 13 日。

烂番茄将只允许购买电影票的用户进行评分和评论 以防止 “评论轰炸”

据外媒 The Verge 报道，烂番茄正在向其观众评分系统引入经过验证的评分和评论功能，以防止 “评论轰炸”。根据烂番茄博客的最新消息，该网站现在根据 “我们已确认购买电影票的用户” 的评分显示整体观众评分分数。

此更新还将允许烂番茄团队标记 “我们可以确认购买电影票的用户的书面评论。” 想要提交验证电影票购买的用户现在只能通过 Fandango 这样做。包括 AMC Theatres，Regal Cinemas 和 Cinemark 等其他连锁电影院也已签约参加。

5G 毫米波频谱影响气象预测的争议仍在持续

有关 5G 是否会影响气象预测数据准确性的争论仍在持续，早前已有美国宇航局（NASA）和国家海洋大气管理局（NOAA）官员警告称：部分 5G 频段或对气象仪器产生干扰，导致人们在制定灾害应急预案时准备不足。由于没有足够的疏散时间，伤亡人数的增加也将不可避免。外媒《华盛顿邮报》和 Cnet 指出，5G 干扰会降低气象机构预测致命飓风的移动路径、以及可撤离时间的能力。上周，NOAA 代理负责人 Neil Jacobs 博士向众议院环境小组委员会表示：基于当前的 5G 推广计划，我们的卫星将丢失目前正在收集的大约 77％ 的数据，从而导致预测能力暴降 30％ 。