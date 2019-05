亚马逊刚刚推出了一款拥有 5.5 英寸屏幕、要价 90 美元的 Echo Show。这款新产品名字叫做 Echo Show 5,其中的 “5” 指的是屏幕尺寸,并不是 “第 5 代”。

这款带屏智能音箱配备一颗摄像头,当需要保护隐私的时候,你可以使用物理镜头盖。说到隐私,亚马逊还对语音助理 Alexa 进行了升级,你可以通过语音命令让其删除历史记录。比方说,你可以对 Alexa 说 “delete everything I said today” 或者 “delete what I just said”,它就会删除你今天说的所有指令或者几分钟前说过的指令。

亚马逊还推出了一个新的 “Alexa 隐私中心(Alexa Privacy Hub)”,这应该该公司是针对欧洲的 GDPR 隐私保护条例所做出的努力。隐私中心将在网页端和 Alexa 应用程序中提供,该公司表示,利用它用户可以快速访问隐私设置和有关 Alexa 的运行原理介绍视频,以及各项隐私控制指南,更轻松地访问隐私设置,等等。

Echo Show 5 将于 7 月发售。

图片:Amazon