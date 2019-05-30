你能想象有一天面前的多肉植物幻化成一只长了芽的小萌物，陪你说话聊骚，吹你彩虹屁，喂你心灵鸡汤（毒鸡汤），会不会给平淡的生活带来一些波澜，治愈你脆弱的小心灵。

当这个想法出现在萌芽熊的创始人张耀脑海中的时候，他也没有想到现在以多肉植物为原型的萌芽熊在全网上俘获了一千七百多万粉丝，成为一个名副其实的 “网红”。毕业于西安美院影视动画行业的张耀从事广告行业十年，在 2012 年创办制作公司，在 2016 年时创办了以多肉植物为原型的萌芽熊，以及一系列的多肉植物家族萌物形象，打造 “身边的小治愈”iP 形象，制作以治愈内容为主的 3D 短视频投放到抖音、快手等视频平台。

目前萌芽熊家族的形象有最被喜爱的单纯天真喜欢照顾人的熊童子、甜美可爱的吃货熊小白，负责搞笑讲段子的贱萌贱萌的桃蛋和屁屁，文艺青年星兜、多愁善感的玉露、完美主义的乙女心等十几个形象。除了在形象上以多肉植物为原型之外，萌芽熊系列视频的特色是可以出现在日常生活中的 3D 形象。“短视频对新 IP 投入市场来说是第一选择，而 3D 视频的代入感更强，更符合现在人的审美，在未来还是有一定的市场的。” 萌芽熊项目的合伙人黄洁立说道。

在萌即正义的时代，仅拥有萌萌的形象就完事了么？黄洁立说对于内容本身的制作，她们的团队也要经过层层讨论。“创始人也是学过导演的，我们都会写好脚本，再一步步审核讨论投票最后确定制作方向，最后用 3D 的视频呈现出来。” 黄洁立介绍，熊童子主打是情感类或者情侣之间的小互动，熊小白则是以吃吃吃的形象出现，但总是与想减肥的女孩子产生共鸣；像屁屁和桃蛋之类的就负责骚浪讲，讲段子。“我们每一条视频都有自己的主题，我们希望达到的效果就是用户看到我们的视频就可以得到治愈，不管是从哪方面。”

在投放的视频中，有三条视频是单条不重复播放量在 5000-8000 万之间，一条是熊童子治愈的情人节表白，一条是卖萌跳舞的视频，还有一条是熊童子借玫瑰发花的寓意，告诉女孩们要为自己绽放，散发芬芳。据介绍，萌芽熊的用户 70% 为女性，以 80 后和 90 后为主。全网 1700 万粉丝，抖音 1300 万（动漫 TOP2，抖音排名 No26），快手 210 万，微博 106 万，短视频点击 15 亿+。15 条短视频（17%）点赞破百万，单条爆款视频不重复观看过 8000 万人。

在获得一定的流量之后，萌芽熊也在慢慢探索变现的途径。黄洁立介绍说，目前最重要的一条途径是 IP 赋能授权，这包括传播授权、产品授权、空间授权、组合授权等。据介绍，萌芽熊在玩具游艺、健康美容、联合促销、食品饮料等方面展开了大量的授权。例如与上市公司克明面业使用萌童子的形象合作婴幼儿食品：米粉、手指饼干等；与国内 top3 毛绒厂商澳捷尔合作开发萌芽熊系列的毛绒玩具、小包、毛毯等；与国内第二大手办品牌乐自天成开发盲盒、手办、爬盖、杯挂等。另外，萌芽熊也拥有自己的自营产品，在天猫，微信电商上分别有售。除此之外，视频平台上投放广告也是萌芽熊的日常盈利来源之一。

黄洁立透露，萌芽熊正在探索与植物产业属性变现的可能。“国内的植物种植业产业正在高速的发展期，萌芽熊家族也是植物形象衍生品，贴合度高，比较有辨识度，所以可以尝试合作一个植物的品牌。” 黄洁立介绍说。她表示，目前萌芽熊正在寻求这方面的合作，打造植物种植业的品牌，探索植物的新零售渠道。

如今，萌芽熊已经从一个突如其来的想法变成一个实际盈利运作的 IP 形象，背后有 20 多人的支撑团队。据透露，其第一轮融资正在进行中。