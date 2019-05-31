随着 vlog 近些年不知不觉成为风口，一些弄潮儿们的行装内又加入了一样装备——可以拍视频的高清相机。但矛盾便因此浮现了，具体到运动相机领域却鲜见传统相机厂商推出一款可以拍出场景需求如丝般顺滑画面的影像创作工具。运动相机是一个相对小众的市场，国内外对运动相机概念的理解和诠释，已经不能满足现在年轻人的需要，对有一部分有想法用专业的设备来做一些事的人来说，这一市场是相对空白的。

近日，大疆创新发布了新一代的运动拍摄小相机，该款产品具有前彩屏设计、智能电子防抖技术，以及具备 4K HDR 视频、8 倍慢动作、裸机防水等功能。正式向这一领域将进军，同时也是标志着 osmo 这条独立的影像产品线，或者更宽泛地说，DJI 品牌正在试图建造一个相机品牌的 “新物种”。而这条路，在无人机领域业已称霸的大疆能否走出一条自我复制的成功道路呢？

通过以上开箱，小编觉得有如下彩蛋可能是大家应该在购买前知悉的——

在麦克风的位置上发生巨变：对比自家小兄弟 osmo pocket ，分别位于上方和侧面两个方向，收声点对 vloggers 可能会有的担忧得以解决。 前后双彩屏设计：640*460 分辨率的后置高清触摸屏和 1.4inch 前置屏幕（非触摸），复刻折叠屏们的自拍可视化 “秘技”，配合多样化配件还有特殊拍摄体位下的取景器功效。 细节匠心：电池仓设计为面板和电池组件一体化的形态，只为多接近十分钟的续航能力（1300 毫安最多提供 135 分钟的工时），这样的细节在产品匠心上还有不少，包括 sd 卡保护盖内附有一层塑胶体覆盖更好起到防水、全新设计过的电池仓双锁扣装置让相机的 “心脏” 更受呵护备至，降低外界因素的误触概率。

四象两级操作界面：这次在 UI 上 DJI 做了一番功夫，比如上下左右四边的操作逻辑对应明晰，让用户可以快速熟悉操作习惯，同时最多两次的屏幕点击就可以抵达细分功能区设置也保证了易操作的上手体验（另外还有双指这样的神奇操作加入）。

对比 GOPRO 的逻辑做到有所差异同时取长补短，这点同样还体现在了语音控制的简化和降低误差率的设计体验上。

可拆卸镜头，即将推出官配的 UV 滤镜。并可适配市面绝大多数的运动相机配件（除了电池管家、防水壳等具备外观专利的产品

因为图像传输的协议兼容问题，这次需要和 osmo pocket 一样下载名为 mimo 的 app 进行激活和后期。

这些创新背后，小编认真觉得 DJI 对于自己在做相机这件事上是义无反顾且志存高远，要知道这家技术驱动的公司其实就是从影像技术（同传）的突破打开创新大门的敲门砖，好比 2006 年大疆成立后，在做控制器传感器时，已经涉及到很多在影像方面的成像算法以及一些底层技术积累，所以当决定开始做相机时，这些已经在实验室里躺着的很多技术，或者说是备胎，就可以直接拿出来用。有了技术的积累，产品的技术水平、质量以及消费者的使用习惯也培养到位，大疆从运动相机进入这个市场已经不需要更多理由。

在一次媒体分享会上，DJI 公共事务负责人谢阗地透露，大疆走到现在已走到需要做调整优化的状态，“要做到真正能改变生产生活方式的科技公司，这方面没有中国公司做到过，我们希望像苹果一样，当消费者使用产品，有情感的共鸣、品牌连接性，接下来我们会去运营这样的粉丝社群，相信这个变化会在 1-2 年内看到。” 在无人机界 DJI 或许已经做到或者无限接近中，但如何成为无人机领域外的苹果，这将是下一个十年它需要给出答案。就像谢无意间激情透露的，“无人机的成功给了大疆一个启发，即只要产品足够好不用要太在意外界市场是什么，有一定的能力就能成为市场新的定义者，现在大疆就要定义新相机的概念！”