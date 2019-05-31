随着 AI、物联网等智能技术的出现，“买买买” 这件事也变得异常有趣。不过，当我们沉迷于刷脸识别、无人购物等新奇体验的同时，许多公司通过这样热闹的现象看到了其背后产业链上的潜在商业机会，如零售和供应链方面。

那么，从全球范围看，上述两方面有哪些可以挖掘的创新空间？在 Hello Future Summit 2019 时尚与生活未来科技峰会上，零售沃尔玛中国战略总监及 OMEGA 8 负责人雷浩和冯氏集团利程坊创新副总裁黄国豪一起分享了相关的看法，以下是讨论实录，有所删减：

零售和供应链市场的科技创新机会

雷浩：零售市场的机会很多，我分成几个方面来说：一是可以通过科技为我们的消费者提高购物体验。一年前，沃尔玛做了一个扫码购的小程序，这个小程序在一年时间内获得了三千万用户。从线下消费者数据几乎为 0 到 3000 万的过程中，我们也通过这些数据更好地了解客户，为我们的消费者提供更好的全渠道购物体验。第二点是： 用科技负能员工，利用 AI，IOT，大数据，机器人等技术帮助员工提高工作效率。总结下来，机会有很多，从员工、消费者到供应链都可以利用科技去做很多工作。

黄国豪：我们看到中国新零售有很多的新平台出现，零售方面不管是线上线下数据都已经打通了。因为有了销售数据和消费者，企业会预估消费者想要什么西，什么时候要，这对供应链的发展提供了很多的机会。比如说在物流方面，帮助品牌预估仓库位置，实现物流升级。此外，很多消费品的工厂还是比较传统的，帮助工厂数字化也是机会。

怎么与初创公司合作

黄国豪：其实我们不仅跟与一家创新企业合作，而是旨在打造一个科技创新的生态。供应链是一个很大的系统，有很多的环节，合作的对象有很多，需要不同的技术。我们是开放的平台，希望跟全球的新创企业合作，利用他们的技术来做未来的事情。

例如服装设计，我们集团内部是用数码的方式打样。以前的方式是品牌给到我们设计，我们通过数码方式虚拟打样。那么，如果利用人工智能，是否可以实现打烊或者设计呢？很多公司都在做零售端的一些应用，我们现在看的是供应链的最源头，即，利用人工智能帮助产品设计，这是我们跟新创企业合作的点。

雷浩：对于沃尔玛整个体系来说，我们以前更多的是把美国的东西拿到中国。现在零售市场上，中国在某些方面非常领先，同时整个全球零售市场变化非常快。所以我们的打法就变化了，现在我们常常把中国好的模式和技术东西分享给美国或者其他国家。我们同时也变得越来越开放，也希望通过和小企业的合作加速我们的创新。我们知道在大企业和小企业的合作中有很多缺口，这也是为什么我们建立 Omega 8 的原因之一，我们要建立大企业和小企业创新之间的桥梁， 持续不断的加速沃尔玛在全球范围内的创新。

如何帮助技术导向型企业更好地理解场景需求

黄国豪：我们给创新企业提供相关课程，不定时为创始人或者企业战略角色的人士培训，帮助他们了解我们的具体需求，以及技术怎么去落地。很多人在海外呆了很多年，他们有技术背景，也对海外了解，这些海归在供应链创新方面起到了非常大的作用。相对于一些一直在中国的新创企业，海归很快知道自己在做什么事情，以及技术怎么帮助企业更好地服务客人。

雷浩：俗话说零售就是细节，所以对于小企业想要在零售的场景上落地是非常难的。沃尔玛是怎么解决的呢？最重要的是建立一个好的大小企业连接的方式。在这个方式下有三个重要的方面：第一就是人，在 OMEGA 8 体系当中，我们跟一个合作伙伴合作时，只会有三个高层跟这个公司进行细节的合作洽谈。他们一起讨论最后做什么，向什么方向去做，给多少钱。这三个人一个来自于业务，一个来自于技术，一个来自于 OMEGA 8。第二，OMEGA 8 改变了整个公司做创新或者做创新产品的流程，从 POC 到每一个环节都非常的清晰，保证在每个环节不脱节，而且速度很快。第三是领导的支持。OMEGA 得到了全球领导的支持，这才能保证我们创新行为的执行，才能保证在每一次创新的时候有固定的人，时间和资金。我们更多的是把小企业看成是我们的合作伙伴而非供应商，目的是为了利用各自的长处快速创新，实现价值。

中国企业零售和供应链相关企业如何出海

雷浩：根据自己的判断，小企业的出海一直是中国本土创业公司的一个难点，这个是很大的问题。沃尔玛是全球性的企业，我们在二十多个国家都有分布。我们希望通过 “短、频、快” 的方式发现好的公司，再把这些好公司带领到全球。这也是沃尔玛的赋能，帮助我们吸引很好的公司。简单来说就是快、少量、精准地帮助创业公司迅速复制到全球。

黄国豪：我们有两个方向：第一个，我们大部分供应链是在中国，服务客户在国外，这是其中一种出海。另外一个方面，以前大家把欧美一些管理方式放到中国，或者香港管理方式来到中国，现在看到很多中国成功案例反而辐射到亚太地区。我们跟着客户走，也带着新东西，把他们的技术带到国外。利程坊有实验室可以做实验，可以在中国做尝试，然后把他们技术带到国外，帮助全球的客户，这是我们想要做到的事情。