永辉超市终止投资家乐福中国的谈判

永辉超市股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 1 月 24 日、1 月 25 日分别发布公告《关于签订股权投资意向书的公告》（临-2018-7）、《关于回复上海证券交易所问询函暨公司股票复牌的提示性公告》（临-2018-10），公司与腾讯控股有限公司（以下简称 “腾讯”）就对 Carrefour China Holdings NV（一家荷兰公司）的或有投资与 Carrefour SA 达成股权投资意向书。

永辉超市表示，自筹划本次对外投资事项以来，公司与合作伙伴积极和交易对方就相关事项进行了谈判。根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止本次对外投资的谈判。

苹果发布 iOS 13 Public Beta 版

iOS 13 在今年 WWDC 公布后，吸引了不少用户升级开发者预览版（developer beta），但这一版本并没有直接向一般用户开放，想要升级还需要折腾一番。现在苹果终于放出了 iOS 13 public beta 版本，用户可以通过 Apple Beta 版软件计划页面注册升级。

相比开发者预览版本，public beta 版使用起来会稳定一些，但需要注意的是，它并非正式版，依然存在各种问题。作为一般用户，如果你不是特别想感受一下 iOS 13，建议还是等它的正式版推送后再升级。

消息称 OYO 中国正在进行一轮大规模裁员

印度酒店预订初创公司 OYO 的中国公司正在进行一轮大规模裁员。据报道，从上两周开始，各地的开发团队（BD）和运营团队（OP）开始大规模裁员。知情人士表示，裁员的命令直接来自 OYO 印方派驻中国的高管阿努基（Anuj）。

一位酒店业主也证实，他所在的成都市场对接的 OYO 运营团队员工今天刚接到裁员名单，其团队中今年 2 月份入职的人员基本被裁完。“一个部门十几、二十个人，最后剩下一两个。” 该酒店业主表示。不过从 OYO 的声明来看，此次裁员的员工为不诚信或绩效不达标的员工。

苹果的 16 英寸 MacBook Pro 可能会在 9 月亮相

IHS Markit 分析师 Jeff Lin 预计，传闻中的苹果全新 16 英寸 MacBook Pro 将于今年 9 月亮相。据称这款重新设计的笔记本电脑将采用一块来自 LG Display 的 LCD 屏幕，分辨率为 3072 x 1920。作为对比，目前 15 英寸产品的分辨率为 2880 × 1800。此外，新电脑据说也会采用新 CPU。

Lin 还预计 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 将在 9 月得到处理器升级，然而并没有关于 12 英寸 MacBook 的预测消息。

百度调整资讯搜索页面

百度 PC 网页端资讯搜索页面日前添加了筛选来源功能，默认选项为 “全部资讯”，现在可以选择新闻资讯是来自 “媒体网站” 还是 “百家号”，其中默认选项包括各媒体网站和百家号的全部资讯。百家号是百度为内容创作者提供的内容发布、内容变现和粉丝管理平台，该平台于 2016 年 9 月 28 日正式开放。