倒闭潮、融资潮、并购潮、上市潮······共享办公市场的故事一时半会儿很难道尽。不过近两年来，其特点日益显著：一方面，WeWork 收购了裸心社，优客工场也连续将宏泰创新空间、无界空间纳入麾下，潘石屹透露 SOHO 3Q 将独立拆分上市，共享办公领域巨头凸显。另一方面，如米域、氪空间等实力派选手从琳琅满目的共享办公企业中不断脱颖而出。显然，这些信号无一不透露着共享办公市场这片红海的 “火药味”。

在这样的背景下，这条赛道的企业都在铆足了劲往前跑，或许是想做行业巨头，或许仅仅只想避免被并购的命运，在竞争中 “活着”。此前，大家的竞争几乎都是依靠不断融资扩大规模。那么，在规模效益已经初显的时候，共享办公企业或许该在用户体验和运营上着重花点心思了。而在这个问题上，共享办公空间企业米域已开始琢磨起来了。

作为成立于 2016 年 7 月的一家共享办公企业，米域目前在上海及北京已拥有 19 个项目，为数百家公司，近万名会员提供服务。值得一提的是，其在 2018 年上半年已完成 4 亿元 B1 轮融资。和其他同行一样，米域也亟待思考如何给予自身业务，面对着瞬息万变的市场。

“我认为，人工智能、物联网和 5G 一定会巨大地改变所有的产品。而对空间来说，物联网和人工智能的作用在目前会比较突出，所以我们觉得在这各领域需要尽快把一些应用做出来。” 米域创始人兼 CEO 冯印陶认为在用户体验和管理运营上，注入人工智能的因子是非常乐观的实践。

他从两方面诠释了自己的信心：一是经过多年的发展，人工智能在特定场景下的技术应用已经很成熟。二是，现在的用户群体对于技术很敏感，他们喜欢尝试新的东西。所以，米域在办公空间中运用了人脸识别和语音识别技术，辅助提升用户体验和运营效率。

据冯印陶介绍，米域主要是扮演技术整合者和应用者的角色，不涉及底层技术的开发，其技术提供方包括百度、科大讯飞、海康威视等。“对于用户而言，并不在意你的技术到底是海康卫视还是百度，只在于体验足够好。” 他说。

然而，他表示，尽管现在有些人工智能技术已经很成熟，但是没有哪个技术是专门针对办公场景去做的。“它不会去考虑办公这个场景的一些成本问题。所以一些很成熟的技术，没办法大面积的使用。” 他举例解释道，如：人脸识别门禁在技术上已经成熟了，但是其单机成本较高，所以没办法装在每一扇门上。为了降低成本，弥补技术与落地场景之间的距离，米域构建了自己的技术团队做了技术整合，研发了一套新的方案，即：去掉一些不必要的性能，提高设备的实用性。“其实就是解决成熟技术落地的最后一百米问题。” 冯印陶说。

谈及具体如何实践人工智能技术，冯印陶介绍道，在人脸识别方面主要是门禁、支付和会议室预定确认等应用；语音识别方面主要是打造人工智能助手，如语音下单咖啡、会议纪要等。“其实很多应用要做出来才知道用户会怎么用。所以，我们一定要先尽量多做应用，用户认为好的应用就可以快速批量复制，而且做深。” 他表示，米域希望基于成熟的人工智能技术打造更加高效、高频使用率的应用。所以其也在细节方面不断打磨，如为了提高人脸识别门禁的反应速度，其将脸信息、人脸库放在本地。他透露，接下来还会完善语音识别方面的细节，如更好地避免环境噪音干扰，提升唤醒率和识别率。

冯印陶透露，目前，人脸识别技术对于米域的运营效率有很大的改善。目前，其应用主要在场地的管理和出入控制上面。“最直接的就是运营人员不需要去管理门卡门禁，人力成本大幅度下降。而且摄像头后面是连着同一套系统，能够发现说谁在空间内，是不是我们的用户，可以很快发现是否有危险信息。” 他说。而语音助理则是米域接下来会更大力度落地的应用，“其实对于大部分人来讲，他的助理主要解决的是行程、文秘和琐碎的工作问题。这些工作现在的技术手段都可以解决，只是如何更方便地把这个应用交付给用户，而且在正确的场景里。这正是我们优势。” 他说。

“美和科技真的会改变我们的工作和生活方式。所以，帮助用户省时间，而且让用户有更好的美的感受，这是联合办公最后一定要交付的服务和产品。” 冯印陶认为从市场发展上来说，打造 “用起来好，还要好看” 的产品，或许会帮助联合办公企业的实现一个阶段性突破。