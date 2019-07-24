当地时间周三上午，美国联邦贸易委员会（FTC）正式宣布与 Facebook 达成和解协议，后者同意支付创纪录的 50 亿美元赔偿金，这是针对剑桥分析（Cambridge Analytica）丑闻和其他隐私泄露事件长达数年调查的结果。

根据协议，FTC 声称，Facebook 未能保护第三方数据，将出于安全目的而获得的电话号码用于广告，并欺骗用户其面部识别软件默认是关闭的，这些行为违反了法律。

除了罚款之外，Facebook 还需要对其开发的每一款新产品或服务进行隐私审查，审核结果必须每季度提交给 CEO 和第三方评估人员。由于该公司与剑桥分析公司有关联，Facebook 现在必须要向想要使用 Facebook 用户数据的应用和第三方开发者获取使用用意和隐私认证。

“这一命令规定了一种隐私制度，其中包括新的公司治理结构、公司和个人责任以及更严格的合规监督，” 三位支持 FTC 的委员在一份声明中写道。“这种方法大大增加了 Facebook 遵守命令的可能性，如果有任何偏差，它们（错误）很可能会被迅速发现并得到纠正。”

Facebook 的面部识别软件也因和解协议受到限制。根据规定，该公司将被要求获得明确许可后才能创建新的面部识别模型，同时不需要经过许可就能删除未经同意而创建的旧模型。

“该协议将使我们的工作方式发生根本转变，并将对在公司各个层面构建我们的产品的人员承担更多责任，”Facebook 在一篇博文中表示。“它将标志着一种更加明显的隐私转向，其规模与我们过去的任何所作所为都不同。”

针对 Facebook 的调查始于 2018 年 3 月，当时有报道称特朗普竞选团队聘用的剑桥分析从一位在 Facebook 上创建了个性测验应用程序的研究人员处获取用户数据。

此次创纪录的罚款金额，对 Facebook 来说是一次印象极其深刻的 “花钱买教训” 体验。在一系列新规则的制约下，希望他们能够尽到大公司的责任，不要再拿用户隐私当饭吃了。

此外，Facebook 的加密货币计划也引起了不少争议。美国国会民主党正考虑一项名为 Keep Big Tech Out of Finance Act 的新法案，以阻止 Facebook 的加密货币计划。法案通过的话，则将明确禁止大型平台公司履行银行职能。对此，Facebook 表示其数字加密货币 Libra 无意与任何主权货币竞争，也不会涉入货币政策领域，并声称会在 “全面了解并解决监管部门的担忧以及获得相关批准之后”，才会推出 Libra。

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