当地时间周三上午,美国联邦贸易委员会(FTC)正式宣布与 Facebook 达成和解协议,后者同意支付创纪录的 50 亿美元赔偿金,这是针对剑桥分析(Cambridge Analytica)丑闻和其他隐私泄露事件长达数年调查的结果。

根据协议,FTC 声称,Facebook 未能保护第三方数据,将出于安全目的而获得的电话号码用于广告,并欺骗用户其面部识别软件默认是关闭的,这些行为违反了法律。

除了罚款之外,Facebook 还需要对其开发的每一款新产品或服务进行隐私审查,审核结果必须每季度提交给 CEO 和第三方评估人员。由于该公司与剑桥分析公司有关联,Facebook 现在必须要向想要使用 Facebook 用户数据的应用和第三方开发者获取使用用意和隐私认证。

“这一命令规定了一种隐私制度,其中包括新的公司治理结构、公司和个人责任以及更严格的合规监督,” 三位支持 FTC 的委员在一份声明中写道。“这种方法大大增加了 Facebook 遵守命令的可能性,如果有任何偏差,它们(错误)很可能会被迅速发现并得到纠正。”

Facebook 的面部识别软件也因和解协议受到限制。根据规定,该公司将被要求获得明确许可后才能创建新的面部识别模型,同时不需要经过许可就能删除未经同意而创建的旧模型。

“该协议将使我们的工作方式发生根本转变,并将对在公司各个层面构建我们的产品的人员承担更多责任,”Facebook 在一篇博文中表示。“它将标志着一种更加明显的隐私转向,其规模与我们过去的任何所作所为都不同。”

针对 Facebook 的调查始于 2018 年 3 月,当时有报道称特朗普竞选团队聘用的剑桥分析从一位在 Facebook 上创建了个性测验应用程序的研究人员处获取用户数据。

此次创纪录的罚款金额,对 Facebook 来说是一次印象极其深刻的 “花钱买教训” 体验。在一系列新规则的制约下,希望他们能够尽到大公司的责任,不要再拿用户隐私当饭吃了。

此外,Facebook 的加密货币计划也引起了不少争议。美国国会民主党正考虑一项名为 Keep Big Tech Out of Finance Act 的新法案,以阻止 Facebook 的加密货币计划。法案通过的话,则将明确禁止大型平台公司履行银行职能。对此,Facebook 表示其数字加密货币 Libra 无意与任何主权货币竞争,也不会涉入货币政策领域,并声称会在 “全面了解并解决监管部门的担忧以及获得相关批准之后”,才会推出 Libra。