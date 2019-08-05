AcFun 公布 5.7 亿资源 UP 主扶持计划
昨日晚间，AcFun 官微公布了一份 5.7 亿超级 UP 主扶持计划。
据介绍，AcFun 总计拿出 5.7 亿资源扶持 UP 主，主要涉及七大政策。包括：UP 主站内所获打赏扣除运营成本全部归 UP 主所有；定期上线活动激励，所获激励可以全平台换购 Macbook Air 等礼物；符合原创内容标准、有效播放量大于 500，即可获得流量激励；上线 UP 主激励榜单 “熋榜”，连续上榜，最高半年可得 30 万元奖励；打通快手超 4000 万核心二次元用户资源联合赋能；不以粉丝数论英雄，只要内容有特色，签约 UP 主均可获得一次性高额签约金；双边服务广告主与 UP 主，帮助 UP 主高效变现提升个人收入。
沃尔玛申请数字加密货币专利
据界面新闻报道，8 月 1 日，美国专利和商标局披露文件内容中称，零售巨头沃尔玛正在申请数字加密货币专利。
沃尔玛表示其数字货币可能具有的 “适用于高街零售公司生态系统中使用的代币功能” 会有一些 “限制条件”，即 “只能在选定的零售商或合作伙伴处使用。” 文件还称 “数字货币可以提供一个免费或者最低收费的地方储存财富。另外沃尔玛还表明，拟议的数字货币项目能够为无法获取银行服务的人提供融资。根据沃尔玛的申请文件，其加密货币将会与美元挂钩，这也就意味着 “沃尔玛币” 的用户存储的财富可以轻松兑换甚至收取利息，这也是该项目提出后的一个最大亮点。
美开发出可远程控制的变形机器人
据新华社报道，日前，美国《科学进展》杂志发表的一项最新研究显示，美国科研人员开发出一种可远程控制的变形机器人，未来有望在生物医学和航天领域得到应用。
这种机器人由嵌有磁铁微粒的聚合物构成，可受外部的光和磁场控制。在测试中，美国北卡罗来纳州立大学和埃隆大学的研究人员将这种机器人制成用于提起和转运物体的 “抓手”，也制成了悬臂。研究人员还将这种机器人折叠成了 “花”，花瓣可以向不同的方向弯曲。研究人员开发了一个设计软件，用于调整机器人形状、材料厚度以及磁场强度和方向等。
据悉，这项技术未来有望在生物医学和航天领域得到应用。
产业链：三星加速关闭在中国最后手机工厂
据产业链最新消息称，三星正将越来越多的中低端手机外包给 ODM，这样可以最大化减少运营商成本，让产品售价在中国市场保持足够的竞争力，而留出的时间可以更好的去打磨高端或者更具创新机型。
产业链还透露，目前三星正在加速推进惠州三星工厂的关闭，预计今年 10 月份前后会完全关闭，而这是他们在华的最后一家手机工厂。2018 年最后一天，三星中国关闭了在天津的手机工厂。
国家人工智能开放创新平台将迎来新一轮扩围
据经济参考报报道，科技部日前印发《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》的通知。文件指出，进一步推进国家新一代人工智能开放创新平台建设，推动我国人工智能技术创新和产业发展。
文件指出，新一代人工智能开放创新平台重点由人工智能行业技术领军企业牵头建设，鼓励联合科研院所、高校参与建设并提供智力和技术支撑。原则上每个具体细分领域建设一家国家新一代人工智能开放创新平台，不同开放创新平台所属细分领域应有明确区分和侧重。