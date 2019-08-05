美开发出可远程控制的变形机器人

据新华社报道，日前，美国《科学进展》杂志发表的一项最新研究显示，美国科研人员开发出一种可远程控制的变形机器人，未来有望在生物医学和航天领域得到应用。

这种机器人由嵌有磁铁微粒的聚合物构成，可受外部的光和磁场控制。在测试中，美国北卡罗来纳州立大学和埃隆大学的研究人员将这种机器人制成用于提起和转运物体的 “抓手”，也制成了悬臂。研究人员还将这种机器人折叠成了 “花”，花瓣可以向不同的方向弯曲。研究人员开发了一个设计软件，用于调整机器人形状、材料厚度以及磁场强度和方向等。

据悉，这项技术未来有望在生物医学和航天领域得到应用。