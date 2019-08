AcFun 公布 5.7 亿资源 UP 主扶持计划

昨日晚间,AcFun 官微公布了一份 5.7 亿超级 UP 主扶持计划。

据介绍,AcFun 总计拿出 5.7 亿资源扶持 UP 主,主要涉及七大政策。包括:UP 主站内所获打赏扣除运营成本全部归 UP 主所有;定期上线活动激励,所获激励可以全平台换购 Macbook Air 等礼物;符合原创内容标准、有效播放量大于 500,即可获得流量激励;上线 UP 主激励榜单 “熋榜”,连续上榜,最高半年可得 30 万元奖励;打通快手超 4000 万核心二次元用户资源联合赋能;不以粉丝数论英雄,只要内容有特色,签约 UP 主均可获得一次性高额签约金;双边服务广告主与 UP 主,帮助 UP 主高效变现提升个人收入。

沃尔玛申请数字加密货币专利

据界面新闻报道,8 月 1 日,美国专利和商标局披露文件内容中称,零售巨头沃尔玛正在申请数字加密货币专利。

沃尔玛表示其数字货币可能具有的 “适用于高街零售公司生态系统中使用的代币功能” 会有一些 “限制条件”,即 “只能在选定的零售商或合作伙伴处使用。” 文件还称 “数字货币可以提供一个免费或者最低收费的地方储存财富。另外沃尔玛还表明,拟议的数字货币项目能够为无法获取银行服务的人提供融资。根据沃尔玛的申请文件,其加密货币将会与美元挂钩,这也就意味着 “沃尔玛币” 的用户存储的财富可以轻松兑换甚至收取利息,这也是该项目提出后的一个最大亮点。