长 7 米的风能驱动型无人航探仪 Saildrone 已成为首个完成南极环流探索的无人系统。这款配备一套气候级传感器的 SD 1020 航探仪已在尚未探索的水域收集数据，提供了有关海洋和气候变化过程的重要新信息。

据了解，这项任务为期 196 天，Saildrone 航探仪于 2019 年 1 月 19 日从新西兰布拉夫南港出发，在绕南极航行了 22000 多公里之后，于 8 月 3 日返回该港口。在执行任务的过程中，该航行器不仅抵御住了严寒、15 米的大浪和每小时 130 公里的风速，而且还在与巨型冰山的碰撞中幸存下来。

南大洋在调节地球的热量和碳量方面发挥着关键性作用，由于太远且不适合居住，即使是大型船只也会尽量避免冬天前往。因此，该地区的采样严重不足，留下了一些紧迫的科学问题尚未解答。然而，灵活且坚固的 Saildrone 不仅抵御住了南大洋的冬天，还从之前未采样的地区传回了至关重要的新数据。

Saildrone 携带由美国国家海洋和大气管理局（NOAA）开发的仪器来测量碳通量，其记录的证据表明，南大洋在冬季释放了大量的二氧化碳，这一事实将对全球气候模式产生重大影响。

Saildrone 创始人兼首席执行官 Richard Jenkins 表示：“南大洋冬天的极端气候条件对 Saildrone 来说是最终边界，随着南极环流探索计划的完成，目前我们航探仪的足迹已遍布世界各地的所有海洋。海洋是气候的重要影响因素之一，也最终会影响我们的未来，因此，努力提升人类对海洋的认知至关重要。”

Saildrone 是一家海洋和大气数据供应商，通过太阳能和风能驱动的同名无人航探仪收集数据。Saildrone 可在海上航行 12 个月，在返回岸上进行维护和传感器校准之前实时传送数据。从北纬 75 度的美国北极冰区边界到南纬 62 度的南大洋，Saildrone 目前已在全球部署了 30 艘。通过使用清洁可再生能源，Saildrone 可收集世界各大洋的数据，且成本仅为传统船只的一小部分。